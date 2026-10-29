Cuatro minutos diarios de ejercicio pueden mejorar la fuerza y el equilibrio después de los 65 años

Una investigación de la Universidad Estatal de Pensilvania con 97 voluntarios de 74 años en promedio halló avances en capacidad funcional tras 12 semanas de una rutina breve con bandas elásticas y un escalón ajustable (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una rutina de apenas cuatro minutos diarios logró mejorar la fuerza muscular, el equilibrio y la movilidad en adultos mayores de 65 años, según un estudio de la Universidad Estatal de Pensilvania publicado en la revista PLOS One. Los resultados desafían la idea extendida de que solo las sesiones prolongadas y exigentes producen beneficios físicos en la tercera edad.

El ensayo, denominado FAST-2 (Functional Activity Strength Training), incluyó a 97 voluntarios con una edad promedio de 74 años y se extendió durante 12 semanas. Antes de sumarse al programa, los participantes apenas dedicaban unos 18 minutos semanales al movimiento corporal, una cifra muy inferior a los 150 minutos de actividad moderada o 75 de esfuerzo vigoroso que recomiendan las autoridades sanitarias.

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La rutina consiste en cuatro movimientos simples con bandas elásticas y un escalón ajustable

Una infografía de la Universidad Estatal de Pensilvania detalla una rutina de cuatro minutos diarios con bandas elásticas que fortalece la autonomía física en personas mayores de 65 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa diseñado por los investigadores se compone de cuatro ejercicios que se ejecutan durante 30 segundos cada uno, con medio minuto de pausa entre ellos. Los voluntarios recibieron bandas de resistencia y un escalón de altura regulable, junto con instrucciones escritas para completar cada movimiento de forma autónoma.

Para garantizar la accesibilidad, el equipo incorporó variaciones adaptadas a distintas capacidades físicas. Quienes no podían realizar flexiones en el suelo las ejecutaban contra una pared o una encimera; quienes tenían dificultades para ponerse de pie desde una silla podían apoyar las manos en las rodillas como soporte. A medida que ganaban vigor, se los alentaba a incrementar la exigencia de manera progresiva.

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“El cuerpo humano está diseñado para mejorar muy rápido. Unas pocas repeticiones realizadas de forma regular pueden generar avances enormes”, afirmó Christopher Sciamanna, profesor de medicina y salud pública en Penn State y autor principal de la investigación, en declaraciones recogidas por ScienceDaily.

Menos del 20% de los adultos mayores cumple con las pautas de fortalecimiento muscular

Un ensayo clínico publicado en PLOS One evaluó los efectos de cuatro movimientos simples realizados cada día y encontró progresos en equilibrio, movilidad y fuerza en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a las ventajas comprobadas del entrenamiento de resistencia, menos de uno de cada cinco adultos mayores practica actividades de tonificación al menos dos veces por semana, según datos citados en el trabajo. Entre las barreras más frecuentes figuran la incomodidad, la escasez de tiempo y la complejidad que implica planificar una sesión efectiva.

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Smita Dandekar, coautora del estudio y profesora asociada de pediatría en la misma universidad, señaló que la propia estructura de la actividad física representa un obstáculo. “Es realmente complicado, porque uno debe decidir cuántas repeticiones realizar, qué distancia recorrer, cuántas series, cuánto descansar y con qué frecuencia semanal”, explicó.

El antecedente directo de este ensayo fue una prueba previa llamada FAST-1, en la que 24 personas mayores realizaron apenas 30 segundos de flexiones y sentadillas al día. Tras seis meses, su capacidad para ejecutar sentadillas mostró una mejora notable, lo que impulsó al grupo a diseñar un protocolo más amplio.

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Los participantes completaron la rutina el 81% de los días del ensayo

El ensayo denominado FAST-2 incluyó a voluntarios que dedicaban apenas 18 minutos semanales al movimiento y registró avances en movilidad y fuerza tras 12 semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las evaluaciones del programa FAST-2 arrojaron progresos concretos en la capacidad funcional de los voluntarios. Los investigadores midieron la rapidez con la que cada persona lograba levantarse de una silla y el tiempo que podía sostenerse sobre una pierna, dos indicadores que reflejan gestos cotidianos y predicen el riesgo de caídas, dificultades de desplazamiento y la eventual necesidad de asistencia profesional.

Más allá de los avances físicos, un dato destacó por sus implicaciones prácticas: los integrantes del grupo de intervención cumplieron con el programa el 81% de las jornadas que duró el ensayo. Esa tasa de adherencia sugiere que un esquema corto y sencillo resulta más fácil de incorporar a la vida diaria que las sesiones extensas que suelen recomendar las guías convencionales.

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Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, las lesiones no intencionales —incluidas las provocadas por caídas— se encuentran entre las principales causas de muerte en personas que superan los 65 años. Fortalecer las piernas y optimizar la estabilidad corporal puede facilitar tareas esenciales como subir escaleras, caminar o incorporarse desde un asiento.

Para el autor principal del estudio, los resultados del programa FAST-2 refuerzan una idea central: las sesiones prolongadas no son el único camino hacia una vejez activa. Dedicar cuatro minutos diarios a movimientos básicos de resistencia podría marcar la diferencia entre conservar la autonomía o depender de terceros con el paso de los años. “El ejercicio es la clave de la libertad. Si no puedes hacer lo que quieres, no eres libre”, concluyó Sciamanna.

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