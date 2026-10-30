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Comenzó el rodaje de la nueva película de Adrián Suar y Dolores Fonzi: las fotos en las calles de Buenos Aires

Se trata de Volver a brillar, una de las grandes apuestas de Netflix. Las postales de un día de filmación en el barrio de Versalles

Adrián Suar filmando en Versailles
Adrián Suar filmó una escena de persecución en el barrio porteño de Versalles para la película Volver a brillar (RSFotos)
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Correr, esquivar autos y subirse de un salto a un taxi en movimiento: eso hizo Adrián Suar en plena calle Cuzco, en el barrio porteño de Versalles, donde protagonizó una escena de persecución para su nueva película, Volver a brillar, el próximo estreno que prepara con Netflix para la región. A metros de la General Paz, el actor se metió de lleno en la acción mientras un camarógrafo lo seguía de cerca entre el tránsito real de la zona.

El equipo técnico montó el operativo sobre una cuadra arbolada, con una hilera de camiones de producción que ocuparon buena parte de la calle. Conos de seguridad y cintas delimitaron el perímetro de trabajo, mientras asistentes de producción y personal de cámara circulaban entre los vehículos para coordinar cada toma.

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Adrián Suar filmando en Versailles
El taxi, coprotagonista estelar de las primeras tomas de la película
Adrián Suar filmando en Versailles
El equipo técnico montó un perímetro con trailers y conos sobre la calle Cuzco ante la mirada de los vecinos

Durante las escenas de persecución, los miembros del equipo cruzaron la calle en medio del tránsito habitual de la zona para despejar el cuadro antes de las tomas. Suar alternó entre corridas por la vereda, la persecución al taxi y pausas junto a asistentes de dirección, con guion en mano y una campera de cuero como parte del vestuario de su personaje.

Adrián Suar filmando en Versailles
Adrián Suar junto al equipo técnico en un alto de la filmación
Adrián Suar filmando en Versailles
Un saludo para la cámara: un distendido Adrián Suar filmó en el barrio de Versalles

La producción desplegó un dispositivo de seguridad que acompañó el recorrido del actor por la vía pública mientras vecinos de la zona observaban el rodaje desde la vereda. Entre toma y toma, el actor se mostró relajado junto al equipo técnico, rodeado de cables, monitores y la cámara principal, bajo la sombra de los árboles de la cuadra. Y se animó a saludar a cámara al detectar la presencia del reportero gráfico.

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Volver a brillar es uno de los grandes anuncios de Netflix en la última parte del año. Sin demasiada información sobre su argumento todavía, se trata de una comedia romántica protagonizada por Suar junto a Dolores Fonzi, una de las actrices y directoras más reconocidas del último tiempo.

Francella y Suar comparten pantalla por primera vez en Un funeral y medio

Mientras avanza con este proyecto, Suar tiene otro estreno en carpeta que generó expectativa antes incluso de terminar su rodaje: Un funeral y medio, la comedia negra que lo une por primera vez en cine con Guillermo Francella. Teleshow estuvo presente en una de las últimas jornadas de filmación, en un caserón de estilo Tudor en San Isidro transformado en sala velatoria para la escena central de la trama.

Se trata de la adaptación argentina de Death at a Funeral, la película británica dirigida por Frank Oz y estrenada en 2007, con guion a cargo de Fernando Castets y dirección de Ariel Winograd. La historia sigue a una familia disfuncional que intenta despedir a su patriarca durante un funeral que termina convertido en una jornada fuera de control, entre secretos familiares y situaciones disparatadas.

Guillermo Francella Adrián Suar Un funeral y medio portada
Guillermo Francella y Adrián Suar encabezan juntos por primera vez un elenco cinematográfico en Un funeral y medio (Gentileza prensa)

El filme marca el primer protagónico compartido entre Francella y Suar después de casi 40 años de amistad y de coincidir en proyectos de teatro y televisión. “Adrián es mi hermano menor”, definió Francella en diálogo con Teleshow durante el rodaje. El actor, que además produce la película junto a Luis Scalella, fue quien impulsó el proyecto y eligió a Suar para interpretar a Daniel, el hermano menor de su personaje. “Los dos siempre coqueteamos con hacer algo juntos y no se había dado, hasta que acá se reunieron varias cosas. Fundamentalmente, el tiempo”, señaló Suar.

El elenco se completa con Juan Minujín, Flavia Palmiero, Agustina Cherri, Arturo Puig, Rodolfo Ranni, Fernanda Mistral, Rodrigo Noya, Pablo Codevilla, Gustavo Bassani, Daniel Araoz y “Coco” Portillo. La producción está a cargo de Argentina Sono Film, Hillcrest Films Inc. y Sony Pictures International, con distribución de Buena Vista International. El estreno está previsto para marzo de 2027 en salas de todo el país.

Fotos del rodaje en la vía pública: RSFotos

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