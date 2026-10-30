La maca mostró resultados en salud sexual, menopausia y rendimiento físico, según estudios

Una revisión científica analizó 22 estudios en personas sobre los efectos de los suplementos de maca en la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La maca suele aparecer asociada con promesas de más energía, deseo sexual o alivio de molestias durante la menopausia. Detrás de esas expectativas, los estudios realizados en personas muestran una imagen más acotada.

Los trabajos registran resultados en áreas puntuales. Pero no sostienen todas las afirmaciones que rodean a los suplementos.

PUBLICIDAD

Una revisión científica publicada en Frontiers in Pharmacology, elaborada por Norka Ulloa del Carpio y otros autores, reunió 22 estudios con personas.

La investigación se concentró en unos pocos aspectos del bienestar y los productos evaluados, las cantidades y la duración de los ensayos fueron diferentes.

El uso de maca gelatinizada durante doce semanas elevó el deseo sexual en hombres sanos sin modificar sus niveles hormonales (Andina: Agencia Peruana de Noticias)

La salud sexual concentra 18 de los 22 estudios realizados en personas

La mayor parte de las investigaciones disponibles se enfoca en la salud sexual. Los resultados abarcan función eréctil, características del semen y molestias vinculadas con el uso de antidepresivos.

En hombres sanos, un estudio comparó dosis diarias de 1,5 y 3 gramos de maca gelatinizada durante 12 semanas.

De acuerdo con la revisión, los participantes informaron un aumento del deseo sexual en las semanas ocho y doce, sin cambios en los niveles de testosterona y estradiol, dos hormonas sexuales.

PUBLICIDAD

Los ensayos clínicos registraron avances en casos de disfunción eréctil leve, aunque mostraron datos dispares sobre la fertilidad masculina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro ensayo, realizado en hombres con disfunción eréctil leve, evaluó 2,4 gramos diarios de polvo de maca durante el mismo período. Los autores de la revisión informaron mejoras en la función eréctil y en aspectos psicológicos, físicos y sociales de la vida sexual frente al grupo que recibió un producto sin maca.

El estudio no estableció que el suplemento reemplace la atención médica ni otros tratamientos. En participantes con infertilidad masculina, los resultados fueron menos uniformes.

Un ensayo con hombres que presentaban alteraciones leves en el movimiento o la cantidad de espermatozoides registró un aumento de la cantidad de espermatozoides, pero no cambios relevantes en el volumen del semen, la movilidad ni la forma de los espermatozoides.

PUBLICIDAD

Otro estudio, con un grupo de pacientes diferente, no encontró mejoras frente al producto de comparación.

La disparidad en las mediciones impidió catalogar a la maca como un regulador hormonal comprobado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios sobre menopausia registraron alivio de síntomas, con resultados hormonales dispares

El análisis reunió siete investigaciones realizadas con mujeres en la menopausia. Los trabajos usaron polvo o cápsulas durante períodos de 12 semanas a nueve meses.

La revisión de 2024 señaló que varios trabajos registraron una disminución en la intensidad de los síntomas de la menopausia, aunque los ensayos fueron pequeños y utilizaron productos y métodos diferentes.

Los cuestionarios incluyeron sofocos, alteraciones del sueño, sudoración excesiva y cambios en el estado de ánimo.

Dos estudios con polvo de maca también registraron mejoras en dimensiones psicológicas, ansiedad, depresión y disfunción sexual, según las escalas empleadas en cada ensayo. Sin embargo, los resultados sobre las hormonas no fueron consistentes.

PUBLICIDAD

Las investigaciones en mujeres durante la menopausia reportaron un alivio en síntomas como sofocos y alteraciones del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos trabajos informaron variaciones en determinadas mediciones y otro no halló diferencias relevantes, una disparidad de resultados que impide presentar a la maca como un regulador hormonal comprobado.

Los datos disponibles permiten señalar un beneficio potencial sobre síntomas concretos en las participantes estudiadas, no una indicación general para cualquier persona que atraviese la menopausia.

La revisión también subrayó que los preparados y las condiciones de los ensayos fueron distintos, un aspecto que limita la comparación directa de los resultados.

Dos ensayos pequeños describieron cambios en el rendimiento físico de deportistas

El rendimiento físico fue evaluado en dos investigaciones con deportistas hombres. Una de ellas siguió a 10 futbolistas de altura y comparó sus mediciones antes y después del consumo, sin un grupo placebo.

PUBLICIDAD

La administración de 1,5 gramos diarios de maca fresca micropulverizada durante 60 días se asoció con un aumento del 10,3 %, medido a partir de la velocidad máxima y el consumo máximo de oxígeno.

Dos estudios con atletas masculinos asociaron la ingesta de maca con aumentos en la velocidad y el consumo de oxígeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo no registró cambios relevantes en indicadores de función hepática y renal. El segundo ensayo utilizó 2 gramos diarios de extracto de maca durante dos semanas y observó una reducción en el tiempo necesario para completar una prueba de 40 kilómetros. También informó un aumento del deseo sexual.

Ambos estudios fueron pequeños y se realizaron en deportistas, por lo que sus resultados no alcanzan para afirmar que la maca mejore el rendimiento de la población general.

PUBLICIDAD

La revisión registró, además, pocos estudios sobre seguridad y salud general. Esa distribución confirma que los beneficios posibles fuera de la salud sexual y los síntomas de la menopausia fueron explorados en una cantidad reducida de investigaciones con personas.

Los ensayos clínicos no registraron efectos adversos graves y solo detectaron malestares digestivos o dolor de cabeza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tolerancia fue aceptable en varios ensayos, pero la dosis depende del producto estudiado

Jacob Hill, especialista en medicina naturista citado por Cleveland Clinic, indicó que la maca puede resultar prometedora, aunque aún no existe investigación suficiente para afirmar que trate problemas de salud específicos.

También recordó que los estudios no permiten fijar una dosis segura y eficaz para obtener un beneficio determinado. Según la explicación de Hill, los ensayos con cápsulas utilizaron entre 500 miligramos y 3 gramos diarios.

PUBLICIDAD

Algunos trabajos registraron malestar digestivo leve, dolor de cabeza o irritabilidad, aunque la mayoría describió una tolerancia adecuada dentro de las cantidades evaluadas. La revisión de 2024 también informó que, en estudios de varias semanas por vía oral, no se registraron efectos adversos graves.

El especialista Jacob Hill advirtió que la evidencia actual no permite fijar una dosis estándar para tratar afecciones puntuales

La información disponible permite ubicar los resultados más estudiados de la maca en el deseo sexual, algunos síntomas de la menopausia y el rendimiento físico en deportistas.

Hill recomendó consultar con un profesional de la salud antes de iniciar el consumo de un suplemento, ya que los resultados dependen del producto, la cantidad y el grupo de personas evaluado.

PUBLICIDAD