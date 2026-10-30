Luciano Nakis, candidato a presidente de Independiente: “El club bien administrado es una máquina que no tiene techo”

El directivo aseguró que están hablando con Tagliafico y planteó que pretende la vuelta de Gabriel Milito

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Luciano Nakis dice que pretende cumplir el sueño de su vida. Que todavía recuerda con cariño cuando su padre —Noray, quien fuera vicepresidente de Independiente en 2014— lo llevaba los viernes a la noche a ver los partidos y comía su sándwich preferido en la vieja Doble Visera. El tiempo pasó. Ahora será uno de los tres candidatos a las elecciones más interesantes que tendrá el Rojo en los últimos años contra los proyectos que encabezan Enrique Quique Sacco y Gastón Gaudio.

La figura de Nakis es conocida en el fútbol argentino: presidente del Deportivo Armenio de la Primera B Metropolitana, es uno de los directivos más cercanos al mandatario Claudio Chiqui Tapia en su rol de prosecretario de la Asociación de Fútbol Argentino y líder de la comisión de selecciones nacionales. El domingo 13 de diciembre pondrá bajo el escrutinio del socio rojo su deseo de liderar al club por los próximos cuatro años: es el único candidato hasta ahora que confirmó su trinomio con Daniel Bertoni y Federico Di Pace como vicepresidentes.

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— No quiero que me responda Nakis, le pregunto al Luciano hincha y no al candidato. ¿Por qué meterte en ser candidato de Independiente en este momento?

— Porque de chico siempre quise ser presidente y es lo que soñé toda mi vida. Fue el sueño de mi vida tener la posibilidad de ser presidente algún día de Independiente. Pienso que es lo máximo que me va a pasar en la vida.

— ¿Qué es lo que le podés prometer al hincha si ganas las elecciones en los primeros 100 días de gestión?

— Orden administrativo, sentido común en las decisiones. Prometí hacer una auditoría para tener herramientas jurídicas, si es posible, y poder judicializar las irregularidades que hubo en el club estos años y que haya responsables de lo que pasa, porque creo que Independiente está en un momento triste a nivel económico, administrativo, a nivel deportivo, porque es una consecuencia de malas decisiones. Queremos ver bien qué es lo que sucedió, cómo llegamos a este punto. Creo que es una consecuencia de todo lo que vino pasando hasta ahora.

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— ¿Tenés números de lo que sería la deuda? Porque se habla de entre 20 y 40 millones...

— Por el balance son 35 millones de dólares, pero creemos que los vamos a superar. Vamos a estar en los 42, 43 millones de dólares, seguramente. Porque el balance es hasta el 30 de junio y después del balance sucedieron cosas. Hicieron uso de la opción de (Matías) Abaldo, se vendieron tres jugadores. No está claro todo eso. Entonces creo que va a haber una sorpresa de números en esa situación.

— ¿Ustedes cuál es la ingeniería económica que traen para solucionar eso?

— Esa “ingeniería económica”, esa misma palabra, la usó esta Comisión que va a salir ahora. Tenían la “ingeniería financiera” y al final usaron la “colecta”. La famosa colecta que nos zafó de la inhibición del América (de México). Nosotros estamos generando ingresos genuinos para el club. Tuvimos reuniones muy buenas con empresas a nivel internacional. Ya cerramos dos empresas de sponsoreo. Creemos que Independiente tiene un gran potencial de recursos genuinos para poder administrar. Necesitamos ordenar las finanzas y eliminar todos los gastos superfluos que hubo en el club.

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— Cuando hablas de “sponsoreos”, ¿es a cambio de la publicidad en la camiseta o de qué tipo?

— El nombre de la camiseta, sponsor oficial del club, puede ser un agregado al naming del estadio. Hay diferentes opciones, diferentes situaciones que estamos analizando con el Kun (Agüero) y creo que son positivas para el club. Primero, generar nuevos recursos que no tenemos en el plano internacional. No tenemos hoy la conexión en el exterior para poder generarlo y creo que con Sergio Agüero lo logramos. De hecho, cuando él se pronunció de que me iba a apoyar surgieron un montón de empresas del ámbito internacional, y del ámbito local también, que estuvieron llamando y contactándose con él: “Te queremos ayudar, queremos acompañar a Independiente, vamos a acompañarte en este proyecto, presentame a Luciano”. Y bueno, empezamos a tener reuniones muy positivas y creo que va a ser el crecimiento y el ordenamiento institucional del club.

