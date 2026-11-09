Cómo estará el tiempo este lunes durante la misa del papa León XIV en Palermo

El SMN registra temperaturas mínimas de 14 °C y máximas de 25 °C para el lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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El pronóstico del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires esta semana viene con una postal de primavera tardía —cielo despejado, vientos del norte y un ascenso térmico que irá tomando velocidad a medida que avancen los días—. Cómo estará el tiempo durante la visita de León XIV.

Este lunes, segundo día del Papa en la Argentina, comenzará con temperaturas cercanas a los 14 °C de mínima, mientras que la máxima rozará los 25 °C de máxima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El cielo se mantendrá despejado durante toda la jornada: por la mañana soplarán vientos del norte a entre 13 y 22 km/h, mientras que por la tarde el viento rota al este y llega a entre 23 y 31 km/h. La probabilidad de precipitaciones es nula a lo largo de las cuatro franjas horarias del día, con una humedad del 49%. De esta manera, los fieles podrán disfrutar de la misa multitudiaria en el Monumento a los Españoles sin complicaciones meteorológicas.

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El martes traerá una temperatura máxima de 26 °C y una mínima de 17 °C, con cielo igualmente despejado por la mañana y nubosidad que comenzará a ganar terreno hacia la tarde. Los vientos se van a mantener en la misma dirección y velocidad que el día anterior, y la chance de lluvia se ubica entre el 0% y el 10% para la franja nocturna. El día transcurrirá sin alertas activas para la región.

A partir del miércoles, el panorama va a empezar a cambiar. Con una máxima de 28 °C y una mínima de 17 °C, la probabilidad de lluvias ascenderá al rango del 10% al 40%, distribuida principalmente en la mañana y la noche. Los vientos rondarán entre 7 y 12 km/h por la mañana y se intensifican a entre 13 y 22 km/h durante la tarde y la noche. La nubosidad parcial será la nota dominante del día.

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La provincia de Buenos Aires no superará los 30 °C ¿, con una mínima de 19 °C prevista para el viernes y el sábado, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional

El jueves marcará el punto más cálido de la semana para Buenos Aires, con una máxima prevista de 29 °C y una mínima de 18 °C. Sin lluvias previstas para esta fecha, los vientos serán de entre 7 y 22 km/h según la hora.

Los niveles térmicos se mantendrán durante la jornada del viernes, pero la nubosidad irá en aumento. Para esa jornada, el SMN anticipa vientos de entre 23 y 31 km/h por la mañana, con ráfagas que pueden superar ese rango. La probabilidad de lluvia durante la noche trepará al 0%-10%, aunque el margen de incertidumbre para ese tramo de la semana es mayor.

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En cuanto a las alertas meteorológicas vigentes al momento de la emisión del mapa del SMN, el organismo señaló zonas bajo alerta en el centro y sur del país, identificadas en el mapa con color amarillo.

El centro y sur de Santa Cruz están bajo alerta amarilla del SMN por viento, con ráfagas estimadas en hasta 90 km/h y una condición que se extiende a sectores del oeste del NOA

Esas áreas corresponden a sectores de la Patagonia y algunas zonas del centro-oeste nacional. Para el AMBA, el mapa no registra alertas activas. El centro y sur de Santa Cruz están bajo alerta por viento con ráfagas de hasta 90 km/h, condición que se extiende también a partes del oeste del NOA por el ingreso de un sistema de bajas presiones desde el flanco cuyano.

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Ese mismo sistema es el que, según explica el sitio especializado Meteored, explica el aumento de nubosidad en Cuyo durante el lunes, con lluvias previstas para esa región y condiciones ventosas en el noroeste.

La franja de precipitaciones se extenderá hacia el este a lo largo de la semana, afectando a Córdoba y la franja central de Santa Fe y Entre Ríos hacia el martes, sin que eso implique cambios térmicos de consideración en esos distritos. Para la provincia de Buenos Aires, las máximas no superarán los 30 °C en ningún momento del período analizado, de acuerdo con los datos del SMN.

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