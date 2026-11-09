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Cómo estará el tiempo este lunes durante la misa del papa León XIV en Palermo

El pronóstico del SMN para el AMBA muestra una semana que comienza sin lluvias y con vientos del norte, pero que desde el miércoles suma nubosidad y probabilidad de precipitaciones, en tanto que el centro y sur de Santa Cruz registran alertas por ráfagas y un sistema de bajas presiones avanza desde Cuyo

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El SMN registra temperaturas mínimas de 14 °C y máximas de 25 °C para el lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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El pronóstico del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires esta semana viene con una postal de primavera tardía —cielo despejado, vientos del norte y un ascenso térmico que irá tomando velocidad a medida que avancen los días—. Cómo estará el tiempo durante la visita de León XIV.

Este lunes, segundo día del Papa en la Argentina, comenzará con temperaturas cercanas a los 14 °C de mínima, mientras que la máxima rozará los 25 °C de máxima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El cielo se mantendrá despejado durante toda la jornada: por la mañana soplarán vientos del norte a entre 13 y 22 km/h, mientras que por la tarde el viento rota al este y llega a entre 23 y 31 km/h. La probabilidad de precipitaciones es nula a lo largo de las cuatro franjas horarias del día, con una humedad del 49%. De esta manera, los fieles podrán disfrutar de la misa multitudiaria en el Monumento a los Españoles sin complicaciones meteorológicas.

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El martes traerá una temperatura máxima de 26 °C y una mínima de 17 °C, con cielo igualmente despejado por la mañana y nubosidad que comenzará a ganar terreno hacia la tarde. Los vientos se van a mantener en la misma dirección y velocidad que el día anterior, y la chance de lluvia se ubica entre el 0% y el 10% para la franja nocturna. El día transcurrirá sin alertas activas para la región.

A partir del miércoles, el panorama va a empezar a cambiar. Con una máxima de 28 °C y una mínima de 17 °C, la probabilidad de lluvias ascenderá al rango del 10% al 40%, distribuida principalmente en la mañana y la noche. Los vientos rondarán entre 7 y 12 km/h por la mañana y se intensifican a entre 13 y 22 km/h durante la tarde y la noche. La nubosidad parcial será la nota dominante del día.

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La provincia de Buenos Aires no superará los 30 °C ¿, con una mínima de 19 °C prevista para el viernes y el sábado, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional
La provincia de Buenos Aires no superará los 30 °C ¿, con una mínima de 19 °C prevista para el viernes y el sábado, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional

El jueves marcará el punto más cálido de la semana para Buenos Aires, con una máxima prevista de 29 °C y una mínima de 18 °C. Sin lluvias previstas para esta fecha, los vientos serán de entre 7 y 22 km/h según la hora.

Los niveles térmicos se mantendrán durante la jornada del viernes, pero la nubosidad irá en aumento. Para esa jornada, el SMN anticipa vientos de entre 23 y 31 km/h por la mañana, con ráfagas que pueden superar ese rango. La probabilidad de lluvia durante la noche trepará al 0%-10%, aunque el margen de incertidumbre para ese tramo de la semana es mayor.

En cuanto a las alertas meteorológicas vigentes al momento de la emisión del mapa del SMN, el organismo señaló zonas bajo alerta en el centro y sur del país, identificadas en el mapa con color amarillo.

El centro y sur de Santa Cruz están bajo alerta amarilla del SMN por viento, con ráfagas estimadas en hasta 90 km/h y una condición que se extiende a sectores del oeste del NOA
El centro y sur de Santa Cruz están bajo alerta amarilla del SMN por viento, con ráfagas estimadas en hasta 90 km/h y una condición que se extiende a sectores del oeste del NOA

Esas áreas corresponden a sectores de la Patagonia y algunas zonas del centro-oeste nacional. Para el AMBA, el mapa no registra alertas activas. El centro y sur de Santa Cruz están bajo alerta por viento con ráfagas de hasta 90 km/h, condición que se extiende también a partes del oeste del NOA por el ingreso de un sistema de bajas presiones desde el flanco cuyano.

Ese mismo sistema es el que, según explica el sitio especializado Meteored, explica el aumento de nubosidad en Cuyo durante el lunes, con lluvias previstas para esa región y condiciones ventosas en el noroeste.

La franja de precipitaciones se extenderá hacia el este a lo largo de la semana, afectando a Córdoba y la franja central de Santa Fe y Entre Ríos hacia el martes, sin que eso implique cambios térmicos de consideración en esos distritos. Para la provincia de Buenos Aires, las máximas no superarán los 30 °C en ningún momento del período analizado, de acuerdo con los datos del SMN.

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