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— Agüero ya se pronunció, está claro que te está acompañando, pero ¿cuál va a ser el rol que va a tener en definitiva?

— El rol de él va a ser el de generar las relaciones internacionales, los acuerdos económicos, se van a venir partidos amistosos a nivel internacional que hoy no tenemos. Independiente tiene que generar recursos nuevos que hoy, en realidad, no hay posibilidad de tenerlos. Y creo que por el lado de él es mucho más fácil. De hecho, ya estamos hablando de un documental de Independiente una vez por año, un documental por año para generar recursos y que sea Independiente reconocido a nivel mundialmente. Imponer la marca en el plano internacional es nuestro objetivo.

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— ¿Cuál es el plan estratégico que tienen para Independiente? Imagino que una cosa es el proyecto a cuatro años y otra son las decisiones que deben tomar en el cortísimo plazo, ¿cómo es ese primer paso?

— Nosotros tenemos un proyecto integral de club, un proyecto deportivo que es superador y tenemos la llamada “ingeniería” para levantar las inhibiciones que van a venir y tener un equipo competitivo para posicionar a Independiente en lo deportivo en los primeros planos.

— ¿Es posible armar un equipo competitivo rápido con esta situación financiera o es algo que hay que darle un tiempo al proyecto?

— Es posible en Independiente, porque Independiente es grande. A cualquier jugador le gustaría ponerse esa camiseta. Independiente genera un montón de cosas que nosotros no tenemos ni idea. La gente que estuvo adentro y que conoce, o que está adentro y conoce el club por dentro, te hablan de los números que Independiente mueve, mal administrados como ahora, mal gestionados. Independiente bien administrado es una máquina que no tiene techo.

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— Te pongo sobre la mesa los nombres que dijo el Kun: habló de Tagliafico y del Dibu, ¿qué se le puede decir al hincha sobre eso? Agüero marcó que Tagliafico todavía tiene contrato por un año más. ¿Está charlado verdaderamente?

— Yo lo vi a Taglia en la última fecha de FIFA, estuvimos hablando de Independiente, por supuesto. Y el Kun sé que habló con él de otra manera, ya invitándolo a tener la chance de que vuelva. Creo que sería importante para nosotros la vuelta de Taglia, porque te digo la verdad, en mi gestión sería un sueño que vuelvan ellos.

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— Hablaste de Milito muchas veces, entiendo que como perfil. ¿Esa ilusión cuán factible es? ¿Charlaron? ¿Es el “perfil Milito” y no Milito en sí?

— Mirá, hoy está trabajando en otro club del exterior, tiene contrato vigente. En nuestra gestión vamos a hacer todo lo posible para que se dé la vuelta de Gabriel Milito a Independiente. Pero no es ahora, no es en lo inmediato. Tenemos que armar un contexto de club. Para eso armé una secretaría técnica, traje un director de deportivo del fútbol general de Independiente. Están Hermes (Desio) y Damián Albil con el proyecto deportivo. El profe Fleitas, Enzo Trossero, todos trabajando en el proyecto deportivo para que sea un proyecto sólido, competitivo y que le dé una proyección a futuro a Independiente. No podemos tomar decisiones para hoy sin sustento. Tenemos que armar un proyecto. Tenemos un proyecto el cual, desde las inferiores, desde las juveniles, vamos a tener un proyecto de inversión que va a dar crecimiento a Independiente.

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— En los últimos ocho años, al menos, hubo hasta situaciones difusas presidenciables. Sos un tipo del fútbol, que maneja clubes, ¿de qué manera administrás vos los clubes y de qué manera te visualizás administrando Independiente?

— Me gusta tener charlas. Si estoy armando un equipo de trabajo es para consensuar ideas, debatir y llegar a un punto medio de consenso de que sea lo mejor para el club. Yo voy a tener que tomar las mejores decisiones para el club. Algunas serán más simpáticas, otras serán menos simpáticas, pero siempre la decisión que tome va a ser pensando en Independiente, lo mejor para Independiente. Y en lo deportivo me voy a apoyar en Damián (Albil), en Enzo (Trossero) y en Hermes (Desio) para tomar las mejores decisiones.

— De ellos, ¿quién va a ser la cabeza del grupo? ¿Quién va a tomar la decisión ahí?

