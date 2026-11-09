Sofía Gonet, desnuda y solo cubierta por glitter, mostró el detrás de escena de sus fotos por el Día del Orgullo LGBT+

Sofía Gonet mostró el detrás de cámara de su producción para la Marcha del Orgullo con "Vogue" de Madonna como banda sonora (Video: Instagram)

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Sofía Gonet, conocida en las redes como “La Reini”, eligió una propuesta artística radical para conmemorar la 35.ª Marcha del Orgullo LGBT+ de Buenos Aires: se cubrió el cuerpo entero con pintura en los colores de la bandera del arcoíris y se convirtió en un lienzo vivo. No hubo catsuit ni lencería de pasarela, sino horas de trabajo minucioso que transformaron su piel en una obra de arte efímera con inspiración declarada en la obra de Edgardo Giménez sobre Moria Casán y en el icónico catsuit de Versace.

La influencer comenzó la jornada a las ocho de la mañana y la registró en su cuenta de Instagram. “Buen día. Otro día. Acá estamos desde las ocho de la mañana en esta situación. Me estoy haciendo un full body painting con los colores de la bandera del orgullo. Soy un lienzo”, anunció al inicio del clip, con el tono desenfadado que la caracteriza. Las imágenes mostraron al equipo de maquillaje trabajando sobre cada centímetro de su cuerpo, con brillos y pigmentos que reproducían los colores de la diversidad.

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Sofía Gonet realizó un body painting con los colores del arcoíris para conmemorar la Marcha del Orgullo LGBT+ de Buenos Aires

La influencer comenzó la preparación a las ocho de la mañana y compartió el trabajo del equipo de maquillaje en Instagram

Lo que siguió fue un registro detrás de escena con ribetes de comedia involuntaria: poses exigidas por los fotógrafos, amenazas bromistas de los asistentes, risas entre bastidores y la tensión propia de cualquier producción de alto nivel. “Me están amenazando”, dijo Gonet entre carcajadas cuando el equipo le indicaba cómo pararse. “Me da si hago mal las poses”, bromeó. El caos creativo quedó documentado hasta que la propia influencer decidió pausar el vivo: “Vamos a seguir con la sesión de fotos sin vloguearla. Les mando un beso”.

El resultado fue compartido en su feed en un carrusel de 18 fotos que generó una ola de reacciones inmediatas. Las fotos mostraron la influencer cubierta de pies a cabeza en glitter multicolor —rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta— con pasties en forma de arcoíris sobre el pecho y tacos plateados como único accesorio convencional. En paralelo, publicó un video separado titulado “el detrás de cámara”, con la banda sonora de “Vogue” de Madonna de fondo, que reunió más de 50 mil likes. En ese clip se la ve sentada frente al espejo mientras el artista trabaja sobre su torso, con el cabello recogido en un estilo retro ondulado.

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El detrás de escena documentó las exigencias de los fotógrafos durante las tomas y el intercambio con los asistentes

La propuesta artística combinó la estética creada por Edgardo Giménez para Moria Casán en 1980 con referencias a Versace

Entre quienes reaccionaron estuvo Georgina Barbarossa, quien escribió: “Siempre dándolo todo”. Las fotos del carrusel, en cambio, mostraron el resultado final: Gonet posa de cuerpo entero en posiciones dinámicas —una rodilla en el suelo, el brazo extendido hacia arriba, una cinta lila en espiral alrededor del cuerpo— que amplificaban la dimensión escultórica de la propuesta. La producción combinó la estética de Moria Casán tal como la inmortalizó Giménez en 1980 —cuando el artista pop convirtió a la vedette en una obra de arte viva, cubriéndola de pintura en un body art que mezclaba espectáculo y cultura de masas— con la sofisticación del catsuit de Versace, y se convirtió en uno de los contenidos más comentados de la jornada. La producción no fue el atuendo que eligió para la marcha, sino una propuesta artística paralela que publicó en el contexto del Día del Orgullo. Finalizada la marcha, Gonet se sumó a una fiesta.

Pero la presencia de “La Reini” en torno a la 35.ª edición de la marcha no se limitó a lo estético. Días antes del evento, utilizó sus plataformas para repudiar el ataque transfóbico ocurrido en los Bosques de Palermo, con un mensaje directo y sin matices contra los discursos de odio. La combinación entre intervención política y propuesta artística posicionó su participación como algo más que una aparición llamativa: fue también una toma de postura pública en uno de los momentos de mayor tensión para la comunidad en el último tiempo.

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La creadora de contenido relató que la limpieza de las lentejuelas esparcidas en el estudio demandó el mayor esfuerzo tras la sesión

“Lo único malo de todo esto fue el post”, cerró, en su relato del proceso, en una referencia a tener que limpiar las lentejuelas repartidas en todo el estudio después de su producción. La frase, lanzada al pasar, condensó el tono que atravesó toda la jornada: una producción exigente, cargada de sentido político y estético, presentada con la ligereza y el humor que definen a una de las influencers más seguidas del país.