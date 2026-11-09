La crisis de la mediana edad masculina y los cambios después de los 40

La crisis de la mediana edad masculina no constituye un diagnóstico médico y varía según las circunstancias de cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Alrededor de los 40 años, algunos hombres perciben cambios en la energía, el descanso, la respuesta al estrés y la manera de evaluar sus objetivos personales. La llamada crisis de la mediana edad masculina puede nombrar la coincidencia de experiencias físicas y emocionales, aunque no constituye un diagnóstico médico ni se presenta de igual manera en todas las personas.

La explicación que reduce este período a decisiones impulsivas o a conductas de consumo resulta insuficiente. Las exigencias laborales, familiares y económicas pueden coincidir con variaciones del sueño, cambios en la composición corporal y una revisión de expectativas formadas durante la juventud. El cansancio o la distancia respecto de proyectos antes significativos requieren una evaluación particular y, por sí solos, no permiten identificar una causa.

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La edad por sí sola no explica los cambios hormonales

Un estudio científico determinó que la grasa corporal y la circunferencia de cintura explican más la variación de testosterona que la edad cronológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La testosterona puede variar a lo largo de la adultez, pero un valor aislado no alcanza para establecer un diagnóstico. La guía clínica de la Endocrine Society recomienda diagnosticar hipogonadismo únicamente cuando existen síntomas o signos compatibles junto con concentraciones de testosterona inequívoca y persistentemente bajas, confirmadas mediante mediciones repetidas tomadas por la mañana.

Esa recomendación resulta relevante porque manifestaciones como menor energía, alteraciones del sueño, cambios del ánimo o variaciones en la composición corporal son inespecíficas. Pueden vincularse con factores diversos, entre ellos el descanso insuficiente, el estrés sostenido, la adiposidad, otras condiciones de salud o determinados tratamientos. La guía de la Endocrine Society no aconseja realizar controles de rutina en hombres sin síntomas.

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El trabajo de Potter y Friedl, difundido en Journal of the Endocrine Society, observó que las medidas de adiposidad explicaron entre 18% y 20% de la variación de testosterona, frente al 2,5% asociado con la edad en su análisis. Al tratarse de un estudio transversal, sus resultados muestran asociaciones y no permiten establecer una relación causal directa.

La sobrecarga cotidiana influye en el bienestar durante la adultez media

Las manifestaciones como la fatiga o los cambios del estado de ánimo requieren una evaluación clínica antes de considerar terapias hormonales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mediana edad puede concentrar responsabilidades profesionales, la crianza de hijos y tareas de cuidado de familiares mayores. La acumulación de demandas no define por sí misma una crisis, pero puede afectar el descanso, la disponibilidad de tiempo y la percepción del bienestar. Su impacto depende de las condiciones personales, laborales, familiares y económicas de cada caso.

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El estrés prolongado se asocia con problemas de sueño y con efectos sobre la salud física y mental, de acuerdo con el National Center for Complementary and Integrative Health. Una investigación de seguimiento sobre tensión en las relaciones sociales y regulación del cortisol en adultos de mediana edad de Estados Unidos, publicada en Social Science & Medicine, halló una asociación entre mayores niveles de tensión percibida y patrones menos favorables de cortisol durante el día. Los autores advirtieron que el diseño no permitía establecer causalidad.

La irritabilidad, la apatía, la ansiedad o la dificultad para concentrarse no son rasgos exclusivos de la edad. Pueden aparecer en contextos de sobrecarga, pero también requieren una mirada clínica cuando persisten, empeoran o interfieren con el trabajo, los vínculos y las actividades cotidianas. Reducirlos a una crisis de los 40 puede retrasar la identificación de problemas que necesitan atención.

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En ese período también puede producirse una comparación entre las metas alcanzadas y los planes elaborados en la juventud. El psicólogo Carl Jung utilizó la idea de individuación de la segunda mitad de la vida para describir un proceso de reorganización personal. La noción puede ofrecer un marco para comprender revisiones de prioridades, pero no reemplaza una evaluación de salud ni describe una experiencia universal.

Los mandatos que asocian la masculinidad con autosuficiencia y silencio emocional pueden dificultar la expresión del malestar. El aislamiento afectivo puede intensificar la carga subjetiva de los problemas y limitar la búsqueda de apoyo. Ante ansiedad intensa, desesperanza, aislamiento persistente o riesgo de autolesión, corresponde buscar atención profesional y redes de contención de forma inmediata.

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