— Las decisiones van a ser compartidas. Obviamente, la última palabra es de la comisión directiva, pero si yo tengo un grupo de scouting, tengo un director deportivo como Damián, tengo un coordinador de juveniles y tengo a Enzo, los tengo que escuchar, los tenemos que escuchar. Porque para eso los contratamos, para eso confiamos en ellos. Preparamos este proyecto junto con ellos para que sea el proyecto superador futbolístico que puede tener Independiente y creo que va a ser el mejor proyecto del fútbol argentino.

— Hay una contienda política interesante en Independiente, quizás de las más destacadas de los últimos años a nivel elecciones. ¿Cuál es el diferencial que tiene el hincha en tu espacio que no encuentra en el otro?

— Vuelvo a insistir con el proyecto deportivo. Nosotros tenemos un proyecto, tenemos equipos de trabajo, no solo en el fútbol, sino en la parte institucional, la parte social, la parte educativa. Estamos por firmar un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires para jerarquizar la educación de Independiente y tener una auditoría al nivel de UBA, que es una institución reconocida a nivel mundialmente y respetada, por supuesto. Por eso creo que es muy importante tener en cuenta estos detalles. Nosotros nos preparamos para este momento. No estamos siendo aventureros de decir: “Es un capricho, queremos ser dirigentes de Independiente”. Esperamos nuestro momento. Yo me preparé 30 años para este momento. Creo que es la gran oportunidad que tengo de cumplir un sueño y voy a dejar lo mejor de mí por Independiente todos los días. Ya mi familia sabe que no hay vacaciones, que tenemos un desafío muy importante por delante y ellos me acompañan y yo de mi lado voy a poner lo mejor para que se dé todo.

— Ya dijiste varias veces que sos amigo de Chiqui Tapia y hablaste también de la famosa imagen en la tribuna que protagonizaste, a mí lo que me interesa entender es ¿qué beneficio crees que le puede traer a Independiente conocer al presidente de AFA como lo conoces vos? ¿Y qué crees que puede ser perjudicial también en esa relación?

— Yo en estos nueve años que estoy acompañando la gestión conocí el mundo internacional del fútbol desde el lado de dirigente. Participé de congresos, tanto de FIFA, como de Conmebol. Viajé con la delegación argentina, con la selección mayor y con las juveniles a un montón de torneos y un montón de viajes representando al país. Y te digo que esa visión desde el exterior, viajar con una delegación de 80 personas, hacerte cargo de la delegación, entre cosas que suceden, cosas que no están previstas, que pueden suceder y tenés que resolver rápidamente, tomar decisiones. Eso me dio una gimnasia que la verdad no tenía, que no es lo mismo viajar solo con la familia que viajar con una delegación y ser responsable de esa delegación como dirigente. Hay muchas situaciones que tenés que resolver y eso me dio el fútbol argentino.

— A la hora de lo negativo entonces te lo planteo yo, tenes que discutir con un “amigo”, porque vos catalogaste así al presidente de AFA. Calculo que en algún momento los intereses se pueden chocar, entonces ¿cómo se discute con un amigo?

— Nosotros empezamos a transitar el fútbol argentino desde el 2010 juntos. Tapia es mi amigo. Eso lo saben todos y no lo voy a ocultar nunca, porque no soy de los que ocultan a sus amigos. Lo dije y vos lo afirmás muy bien. Hay gente que lo quiere porque salimos campeones con esta conducción, somos bicampeones de América, jugamos dos finales del mundo, ganamos la Finalíssima. Y después hay gente que no lo quiere porque no le gusta su cara, porque no le gusta un montón de situaciones que puede ser y es aceptable. Por eso en mesa de amigos, en asados de familia, de amigos, se dan discusiones. Que es como la política, estás de acuerdo de un lado, del otro, pero hay lugar para discutir y no por eso tenemos que ser enemigos. Podemos debatir un montón de situaciones. Creo que de eso se trata la democracia. Cada uno tiene derecho a elegir lo que le gusta y compartir los momentos y la visión que quiera.

— Te lo planteo con la mirada del hincha que Luciano al tener el contacto con AFA, si la AFA nos tiene que sancionar en contra, hay un “choque de intereses” en esa amistad. Desde ese lado te lo planteo.

— Cuando en AFA sea representante de Independiente, voy a defender a Independiente como corresponde en el lugar que sea, en la mesa que sea, en el ámbito que sea, pero siempre en el seno de la AFA, donde se discuten las situaciones, las cuestiones. Yo quiero salir campeón, quiero ganar todos los partidos, como todos los hinchas y quiero que los resultados nos ayuden para clasificar a las copas. Tengo las mismas ambiciones que cualquier hincha de Independiente.

