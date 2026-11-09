Ciencia

Cambios en el microbioma de ratones modificaron la ansiedad, la sociabilidad y las conductas repetitivas

Sarkis Mazmanian explicó cómo pruebas con bacterias intestinales midieron variaciones en vocalizaciones, permeabilidad del intestino y respuestas observadas en modelos animales

Ratón traslúcido sobre placa de vidrio en un laboratorio con tubos y microscopio, con el encéfalo, los intestinos y fibras nerviosas visibles.
Mark Hyman y Sarkis Mazmanian abordaron el impacto directo del microbioma en la salud del cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)
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¿Hasta qué punto las bacterias que habitan el intestino pueden influir en el funcionamiento del cerebro? Un experimento con ratones mostró que una bacteria intestinal no solo contribuyó a reparar una barrera intestinal alterada, sino que también mejoró determinadas conductas. El hallazgo abrió nuevos interrogantes sobre la relación entre los microorganismos del aparato digestivo y el sistema nervioso.

Este vínculo fue uno de los ejes de la conversación que mantuvieron el médico Mark Hyman y el investigador Sarkis Mazmanian en The Dr. Hyman Show. A partir de estudios en animales y observaciones en personas, los especialistas analizaron cómo el microbioma intestinal, integrado por billones de microorganismos, puede comunicarse con el cerebro a través de señales nerviosas, sustancias químicas y mecanismos inmunitarios.

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“El intestino desempeña un papel importante en nuestra salud general y, en particular, en la salud del cerebro”, sostuvo Hyman. Por su parte, Mazmanian explicó que las bacterias intestinales producen y transforman moléculas capaces de interactuar con distintas funciones del organismo, una línea de investigación que busca comprender hasta dónde llega esa influencia y qué aplicaciones podría tener para la salud humana.

Infografía con ilustraciones de un cerebro, un intestino rodeado de bacterias, vasos sanguíneos, neuronas, un ratón y bloques de texto informativo.
Cerca de la mitad de las moléculas pequeñas en la sangre proceden de las bacterias intestinales o de sustancias que estas transforman (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bacterias intestinales se comunicaban con el cuerpo por varias vías

Mazmanian explicó que las bacterias intestinales producían moléculas pequeñas o modificaban compuestos que luego circulaban por la sangre. Según señaló, una parte importante de esas moléculas provenía directamente de los microorganismos o de sustancias que estos habían transformado.

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“Cerca de la mitad de las moléculas pequeñas que circulan en nuestra sangre son producidas por nuestras bacterias o proceden de compuestos que ellas fabrican”, afirmó.

El investigador también enumeró otras formas de comunicación entre intestino y cerebro, y mencionó las señales del sistema inmunitario, las hormonas y las conexiones nerviosas.

Un hombre calvo con gafas y camisa a rayas azules frente a la cámara, con un cuadro y un reloj de arena al fondo
El nervio vago y los nervios espinales comunican el sistema nervioso del intestino con el cerebro (YouTube/@drmarkhyman)

“El sistema nervioso del intestino se comunica con el del cerebro a través del nervio vago, los nervios espinales y otras conexiones neuronales”, explicó. Esas vías habían llevado a estudiar al microbioma junto con procesos metabólicos, inmunitarios y neurológicos.

Los experimentos en ratones mostraron cambios intestinales y conductuales

Una parte de la entrevista se centró en un modelo de ratones nacidos de madres expuestas a una activación del sistema inmunitario durante el embarazo. Este modelo experimental se utiliza en investigaciones sobre alteraciones del neurodesarrollo asociadas con conductas de tipo autista, como dificultades en la interacción social, cambios en la comunicación y comportamientos repetitivos.

El equipo de Mazmanian había observado inflamación intestinal, cambios en la comunidad de bacterias y una mayor permeabilidad de la pared del intestino.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los ratones con alteraciones de conducta presentaron niveles cuarenta veces más altos de la molécula 4-etilfenol sulfato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa pared regulaba el paso de nutrientes y de otras sustancias hacia el resto del cuerpo. En esos animales, los investigadores también detectaron un aumento de 4-etilfenol sulfato, una molécula vinculada con bacterias intestinales.

Al elevar de manera controlada sus niveles, observaron señales de ansiedad y modificaciones en las vocalizaciones, la sociabilidad y las conductas repetitivas. “Encontramos niveles 40 veces más altos de esta molécula en los ratones con cambios de conducta”, relató Mazmanian.

Bacteroides fragilis mejoró la barrera intestinal en el mismo modelo

El grupo también administró a esos ratones Bacteroides fragilis, una bacteria que habita el intestino humano. Tras ese procedimiento, el equipo registró mejoras en la permeabilidad intestinal y en algunas conductas evaluadas en los animales. “La bacteria ayudaba a reparar esa barrera intestinal alterada”, dijo Mazmanian.

Ilustración 3D de un torso humano translúcido con esqueleto azul brillante, sistema digestivo verde-azulado, microbioma luminoso y un escudo protector sobre el abdomen.
La bacteria Bacteroides fragilis reparó la pared intestinal y mejoró el comportamiento en modelos animales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado reforzó la importancia de la barrera intestinal para regular el contacto del organismo con sustancias procedentes del intestino.

Mazmanian resumió la línea de trabajo con una pregunta: “¿Qué microorganismos intervienen, qué señales envían y qué células del cuerpo reciben esas señales?”.

El estreñimiento apareció antes de los trastornos motores en casos de Parkinson

La conversación también abordó las observaciones gastrointestinales en personas con Parkinson.

Mazmanian indicó que el estreñimiento se había registrado con frecuencia antes de los trastornos del movimiento que motivaban el diagnóstico. “La gran mayoría de las personas diagnosticadas con Parkinson tienen estreñimiento”, sostuvo.

Una mujer sentada en un sillón de cuero se presiona el abdomen con las manos y mantiene los ojos cerrados con gesto de malestar.
El estreñimiento suele manifestarse con anterioridad a los trastornos del movimiento en personas con Parkinson (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hyman y Mazmanian relacionaron ese dato con el estudio de los nervios que controlaban el movimiento del intestino. El investigador explicó que la alfa-sinucleína, una proteína de las células nerviosas, podía acumularse y dañarlas.

Estas observaciones impulsaron nuevas investigaciones sobre la posible participación del sistema digestivo en el desarrollo y la evolución del Parkinson.

La prevención reunió las recomendaciones sobre salud intestinal

En la parte final, Mazmanian cuestionó que un análisis comercial de materia fecal pudiera definir por sí solo si una persona tenía un microbioma sano. “No hay una forma de mirar un microbioma y decir que una persona está sana o no lo está”, afirmó.

Pantalla dividida con dos hombres en videollamada, uno con gafas y camisa a rayas y otro frente a un micrófono con chaqueta de mezclilla
Sarkis Mazmanian afirmó que un análisis comercial de materia fecal no define por sí solo el estado de salud de una persona (YouTube/@drmarkhyman)

Su planteo se apoyó en la diversidad de bacterias y moléculas que podían formar parte de cada organismo. Como medidas generales, mencionó una alimentación variada con vegetales y fibra, actividad física y manejo del estrés.

También citó los polifenoles de alimentos de origen vegetal y los oligosacáridos de la leche humana, compuestos que podían servir de alimento para bacterias intestinales. “Hay cosas que se pueden hacer hoy para mejorar la salud intestinal y la del microbioma”, concluyó.

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