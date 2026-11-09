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Miguel Merentiel publicó una foto inédita de su infancia y causó furor tras la consagración de Boca Juniors

El delantero uruguayo compartió una imagen de cuando era chico con la campera xeneize y acompañó la publicación con un mensaje cargado de emoción tras ganar su primer título con el club

posteo merentiel boca
El emotivo posteo de Merentiel sobre su infancia que causó furor tras la coronación de Boca Juniors
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Miguel Merentiel publicó en sus redes sociales una fotografía inédita de su juventud, horas después de haberse consagrado campeón de la Tabla Anual con Boca Juniors. En la imagen, el delantero uruguayo aparece dentro de su casa con una campera azul y oro que lleva el escudo utilizado por el club en 2007 y el número 10 debajo del logo de la marca deportiva de aquella época.

“¿Quién le iba a decir a ese pibe que algún día iba a lograr algo así? Siempre Boca”, escribió el delantero uruguayo junto a la imagen, que se viralizó rápidamente entre los hinchas del club. La publicación llegó después de que el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena venciera 1 a 0 a Defensa y Justicia en la Bombonera, resultado que le permitió coronarse en la Tabla Anual.

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Merentiel fue titular y completó los 90 minutos ante Defensa y Justicia, equipo en el que supo jugar antes de su llegada a Boca. Durante los festejos posteriores al pitazo final, el delantero se mostró visiblemente conmovido y con lágrimas en los ojos junto a sus compañeros. Antes del posteo con la foto de su infancia, había compartido otro mensaje en sus redes: “Por estos momentos trabajamos, sufrimos y soñamos. Hoy nos toca”.

El uruguayo sufrió además la anulación de un gol en el primer tiempo por una posición adelantada, en un partido que terminó por definirse en el último minuto gracias a un tanto de Enner Valencia.

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Miguel Merentiel le brindó unas conmovedoras palabras a Leandro Paredes y no pudo contener la emoción

El delantero arribó al club en febrero de 2023 a préstamo, procedente de Palmeiras de Brasil, con una opción de compra que luego el club ejecutó por una cifra cercana a los 3 millones de dólares. Desde entonces, se afianzó en el once titular y compartió la delantera con distintos futbolistas que pasaron por la institución durante los últimos años.

En cuanto a su paso por el plantel, Merentiel acumula 65 goles con la camiseta de Boca en 189 partidos oficiales, a los que suma 19 asistencias, y que esa cifra lo ubica en el puesto 22 de la tabla histórica de goleadores del club, a seis tantos de Darío Benedetto.

Tras los festejos del fin de semana, Boca volverá a los entrenamientos este martes, con la vista puesta en el duelo del próximo sábado ante Banfield por las semifinales de la Copa Argentina. Una semana más tarde, el equipo disputará la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro.

Respecto de este nuevo ciclo de definiciones, el propio Merentiel anticipó el desafío que se viene para el plantel: “Ahora se viene una seguidilla importante”, expresó el delantero después de los festejos por la consagración en la Tabla Anual.

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