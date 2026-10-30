La selección argentina confirmó que jugará el amistoso con Uruguay en la Bombonera y ante Costa Rica en Córdoba

La selección argentina enfrentará a Uruguay y Costa Rica en noviembre (REUTERS/Rodrigo Valle)

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La selección argentina confirmó los estadios que recibirán los dos amistosos de la Fecha FIFA de noviembre. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Uruguay el viernes 13 en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, y jugará ante Costa Rica el martes 17 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó las sedes a través de las redes sociales oficiales del seleccionado. De esa manera, quedaron definidos los escenarios para los últimos compromisos de la Albiceleste en 2026, aunque todavía restan conocerse los horarios y los detalles sobre la venta de entradas.

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El primer partido tendrá lugar en La Bombonera, la cancha de Boca Juniors. Argentina recibirá allí a Uruguay en un nuevo capítulo del clásico rioplatense, que abrirá la ventana internacional de noviembre.

El encuentro ante la Celeste se disputará en Buenos Aires y será el primero de los dos duelos programados por el seleccionado nacional. La posibilidad de que el estadio Alberto J. Armando albergara el amistoso había surgido en las semanas previas, cuando también se evaluaban otros escenarios de la Capital Federal y el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El cruce frente a Uruguay tendrá atención propia dentro de una fecha que le permitirá a Scaloni continuar con la renovación del plantel. La selección argentina atraviesa un proceso de cambios luego de la salida de Lionel Messi, que cerró una etapa de 21 años con la camiseta nacional.

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La selección argentina volverá a jugar en La Bombonera (FotoBaires)

En los últimos amistosos, el cuerpo técnico incorporó futbolistas jóvenes y probó variantes en distintos sectores del campo. La próxima convocatoria permitirá conocer cuáles serán los jugadores elegidos para cerrar el calendario de 2026 y qué referentes continuarán dentro del proceso.

La Argentina llega a la doble jornada después de una serie de tres triunfos en las ventanas de septiembre y octubre. El seleccionado venció 4-0 a Bolivia, superó 7-0 a Burkina Faso y derrotó 3-0 a Benín en el encuentro que quedó asociado a la despedida de Messi.

Tras ese último partido, Scaloni se refirió al desafío que supone reemplazar al capitán. “La única manera de compensar su ausencia es con un gran equipo, donde todos aporten su granito de arena”, sostuvo el entrenador. El técnico también destacó la aparición de nuevos futbolistas durante los compromisos recientes. “Han venido chicos nuevos, que nos han dado frescura, nos han dado cosas que no teníamos”, afirmó.

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Uruguay llegará al amistoso con Diego Forlán como entrenador. El equipo uruguayo inició su camino posterior al Mundial con una derrota por 3-1 ante Japón, aunque después venció 4-1 a Corea del Sur y 6-1 a India.

En uno de los amistosos de la anterior Fecha FIFA Argentina goleó a Bolivia en Córdoba (REUTERS/Rodrigo Valle)

Cuatro días después del cruce ante Uruguay, la delegación argentina viajará a Córdoba para enfrentar a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes. La confirmación despejó la incógnita sobre el escenario que recibirá el segundo partido de la fecha FIFA.

El Kempes volverá a ser sede de un encuentro de la selección argentina y albergará el cierre de la actividad del equipo en 2026. La AFA aún no difundió información sobre los horarios, el operativo de ingreso ni la comercialización de localidades para los dos compromisos.

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Costa Rica llegará a la Argentina luego de un período de cambios en su estructura deportiva. El seleccionado centroamericano prescindió en septiembre de Fernando Bocha Batista, que había dirigido seis partidos.

El conjunto costarricense disputó cuatro encuentros por la Nations League de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). Perdió 4-3 ante Curazao y 2-0 frente a Haití, antes de imponerse 3-0 a Nicaragua y 2-0 a Haití.

La doble fecha de noviembre cerrará el calendario de la selección argentina en 2026. Más adelante, el equipo nacional tendrá una nueva ventana internacional entre el 22 y el 30 de marzo de 2027, mientras que también permanece pendiente la Finalissima ante España.

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