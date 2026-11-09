La visita del papa León XIV a la Argentina, en vivo: expectativa por la visita a Don Orione y la misa en Palermo

El papa León XIV llegó este domingo al país tras su visita a Uruguay (Foto: Jaime Olivos)

El papa León XIV llegó ayer a la Argentina, en lo que significa la primera visita de un sumo pontífice en casi 40 años. Este lunes, la agenda de Su Santidad comenzará temprano con una visita al Cottolengo Don Orione, a las 9. Luego se trasladará hacia Palermo para realizar una multitudinaria misa en el Monumento a los Españoles.

Ayer, domingo, el Papa participó de un evento en el Palacio Libertad junto al presidente Javier Milei y frente a funcionarios y dirigentes de diferentes sectores. En su discurso, el sumo pontífice pidió “reconocer al que piensa distinto”, una “economía al servicio de las personas” y límites en el poder.

Para las actividades de hoy, se espera una amplia convocatoria. Desde la madrugada, cientos de fieles acamparon en la Avenida Libertador y en las inmediaciones del Cottolengo, ubicado en Claypole, partido de Almirante Brown, para poder estar cerca de León XIV.