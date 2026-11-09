La canción que Vicky Xipolitakis le cantó al papa León XIV en su llegada a la Argentina: “¡Te queremos un montón!"

La panelista de Cortá por Lozano cubrió la llegada a la Argentina del sumo pontífice (Video: Instagram)

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Entre los cientos de fieles que se congregaron este domingo en la Plaza San Martín para recibir al papa León XIV en su primer día de visita apostólica a la Argentina, una figura del espectáculo se hizo notar de una manera particular: Vicky Xipolitakis le cantó una improvisa canción al sumo pontífice frente a la multitud. “¡Papá León, te queremos un montón!”, entonó la mediática con entusiasmo, en un momento que rápidamente se viralizó entre quienes participaron del recibimiento.

La Griega estuvo presente en la plaza que lleva el nombre del prócer como parte de la cobertura especial del programa La Peña de Morfi (Telefe), y antes de que el Papa llegara al lugar ya había compartido su emoción en redes sociales. “Viviendo la previa y palpitando la llegada de León XIV”, escribió en su cuenta de Instagram, junto a imágenes en las que se la veía junto a otros peregrinos e incluso a un grupo de monjas que se acercaron para ser parte de la jornada.

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La conexión de la panelista de Cortá por Lozano (Telefe) con la figura papal tiene antecedentes que forman parte de la historia del espectáculo argentino. En julio de 2015, Vicky viajó hasta Asunción, Paraguay, para intentar ver al papa Francisco durante su gira latinoamericana, pero la jornada terminó en escándalo: los fieles la abuchearon por su vestimenta (una remera blanca semitransparente sin corpiño) y la seguridad la apartó del lugar sin que pudiera acercarse al Pontífice. El episodio tuvo una segunda vuelta cuando Xipolitakis apareció en La Noche de Mirtha y Mirtha Legrand la reprendió en vivo: “Vicky, esa no es forma de vestirse para ir a ver al Papa. ¿Nunca usás corpiño?”, le dijo la conductora. La mediática reconoció el error: “Tiene razón Mirtha, me equivoqué, pero le juro que me puse lo que para mí era lo más recatado”, y anunció que viajaría a Roma para concretar su sueño. Meses después, lo cumplió: se trasladó a Roma y logró el encuentro con Francisco, que describió como uno de los momentos más importantes de su vida. “No paraba de agarrarme la mano. Me dijo que rece por él. Fue muy emocionante. Me dio la bendición”, contó luego.

La mediática viajó a Roma meses después de ser apartada por seguridad durante la gira latinoamericana de 2015

La visita del líder de la Iglesia Católica al país despertó una movilización masiva desde las primeras horas del domingo 8 de noviembre. León XIV aterrizó en la Argentina e inició su agenda oficial con un homenaje al general José de San Martín en la plaza porteña que lleva su nombre, el primero de una extensa serie de actos previstos para los cuatro días que durará su estadía. Tras el acto en la plaza, el Pontífice se trasladó a la Casa Rosada para reunirse con el presidente Javier Milei y luego participó de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

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La emoción por la llegada del Papa se extendió a otras figuras del mundo del espectáculo. Pampita, conocida por su fervor religioso y su participación en la caminata anual a Luján, se acercó al Aeroparque Jorge Newbery para ver llegar al Sumo Pontífice. La modelo publicó en su cuenta de Instagram varias imágenes junto a dos amigas y su hija Anita Moritán, con el mensaje: “Señales. Viendo llegar al Papa”. También Barby Franco compartió en redes una postal de León XIV descendiendo del avión, con un simple “Bienvenido”, fiel reflejo de la devoción que la esposa de Fernando Burlando ha expresado públicamente en numerosas ocasiones.

El papa León XIV se reunió con Javier Milei en la Casa Rosada tras rendir tributo al general José de San Martín

La visita apostólica se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre e incluye un itinerario de alto impacto en distintos puntos del país. Este lunes 9, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, partido de Almirante Brown, antes de celebrar una misa abierta al público en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Por la tarde, mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) y luego se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada cerrará con la celebración de Vísperas junto al Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana y una cena con los obispos.

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El martes 10, León XIV viajará a Córdoba para presidir una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y luego se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Al regresar a Buenos Aires, encabezará una vigilia nocturna con jóvenes nuevamente en el Monumento de los Españoles. El miércoles 11, último día de la visita, comenzará con una recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto, seguida de una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los momentos más esperados por los fieles. La ceremonia de despedida está prevista para las 13.30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde el Pontífice partirá a las 14 con destino a Lima, Perú, para continuar con su gira apostólica.