El dirigente explicó cómo es su relación con el mandatario de AFA y se refirió a su rol en la estructura del fútbol argentino

— Hay muchas críticas sobre el estadio de que faltan cosas, que algunas obras quedaron a mitad de camino, ¿cuál es la propuesta de ustedes para el estadio?

— Justamente el domingo estuve caminando bastante la calle y se me acercó una señora y me dijo: “En aquel control nos maltratan”. La experiencia de cancha no es una experiencia buena para la gente, para el socio, para la socia. Nosotros tenemos la responsabilidad de asumir y atacar los puntos críticos del día a cancha. Tiene que ser una experiencia buena: accesos, baños, mejora de instalaciones que son servicios para la gente. Y no puede ser que en un sector de la cancha parece un estadio y en el otro parece otro. Parece que se juegan dos partidos diferentes. Nosotros tenemos que hacer que en todo el estadio la experiencia sea buena. Atacar las situaciones en las cuales el socio está incómodo y tenemos que mejorar eso. Es el compromiso que tenemos que tener nosotros como dirigentes.

— Vas caminando por el estadio y ves locales en venta, uno se pregunta cómo Independiente no adquiere esas propiedades. ¿Está en sus planes? ¿Crees que puede ser viable?

— A mí también me llamó la atención mucho tiempo eso. ¿Cómo puede ser que hasta ahora nadie fue comprando de a una las casas? Tenemos un plan estratégico para comprar todas esas propiedades. Tengo chicos que están conmigo en la agrupación y me pasaron el listado de casas. “Esta se vende, piden tanto”. Nosotros queremos empezar a ampliar lo que es Independiente, copar la zona y de esa forma vamos a empezar a mejorar los accesos, a mejorar los servicios del estadio y que la experiencia en general sea una experiencia linda. Que vos puedas ir antes y puedas disfrutar de lo que es el día de cancha. Que no sea voy a la cancha y me voy corriendo rápido a mi casa. Andá antes, quedate un rato después, disfrutá el día del partido. Ojalá sea ganando. Y a partir de ahí creo que todo va a estar más organizado y mejor para el socio.

— ¿Cómo se hace para que las inferiores de Independiente se conviertan en una factoría que signifiquen primero deportivamente pero también económicamente?

— Creo que lo más importante es que tengan el espacio y el lugar cuando les toca. Ponerlos. A los chicos hay que ponerlos también. Hay que prepararlos y cuando llegue el momento ponerlos, porque a veces se les pasa el tiempo y es más difícil. Llegó el momento del debut y el chico tiene que entrar. Y armar el contexto para que estén contenidos de que puede tener una mala tarde, pero no es el fin de la carrera, empieza su carrera ahí y a partir de ahí creciendo. Ir creciendo, ir metiéndolos, ir mechándolos, tener un equipo el cual lo sostenga y que si le sale mal las cosas, vuelva a insistir. Tenemos que prepararlos mentalmente, físicamente. Nosotros vamos a invertir en fútbol juvenil. En el fútbol infanto-juvenil tenemos un proyecto el cual lleva inversión. Si nosotros vamos a hacer una inversión semejante en el día a día del club, tenemos que darle lugar después. Hay que darle pista para que puedan debutar. Hay que animarse a poner los chicos.

— ¿Se puede como presidente bajar esa directiva al entrenador o a la secretaría deportiva? O cuando empieza el clima más difícil, todos se retraen y empieza a sonar complicado.

— Tanto con Damián como con Hermes tenemos la misma línea de trabajo y estamos convencidos que tenemos que preparar los chicos y cuando sea el momento ponerlos.

— Independiente hace mucho que perdió cierto protagonismo que merece, ¿cuál crees que fue la falencia de base en estos últimos años?

— Que no hubo un proyecto claro deportivo, no hubo una planificación, no hubo previsibilidad, siempre fueron improvisaciones, manotazo de ahogado. Creo que nosotros tenemos que tener un proyecto claro, ir detrás de ese proyecto y vamos a tener obstáculos, pero los vamos a eludir también. Porque se van a presentar situaciones difíciles. Es inevitable, porque no todos pueden mantener su nivel, pero en esos momentos difíciles tiene que haber un condimento extra que suplante esas debilidades. Lo más importante es que haya un proyecto claro y detrás de ese proyecto, todos alinearnos. Sin duda.

