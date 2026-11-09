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La concluyente sentencia de Simeone al hablar de las chances falladas por Julián Álvarez en la caída del Atlético de Madrid

El entrenador remarcó la actitud del delantero argentino en la derrota 2-1 ante el Barcelona, en la que la Araña firmó una asistencia a Giuliano Simeone

El DT habló tras la derrota del Atlético Madrid con Barcelona
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Diego Simeone respaldó de manera pública a Julián Álvarez tras la derrota del Atlético de Madrid por 2-1 ante el Barcelona, en un partido que dejó al conjunto colchonero en el tercer puesto de LaLiga. El entrenador argentino remarcó que el delantero “hizo un partido importante” y defendió su rendimiento pese a que el equipo no logró sumar los tres puntos y a que el punta no logró contundencia frente al arco.

El encuentro, disputado en el Estadio Metropolitano, tuvo un desarrollo intenso desde el arranque. Al minuto 10, Álvarez protagonizó la jugada que derivó en el primer gol del Atlético: tras una secuencia colectiva iniciada por Marcos Llorente y continuada por Kang-in Lee, el delantero cordobés recibió el balón por izquierda, detectó el desmarque de su compatriota Giuliano Simeone y le entregó el pase que el hijo del entrenador definió de cerca para vencer a Joan García.

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Antes de esa conquista, Álvarez ya había tenido una chance clara al quedar mano a mano con el arquero rival al minuto 5, sin poder convertir. El Barcelona, sin embargo, encontró la igualdad sobre el final de la primera etapa con un gol de Fermín López y luego se quedó con el triunfo en el segundo tiempo gracias a otra conquista del mismo futbolista.

En el complemento, Julián desperdició una oportunidad clara cuando quiso definir por arriba del arquero cuando el balón le quedó picando, pero su tiro se fue por encima del travesaño.

Julián no pudo marcar frente al Barcelona (REUTERS/Susana Vera)
Julián no pudo marcar frente al Barcelona (REUTERS/Susana Vera)

Tras la caída, Simeone fue consultado por la actuación de Álvarez y evitó cualquier cuestionamiento. “En el segundo tiempo tuvo la situación esta que comentamos que se la tiró por arriba al portero y el centro a Baena también es de él. Así que, ¿qué más le podemos pedir? Lo queremos y lo vamos a esperar”, expresó el entrenador.

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El técnico fue más allá y ubicó al delantero como una pieza central del proyecto deportivo: “Para llegar a lo que queremos necesitamos a Julián Álvarez; si no, no llegamos”, afirmó, en una declaración que deja en claro la confianza que mantiene en el ex River Plate pese a los altibajos recientes en su nivel de definición. Vale recordar que el delantero argentino transitó días intensos en el Colchonero tras su intención de marcharse al Barcelona en medio del Mundial y la negativa del elenco madrileño.

El Araña lleva anotados solo dos goles en los 12 partidos que lleva disputados desde el inicio de la temporada, uno por LaLiga y otro por la Champions League. En cuanto a las asistencias, brindó tres, un par por el certamen local y la restante en el torneo continental.

Sobre el balance general del partido, Simeone destacó el funcionamiento colectivo durante buena parte del encuentro. “Me quedo con un partido extraordinario de mis futbolistas. Nada que reclamar. Presionamos en el primer tiempo bien y llevamos al rival a no estar cómodo”, sostuvo. Reconoció, no obstante, que el equipo careció de la contundencia necesaria ante un rival que supo aprovechar sus oportunidades: “No tuvimos la contundencia que debimos tener y ellos son muy buenos”.

El entrenador también se refirió al proceso de construcción que atraviesa el plantel. “Me voy sabiendo que estamos en construcción y tenemos para mejorar y futbolistas que tienen que seguir creciendo. Siempre uno quiere que los que entren lo hagan muy bien, pero a veces no sucede”, señaló, en alusión a los cambios realizados durante el complemento.

Finalmente, Simeone dividió el partido en dos mitades claramente diferenciadas: “Los primeros 45 o 50 minutos fueron muy buenos. Ese fue nuestro tiempo. Luego vino el del Barcelona”, concluyó.

Con esta derrota, el Atlético de Madrid quedó en la tercera posición de LaLiga con 28 puntos, a cinco unidades del Barcelona, que lidera la tabla con 33. El próximo compromiso del equipo de Simeone será como visitante frente al Getafe, el 22 de noviembre, tras el parate por la fecha FIFA.

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