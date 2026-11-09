Economía

ANSES: cuándo cobro en noviembre 2026 si mi DNI termina en 6

Los haberes y las prestaciones aumentarán 1,93% en noviembre. El cronograma oficial detalla las fechas de cobro y los nuevos importes para cada beneficio

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
La ANSES aplica un incremento del 1,93% en las prestaciones de noviembre de 2026 según la inflación de septiembre que midió el INDEC
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma de pagos de noviembre de 2026, con nuevos valores para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Los beneficiarios con DNI terminado en 6 cobrarán en distintas fechas, según la prestación que les corresponda.

El mecanismo de actualización está regulado por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, que estableció una revisión mensual de los haberes vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un rezago de dos meses. Así, la inflación de septiembre, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) fijó en 1,93%, determina los valores que se abonan en noviembre.

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Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Quienes perciben haberes que no superan el mínimo y tienen el DNI terminado en 6 cobrarán el 17 de noviembre.

El haber mínimo jubilatorio se ubicará en $444.158,46 durante este mes. A ese importe se suma un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima, por lo que el total a cobrar llega a $514.158,46.

En tanto, la Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes del cálculo previsional, ascenderá a $203.182,22.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los beneficiarios que cobran por encima del mínimo y tienen DNI terminado en 6 cobrarán el 27 de noviembre. El tope máximo del haber se fijó en $2.988.765,82.

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Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

La Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para documentos que finalizan en 6 se abonan el 19 de noviembre (REUTERS/Agustin Marcarian)
La Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para documentos que finalizan en 6 se abonan el 19 de noviembre (REUTERS/Agustin Marcarian)

La Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo se abonarán el 19 de noviembre para quienes tienen el DNI terminado en 6.

Con el incremento del 1,93%, ANSES depositará directamente el 80% del monto de la AUH, unos $127.700 por hijo. El 20% restante queda retenido hasta que el titular acredite los controles de salud y la escolaridad del menor ante el organismo.

La Asignación Familiar por Hijo, destinada a trabajadores en relación de dependencia, varía según el ingreso total del grupo familiar (Resolución 303/2026):

  • Hasta $1.235.699: $79.816 por hijo
  • De $1.235.699,01 a $1.812.272: $53.841
  • De $1.812.272,01 a $2.092.326: $32.566
  • De $2.092.326,01 a $6.543.628: $16.806 (quedan excluidas las familias donde un integrante gane individualmente más de $3.271.814).

Para los hogares con hijos con discapacidad, los montos ascienden a: $259.864 para ingresos de hasta $1.235.699; $183.839 para ingresos de hasta $1.812.272; y $116.026 para ingresos superiores a $1.812.272,01 (sin tope máximo de ingreso familiar).

Para los hogares con hijos con discapacidad, los valores son considerablemente más altos: $259.861,30 para ingresos de hasta $1.212.301, $183.835,73 para ingresos de hasta $1.777.957 y $116.023,37 para el tramo siguiente.

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo (AUE) sigue el mismo cronograma que la AUH. Los documentos terminados en 6 percibirán el pago el 19 de noviembre.

El monto bruto de la prestación se acerca a los $159.600, de los cuales el organismo deposita directamente unos $127.700 (el 80%) y retiene el 20% hasta la presentación de los controles médicos.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Para los DNI terminados en 6, la Asignación por Prenatal se abonará el 17 de noviembre. La Asignación por Maternidad, por su parte, se cobra el primer día del calendario de pagos que corresponde a cada terminación de DNI.

El monto de la Asignación por Maternidad equivale exactamente a la remuneración bruta de la trabajadora dependiente (sin descuentos de obra social ni jubilación) durante los 90 días de licencia. Por su parte, la Asignación por Prenatal sí se liquida en cuatro tramos según el ingreso del grupo familiar: $79.816 (hasta $1.235.699), $53.841 (hasta $1.812.272), $32.566 (hasta $2.092.326) y $16.806 (hasta $6.543.628).

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Ilustración de personas adultas que forman una fila en la acera frente al edificio de ANSES junto a una calle con vehículos.
Las asignaciones de pago único por adopción, matrimonio y nacimiento se gestionan entre noviembre y diciembre sin distinción por número de DNI (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las prestaciones de pago único se actualizaron con el incremento mensual y quedaron fijadas en los siguientes valores:

  • Nacimiento: $93.032,34
  • Adopción: $556.214
  • Matrimonio: $139.297,43

Estas prestaciones no dependen de la terminación de DNI. Las solicitudes de primera quincena pueden tramitarse entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre; las de segunda quincena, entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre.

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 6 cobrarán el 12 de noviembre.

Los montos de noviembre, con el bono extraordinario de $70.000 incluido, son los siguientes:

  • PNC por invalidez o vejez: $310.910,91 de básico + $70.000 de bono = $380.910,91
  • PNC para madres de siete hijos o más: $444.158,46 (equivalente al haber mínimo) + $70.000 de bono = $514.158,46
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años que no reúnen los aportes para acceder a una jubilación ordinaria: $355.326,76 de básico + $70.000 de bono = $425.326,76
Una mujer mayor sonriente recibe billetes de manos de una empleada ante un mostrador, con el logo de ANSES en la pared de fondo.
Los titulares de Pensiones No Contributivas con documento finalizado en 6 perciben sus haberes y el bono de $70.000 el 12 de noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desempleo Plan 1

Los titulares del Seguro de Desempleo Plan 1 con DNI terminado en 6 cobrarán el 30 de noviembre, junto con los documentos terminados en 7.

Desempleo Plan 2

Los titulares de esta prestación, sin distinción por la terminación del DNI, podrán cobrar entre el 2 y el 10 de diciembre, en concepto del período de octubre.

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