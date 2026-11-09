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La visita del papa León XIV a la Argentina, en vivo: expectativa por la visita a Don Orione y la misa en Palermo

El sumo pontífice inicia su segundo día de actividades en Buenos Aires. Durante la madrugada, cientos de fieles se acercaron al Cottolengo de Claypole y acampan en las inmediaciones del Monumento a los Españoles

Visita del papa León XIV a la Argentina - Palacio Libertad - Javier Milei
El papa León XIV llegó este domingo al país tras su visita a Uruguay (Foto: Jaime Olivos)

El papa León XIV llegó ayer a la Argentina, en lo que significa la primera visita de un sumo pontífice en casi 40 años. Este lunes, la agenda de Su Santidad comenzará temprano con una visita al Cottolengo Don Orione, a las 9. Luego se trasladará hacia Palermo para realizar una multitudinaria misa en el Monumento a los Españoles.

Ayer, domingo, el Papa participó de un evento en el Palacio Libertad junto al presidente Javier Milei y frente a funcionarios y dirigentes de diferentes sectores. En su discurso, el sumo pontífice pidió “reconocer al que piensa distinto”, una “economía al servicio de las personas” y límites en el poder.

Para las actividades de hoy, se espera una amplia convocatoria. Desde la madrugada, cientos de fieles acamparon en la Avenida Libertador y en las inmediaciones del Cottolengo, ubicado en Claypole, partido de Almirante Brown, para poder estar cerca de León XIV.

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08:17 Hs / Hoy

Todos los cortes de la Ciudad y cómo llegar a la misa del Papa en el Monumento de los Españoles

La multitudinaria ceremonia será hoy a las 11:30, en Palermo. Habrá accesos peatonales habilitados, refuerzo de colectivos y cambios en el subte

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La previa de la misa en Palermo

Cientos de personas acamparon en la zona del Monumento a los Españoles para la misa de León XIV, prevista para las 11.30. Desde la madrugada comenzaron a llegar a las inmediaciones a través de los ocho accesos peatonales.

07:39 hsHoy

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Román Lejtman

Por Román Lejtman

León XIV en el Palacio Libertad, (Capital Federal, Argentina)
León XIV en el Palacio Libertad, (Capital Federal, Argentina)

Léon XIV emprende hoy su segunda jornada en Argentina con una visita al Cottolengo Don Orione y una misa que celebrará en el Monumento a los Españoles.

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07:13 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Cientos de fieles acamparon en Palermo y Claypole para ver al papa León XIV en su segundo día en Argentina

Grupos de creyentes pasaron la madrugada a la intemperie frente al Monumento de los Españoles y al Cottolengo Don Orione, donde el sumo pontífice tiene previstas dos visitas con miles de personas a la espera

Así esperan en Claypople al papa León XIV (Foto: Adrián Escándar)
Así esperan en Claypople al papa León XIV (Foto: Adrián Escándar)

Cientos de fieles acamparon frente al Monumento de los Españoles en Palermo para estar cerca del papa León XIV, que este lunes celebrará una misa multitudinaria a las 11:30 en ese predio, declarado feriado en todo el territorio nacional. Horas antes, visitará el Cottolengo Don Orione en Claypole, donde decenas personas se acercaron durante la madrugada.

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