Todos los cortes en la Ciudad y cómo llegar a la misa del Papa en el Monumento de los Españoles

El Gobierno porteño activará perímetros de seguridad en Palermo y Recoleta que permanecerán vigentes hasta el miércoles 11. (César Vallejo Rodríguez / Europa Press)

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Desde ayer, la Ciudad de Buenos Aires activó el cierre de los perímetros de seguridad en Palermo y Recoleta por la visita del papa León XIV, quien encabezará mañana una misa frente al Monumento de los Españoles. La celebración está prevista para las 11:30 y los accesos al área se abrirán a las 00:00.

El operativo se extenderá hasta el miércoles 11 e incluye controles de ingreso para residentes, cambios en la circulación vehicular, desvíos de colectivos y estaciones de subte cerradas. Por este motivo, el Gobierno porteño recomendó llegar en transporte público y evitar el auto particular para asistir a la misa.

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En Palermo, la zona de seguridad está delimitada por la avenida del Libertador, Ugarteche, Las Heras, Santa Fe, Luis María Campos y Virrey del Pino. El cierre total comenzó este sábado por la tarde y seguirá hasta la madrugada del miércoles, una vez concluidas las actividades previstas frente al Monumento de los Españoles.

El perímetro de Recoleta abarca la avenida Alvear, Cerrito, Libertador y Callao, además de los primeros 100 metros de Rodríguez Peña y Montevideo entre Quintana y Alvear. Allí, las restricciones se mantendrán hasta la tarde del miércoles, cuando el líder religioso deje la Nunciatura Apostólica.

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Un mapa de Infobae detalla las áreas con restricciones de tránsito, cortes de calles y accesos peatonales en la ciudad de Buenos Aires ante la visita del papa León XIV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el operativo de seguridad, los residentes deben presentar el DNI con el domicilio actualizado, una boleta de servicio que acredite la dirección o la placa de ingreso emitida por el Gobierno porteño.

Quienes no cuenten con el documento actualizado, así como trabajadores domésticos, empleados de comercios y otros prestadores de servicios, podrán tramitar una autorización digital mediante el formulario oficial. En el caso de los turistas, estos podrán ingresar con una reserva de hotel o de alojamiento temporario.

Cómo llegar a la misa papal frente al Monumento de los Españoles

Antes de la ceremonia, el Papa recorrerá la Avenida del Libertador en una caravana que partirá desde Olleros y avanzará hasta el Monumento de los Españoles, en Palermo. Por ese motivo, el corte central de Libertador se aplicará entre Olleros y el monumento.

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Los asistentes tendrán disponibles los ingresos peatonales ubicados en:

Avenida Intendente Bullrich y Santa Fe.

Ortega y Gasset y Luis María Campos.

Olleros y Luis María Campos.

Teodoro García y Luis María Campos.

Olleros y Valentín Alsina.

Dorrego y Figueroa Alcorta.

Figueroa Alcorta y Roberto Levillier.

De cara a la próxima visita del papa León XIV al país, una vista aérea, desde el drone de Infobae, de la parte posterior del escenario cercano al Monumento a los Españoles

También habrá un acceso por Virrey Vértiz y José Hernández, aunque se cerrará dos horas antes de la llegada del pontífice. Para la desconcentración, Gorostiaga, Maure y Dorrego funcionarán únicamente como salidas hacia Luis María Campos.

Colectivos, subtes y trenes serán la alternativa recomendada para llegar

Para el evento multitudinario, el Gobierno porteño informó que se podrá arribar al área por las avenidas Santa Fe, Las Heras, Luis María Campos y Figueroa Alcorta. Se reforzarán 116 líneas de colectivos, entre servicios nacionales y porteños, mientras que habrá paradas provisorias situadas en Puente Pacífico, Juan B. Justo y Paraguay, Scalabrini Ortiz, Parque Las Heras y Barrancas de Belgrano.

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Entre las líneas porteñas que incrementarán sus frecuencias figuran la 12, 34, 39, 42, 44, 64, 65, 102, 107, 108, 109, 118 y 151. Para la salida masiva se prevé la presencia de unidades de las líneas 57, 60, 161, 194, 34, 166, 145, 160, 37, 10, 188, 128, 39 y 12.

Colectivos habilitados y las estaciones de subte sin servicio en Palermo, Buenos Aires, para la misa del papa León XIV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso del subte, indicaron que el lunes funcionará entre las 05:30 y las 23:00 horas, aunque con recorridos limitados y estaciones cerradas por el operativo. En la línea D no estarán habilitadas Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón; en la línea H permanecerán cerradas Santa Fe, Corrientes, Once y Humberto 1°. La recomendación oficial es consultar el estado del servicio antes de iniciar el viaje.

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Los autos acreditados tendrán franjas específicas para circular en Palermo

Durante el operativo, el tránsito de vehículos dentro del perímetro de Palermo estará sujeto a horarios. Las personas acreditadas pueden circular desde ayer a las 18:00 hasta hoy a las 18:00, y desde el lunes a las 16:00 hasta el martes a las 08:00.

En cambio, la circulación quedará restringida desde hoy a las 18 hasta mañana a las 16, y desde el martes a las 8 hasta la reapertura del área. En Recoleta, desde el mediodía de este sábado no se puede ingresar ni salir de las cocheras ubicadas dentro de la zona restringida.

En este contexto, el Gobierno porteño dispuso el retiro de los vehículos estacionados sobre Libertador, entre Virrey del Pino y Ugarteche, y en los primeros 100 metros de las calles transversales. Los autos que permanezcan en esos sectores serán trasladados sin costo a un predio detrás de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

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Los residentes y trabajadores de la zona delimitada deberán presentar documentación oficial o tramitar una autorización digital para ingresar. (RS Fotos)

Para quienes deban viajar hacia Aeroparque, la recomendación es verificar antes el estado de los vuelos y utilizar accesos por Salguero, la Costanera o el Bajo desde Retiro. Los vehículos que lleguen desde el norte tendrán desvíos por Luis María Campos, el Parque 3 de Febrero y vías alternativas hacia Figueroa Alcorta.

Los taxis y autos de aplicaciones tendrán puntos asignados fuera del área de mayor circulación

Los taxis y los vehículos solicitados mediante aplicaciones no podrán detenerse en las calles que se priorizarán para el transporte público. Para la llegada a la misa, habrá puntos de ascenso y descenso en José Hernández entre Vuelta de Obligado y Cuba; Teodoro García y Ciudad de la Paz; Zapata entre Santos Dumont y Matienzo; Paraguay entre Gurruchaga y Borges; y Charcas entre Scalabrini Ortiz y Aráoz.

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Por esto, los taxis tendrán paradas asignadas en Vidt entre Santa Fe y Güemes, Julián Álvarez entre Santa Fe y Arenales, Godoy Cruz entre Güemes y Santa Fe, y Cabildo entre Dumont y Concepción Arenal. Desde esos lugares, los asistentes deberán continuar a pie hasta los ingresos habilitados.

La agenda de León XIV continuará el martes 10, a las 20:15 horas, con un Encuentro con los Jóvenes en la misma zona de Palermo. Para la desconcentración posterior, las líneas D y H del subte tendrán un servicio especial hasta la 01:30 horas del miércoles.