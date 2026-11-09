Perú

Ejército de Chile instala nuevas barreras de hormigón en la frontera con Perú para impedir el tránsito de vehículos por rutas no autorizadas

Las nuevas estructuras se suman a los tetrápodos de 16 toneladas instalados en Chacalluta y a otras barreras desplegadas en el límite con Perú

La Jefatura de Área Fronteriza Arica y Parinacota instaló obstáculos de hormigón armado para impedir o dificultar el tránsito de vehículos por rutas no autorizadas. Composición: Infobae
La Jefatura de Área Fronteriza Arica y Parinacota instaló obstáculos de hormigón armado para impedir o dificultar el tránsito de vehículos por rutas no autorizadas. Composición: Infobae
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El control de la frontera norte de Chile incorpora nuevas estructuras físicas para restringir el tránsito de vehículos por sectores no habilitados. Las intervenciones forman parte de las medidas de contramovilidad que las Fuerzas Armadas ejecutan en la región de Arica y Parinacota, donde se mantienen operativos de vigilancia y control territorial.

La instalación de obstáculos de hormigón se suma a otras intervenciones desplegadas en el límite con Perú, entre ellas zanjas, alambradas y estructuras de gran tamaño. Estas obras buscan dificultar el desplazamiento de vehículos utilizados en actividades vinculadas con el contrabando y el ingreso irregular al territorio chileno.

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Las labores también comprenden el mantenimiento de sectores restringidos, especialmente en áreas donde existen campos minados antitanque. En estos puntos, el Ejército revisa las condiciones de seguridad y la señalización para advertir sobre los riesgos y evitar el ingreso accidental de personas.

Las intervenciones se desarrollan en el marco del Plan Escudo Fronterizo, una estrategia que combina obstáculos físicos, vigilancia militar y recursos tecnológicos para reforzar el control de los sectores estratégicos de la Macrozona Norte.

Ejército instala barreras de hormigón y refuerza obstáculos en Arica

La Jefatura de Área Fronteriza (JAF) “Arica y Parinacota” mantiene los trabajos de contramovilidad en distintos puntos de la frontera norte. Según informó la propia unidad en sus canales oficiales el 13 de octubre de 2026, su personal y maquinaria participaron en la instalación de nuevos obstáculos de hormigón armado.

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Estas estructuras tienen como finalidad impedir o dificultar el desplazamiento de vehículos por rutas no autorizadas, utilizadas para actividades como el contrabando y el tránsito irregular.

Las nuevas barreras se incorporan a las medidas físicas desplegadas desde mayo y junio de 2026. Entre ellas figuran los tetrápodos de hormigón instalados principalmente en el sector de Chacalluta, con un peso aproximado de 16 toneladas, una altura de 2,9 metros y un ancho de 3,4 metros.

El dispositivo también contempla zanjas y otras estructuras destinadas a restringir el movimiento de vehículos en zonas de difícil control.

Batallón de Ingenieros realiza mantenimiento en campos minados antitanque

Las nuevas intervenciones se suman a los tetrápodos de 16 toneladas, zanjas, alambradas y otras barreras desplegadas desde mayo y junio de 2026. Brigada Motorizada Rancagua
Las nuevas intervenciones se suman a los tetrápodos de 16 toneladas, zanjas, alambradas y otras barreras desplegadas desde mayo y junio de 2026. Brigada Motorizada Rancagua

Las tareas de resguardo también incluyen intervenciones del Batallón de Ingenieros N.º 6 “Azapa”, perteneciente a la Brigada Motorizada N.º 4 “Rancagua”.

De acuerdo con la información difundida por el Ejército de Chile, sus efectivos realizaron trabajos de mantenimiento en los campos minados antitanque del Frente Norte Costero, ubicados al este de la Ruta 5, en el sector fronterizo.

Durante estas operaciones, el personal especializado inspeccionó las alambradas y la señalización que delimita las áreas restringidas. Además, instaló barreras tipo New Jersey, estructuras de hormigón utilizadas para establecer límites físicos y reforzar la seguridad.

El Ejército señaló que el mantenimiento periódico de estos elementos permite conservar la delimitación de las zonas de peligro. La visibilidad de las señales y el buen estado de las alambradas cumplen una función preventiva frente a posibles ingresos accidentales.

Plan Escudo Fronterizo combina barreras físicas y vigilancia militar

El Batallón de Ingenieros N.º 6 Azapa inspeccionó alambradas y señalizaciones en sectores con campos minados antitanque. Brigada Motorizada Rancagua
El Batallón de Ingenieros N.º 6 Azapa inspeccionó alambradas y señalizaciones en sectores con campos minados antitanque. Brigada Motorizada Rancagua

Las intervenciones forman parte del Plan Escudo Fronterizo, que contempla diferentes recursos para reforzar el control territorial en el norte de Chile. La estrategia incluye el Sistema Integrado de Frontera (SIFRON), unidades de patrullaje y herramientas de vigilancia tecnológica.

El despliegue también comprende zanjas, camellones, tetrápodos y otros obstáculos de contramovilidad. Según balances previos del comisionado presidencial para la Macrozona Norte, Alberto Soto, el programa contemplaba completar decenas de kilómetros de barreras durante 2026, con modificaciones de acuerdo con las condiciones y amenazas detectadas en el terreno.

A estas intervenciones se suman los patrullajes permanentes de la JAF “Arica y Parinacota” en sectores del altiplano. A principios de octubre, el Ejército informó sobre las labores de observación y vigilancia que su personal mantiene en puntos estratégicos de la frontera.

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