— Se habla mucho de tu figura por el conocimiento político que tenés de la interna de AFA. ¿Qué situación pasó que estabas en AFA y dijiste “no puedo creer que Independiente haya tratado este tema de tal forma”?

— Y lo más famoso fue el día de la U (de Chile). Es claro que ese día falló la dirigencia. Primero porque entré a la cancha y vi la cantidad de gente que había en la tribuna y me sorprendió que no haya ni un corralito, que no haya gente de seguridad. Dije: “¿Cómo puede ser que no haya un corralito?”. La verdad que no me gustó. Fue la primera impresión que tuve. Y después, no hubo una contención para los hinchas que estaban abajo en la platea. Creo que fue todo muy descuidado. Creo que se subestimó la situación también de parte del club. No hubo ningún responsable, nadie dejó su trabajo, nadie perdió su cargo. Hay un jefe de seguridad, un intendente del estadio, que son responsables del evento deportivo, de la organización del evento. Por eso la responsabilidad recae sobre Independiente. Fue una noche triste para todos, para mí, para vos, para todos los que somos hinchas de Independiente. Y creo que el mayor error fue cuando el árbitro hace el informe, pone partido “cancelado” y no “suspendido”.

— ¿En qué cambiaba?

— Y si era partido suspendido se podía haber jugado después sin público, se podía haber peleado diferente. Una vez que está partido cancelado, no había nada que hacer.

— Hablamos en cuatro años, en el escenario de candidato ganador, vos me decis “mirá dije que iba a hacer estas tres cosas”, ¿con qué me voy a encontrar?

— Primero con el presidente que puede volver a la cancha después de su mandato. Eso sería que hizo una muy buena gestión. Segundo, mejorar las necesidades del socio en el día a día. No es solamente el día del partido, ir a la cancha y que estén los baños bien. Es el día a día en la sede, en los predios, en las diferentes sedes que tiene Independiente. Que el mundo Independiente, la comunidad roja, vuelva a vivir y a sentir las sedes del club. Hoy el club está cerrado al socio, hay que abrir el club. El otro día me comentaba un socio de Córdoba, me dijo: “Mirá, Luciano, nosotros a veces no podemos venir a los partidos, pero por X motivo venimos en la semana a Buenos Aires para hacernos por trabajo, por un estudio, por X motivo y nos gustaría conocer Domínico, nos gustaría conocer Wilde, nos gustaría entrar al estadio. ¿Vamos a poder hacerlo con vos?”. Y sí, ¿cómo no? Yo tengo que abrir el predio o los predios al socio, al hincha, porque hay mucha gente que no se puede hacer socio. Nosotros tenemos que ayudar a que esa gente primero se hagan socios del club, porque es un aporte importante para la institución. Y segundo, que conozcan el estadio, que sea una experiencia ir a hacer un tour por el estadio. Tenemos que lograr el sentido de pertenencia nuevamente. Hace muchos años se entregaban más de 1000 becas por año. Lista Roja entregaba 1000 becas en todo sentido, desde el colegio, danza, gimnasia artística, natación, todas las disciplinas que el club tenía, que eran un montón, hoy tenemos 15 nada más. Se entregaban más de 1000 becas por año. Tenemos que empezar a entender que eso es importante para Independiente, que da sentido de pertenencia, que da contención social. Independiente es muy importante en el partido de Avellaneda y alrededores. Y a nivel federal, a nivel nacional, Independiente está en todos lados. Independiente tiene que llegar a todos lados.

— Volvemos al principio, ¿qué crees que le va a terminar aportando el Kun más allá de la candidatura, de la fuerza que le puede dar? ¿Qué es lo que atare el Kun afuera?

— Mirá, yo al Kun cuando estábamos charlando y lo invité a participar, no lo invité pensando en que me puede sumar votos. Lo invité pensando en toda la estrategia de marketing a nivel internacional, que es lo que nosotros estamos faltos hoy. Tenemos que posicionar la marca Independiente en el mundo, tenemos que lograr acuerdos internacionales para generar ingresos nuevos. Estamos trabajando. Volver a jugar amistosos internacionales...

— ¿Se puede decir alguna marca que tengan cerrada?

— La va a decir él, que ya en cualquier momento va a dar una nota y la va a decir. Prefiero que la diga él. Lo mismo el predio de Domínico, tenemos un master plan que es superador, es algo muy lindo que va a venir. Estamos contentos porque las metas que nos pusimos las estamos logrando. Independiente, con Sergio, va a tener una visibilidad en el plano internacional que hoy no tenemos.