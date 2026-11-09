La luz del amanecer puede mejorar el sueño tras el cambio de hora

El cambio de hora acerca el amanecer al horario de despertar y facilita la exposición a luz natural para regular el reloj biológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con el cambio de hora, los relojes se atrasan una hora y el amanecer queda más cerca del horario habitual de despertar. Esa coincidencia facilita la exposición a la luz natural durante la mañana, una señal que ayuda a regular el reloj biológico. La recomendación es recibir luz intensa durante el día y mantener oscuridad por la noche, una práctica que algunos especialistas denominan “iluminación paleo”.

El planteo, difundido por Scientific American, pone el foco en una medida sin costo frente a la expansión de productos orientados a optimizar el descanso: suplementos, sensores corporales, cortinas opacas, cintas bucales y colchones con control de temperatura. La idea toma como referencia las condiciones lumínicas en las que se desarrolló la fisiología humana, antes de la iluminación eléctrica permanente y las pantallas nocturnas.

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El reloj biológico necesita la luz matinal para sincronizarse

El organismo cuenta con un sistema que regula los ritmos cotidianos. Su centro principal está en el hipotálamo, en un grupo de unas 40.000 células nerviosas llamado núcleo supraquiasmático, que recibe señales luminosas a través de los ojos.

Ese reloj interno no funciona con una precisión exacta de 24 horas. En condiciones de aislamiento, sin ventanas ni relojes, el ciclo corporal suele extenderse hasta cerca de 24 horas y 12 minutos. La luz de las primeras horas del día permite reajustarlo para que coincida con la alternancia natural entre día y noche.

El núcleo supraquiasmático del hipotálamo recibe señales luminosas a través de los ojos y coordina los ritmos corporales diarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La señal nocturna, en cambio, puede retrasar ese proceso. La exposición a luz artificial en horarios de descanso reduce la producción de melatonina, hormona asociada con la llegada de la noche, y puede alterar procesos vinculados con la frecuencia cardíaca, la digestión y el metabolismo.

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El reloj del cerebro, además, coordina otros ritmos presentes en órganos y tejidos. El hígado, el páncreas y células del sistema inmunitario tienen sus propios ciclos diarios, que reciben información del núcleo supraquiasmático. Cuando la referencia de luz se desordena, esos mecanismos pueden perder sincronía.

Estudios con animales y personas relacionan la luz nocturna con cambios metabólicos

Las investigaciones en animales permitieron medir con mayor precisión el efecto de la luz durante el período habitual de descanso. En un experimento citado por Scientific American, ratones expuestos por la noche a una iluminación de cinco lux (similar a una luz de noche infantil) aumentaron más de peso que otros que descansaron en oscuridad.

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Los animales no durmieron menos, pero la iluminación modificó la actividad de genes ligados al reloj biológico y desplazó el horario de ingesta. Como los ratones son nocturnos, comenzaron a consumir más alimento durante el día, cuando suelen descansar. Otros trabajos con dietas altas en grasa asociaron esa misma luz tenue nocturna con peores indicadores de control de glucosa e inflamación.

Los resultados en animales no pueden trasladarse de forma automática a las personas. Sin embargo, existen estudios en humanos que apuntan en una dirección similar. Investigadores de la Universidad Northwestern evaluaron a adultos jóvenes sanos tras una noche en una habitación con 100 lux de iluminación, una intensidad menor que la de una cocina bien iluminada, aunque superior a la de una luz nocturna.

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Los estudios citados por Scientific American relacionan la luz nocturna tenue en ratones con aumento de peso, cambios genéticos y peor control de glucosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al día siguiente, ese grupo mostró una frecuencia cardíaca más alta durante la noche y una menor capacidad para procesar el azúcar en el desayuno, en comparación con quienes durmieron en oscuridad. El ensayo reunió a 20 participantes y midió efectos de corto plazo, por lo que no permite establecer consecuencias a largo plazo.

Un seguimiento de unas 43.722 mujeres durante aproximadamente cinco años también encontró una asociación entre dormir con el televisor o una luz encendidos y cambios de peso. Quienes tenían esas fuentes de iluminación en el dormitorio presentaron 17% más de probabilidad de aumentar al menos cinco kilogramos y 33% más de riesgo de desarrollar obesidad, incluso después de considerar factores como dieta, actividad física y duración del sueño.

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La recomendación es salir al exterior y reducir las luces del dormitorio

La intensidad de la luz exterior explica parte de la recomendación. Incluso una mañana nublada puede ofrecer varios miles de lux, mientras que una cocina con buena iluminación suele quedarse en algunos cientos. Por eso, la pauta propuesta es pasar entre 10 y 30 minutos al aire libre dentro de la primera hora tras despertar.

Para quienes pasan la jornada en interiores, sentarse cerca de una ventana puede aportar una diferencia. Un estudio pequeño entre trabajadores de oficina detectó que las personas con acceso a ventanas recibían más luz diurna y dormían cerca de una hora adicional por la noche frente a sus colegas sin esa exposición.

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La recomendación para sincronizar el reloj biológico es pasar entre 10 y 30 minutos al aire libre al despertar y reducir las luces del dormitorio por la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la tarde y la noche, el consejo es el inverso: bajar la intensidad de las luces y preferir lámparas cálidas antes que iluminación cenital intensa o fuentes con predominio azul. El objetivo no es prescindir de la electricidad, sino limitar las señales que el cuerpo puede interpretar como si el día continuara.

La revisión debe extenderse al dormitorio. Cargadores, enrutadores, televisores en modo de espera, detectores de humo y cortinas que no cierran por completo pueden dejar fuentes de luz activas. Una habitación lo más oscura posible durante el descanso y mañanas con exposición a luz natural forman la base de esta estrategia para acompañar al reloj biológico.

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