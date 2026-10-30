Visita del papa León XIV a la Argentina: dónde verlo, qué actividades requieren acreditación y cuáles no

El Papa León XIV a pocos días de su visita al país en donde oficiará misas multitudinarias, encuentros con autoridades, representantes del mundo del trabajo, jóvenes y referentes religiosos.

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El papa León XIV llegará a la Argentina el próximo 8 de noviembre para una visita histórica que pondrá fin a 39 años de ausencia pontificia en el país.

El sumo pontífice recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba entre el 8 y el 11 de noviembre, con una agenda que incluye misas multitudinarias, encuentros con autoridades, representantes del mundo del trabajo, jóvenes y referentes religiosos.

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Los preparativos ya llevan varios días y el esquema de tránsito vehicular es uno de ellos. El sábado 24 de octubre, a partir de la madrugada hasta la mañana, comenzó -en la avenida del Libertador entre la avenida Colombia y la avenida Sarmiento- la instalación de estructuras del escenario en el Monumento de los Españoles, uno de los puntos centrales de la visita papal.

Por otro lado, desde este martes 3 de noviembre habrá cortes parciales, desde la mañana hasta la noche, en ese mismo tramo de la avenida. Permanecerán habilitados dos carriles en cada sentido de circulación.

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Las restricciones al tránsito para la próxima visita de León XIV en el barrio de Palermo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cierres más amplios comenzarán el miércoles 4 de noviembre y se aplicarán de forma progresiva hasta el sábado 14. Afectarán la avenida del Libertador entre la avenida Olleros y la calle Ugarteche, con cortes totales desde la madrugada.

Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció este martes un perímetro de seguridad con restricción vehicular total y controles policiales permanentes alrededor de la Nunciatura Apostólica.

El Palacio Fernández Anchorena, sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, presenta su fachada académica sobre la avenida Alvear. (Wikipedia)

Es el palacio ubicado en Alvear al 1600 donde se alojará el papa León XIV durante su visita a la Argentina. La medida regirá desde las 12 del sábado 7 de noviembre hasta la tarde del miércoles 11, y afectará a las manzanas comprendidas entre la Avenida del Libertador, Avenida Callao, la calle Quintana, Juncal y Cerrito, en los barrios de Retiro y Recoleta.

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Cuándo llega el papa León XIV a la Argentina

El sumo pontífice arribará al país el domingo 8 de noviembre. Aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery a las 16:30, procedente de Montevideo.

Qué actividades del papa León XIV en Argentina no requieren acreditación

Para estas tres Santas Misas como así también para la Vigilia junto a los jóvenes puede acceder cualquier persona en forma gratuita sin necesidad de preinscribirse, opción que brinda la organización del evento.

Lunes 9 de noviembre

11:30 hs, CABA . Santa misa en el Monumento de los Españoles, emplazado en el cruce de avenidas del Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo. El público general no tendrá un sector asignado ni una ubicación especial. La organización propuso una inscripción no obligatoria, solo para saber cuántas personas van a asistir. Los menores de 16 años pueden ser inscriptos por su familia o en un grupo, siempre con un adulto.

El Monumento de los Españoles en la intersección de las avenidas del Libertador y Sarmiento en Buenos Aires (Captura Google Maps)

Martes 10 de noviembre

10:00 hs, Córdoba. Santa Misa en el Predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones): El público general no tendrá un sector asignado ni una ubicación especial. La organización propuso una inscripción no obligatoria, solo para saber cuántas personas van a asistir. Los menores de 16 años pueden ser inscriptos por su familia o en un grupo, siempre con un adulto.

La ubicación de FAdeA, el lugar en donde se celebrará la Santa Misa en las afueras de la ciudad de Córdoba (Captura Google Maps)

20:15 hs, CABA. Vigilia y encuentro de oración con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, emplazado en el cruce de avenidas del Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo. La organización propuso una inscripción no obligatoria, solo para saber cuántas personas van a asistir. Los menores de 16 años pueden ser inscriptos por su familia o en un grupo, siempre con un adulto.

Aunque no es de caracter obligatorio, la organización propone que quienes asistan a las distintas misas de León XIV puedan inscribirse: de esta forma la organización estima el número de asistentes

Miércoles 11 de noviembre

10:00 hs, Buenos Aires . Santa Misa en la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La organización propuso una inscripción no obligatoria, solo para saber cuántas personas van a asistir. Los menores de 16 años pueden ser inscriptos por su familia o en un grupo, siempre con un adulto.

La plaza frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján será la última Santa Misa que León XIV oficie en Argentina en su próxima visita (Captura Google Maps)

Qué actividades del papa León XIV requerían inscripción previa

En las tres Santas Misas y la Vigilia junto a los jóvenes se dispusieron un cupo de acreditaciones solo para los lugares preferenciales, corralitos e invitados especiales, el resto de los lugares es para el público en general con o sin formulario de inscripción enviado.

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Solo en el encuentro en Córdoba es con inscripción previa y cerrada.

Lunes 9 de noviembre

11:30 hs, CABA : Santa misa en el Monumento de los Españoles, emplazado en el cruce de avenidas del Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo. El sector de adelante (clero, ubicación especial) cerró su inscripción el 28 de octubre a la medianoche. Pasa a verificación de email y aprobación, y la organización asigna el lugar con entrada QR.

De cara a la próxima visita del papa León XIV al país una vista aérea, desde el drone de Infobae, del armado del escenario cercano al Monumento de los españoles, lugar de la Santa Misa del lunes 9 de noviembre, en horas de la mañana, y Vigilia junto a los jóvenes, del martes 10 por la noche

Martes 10 de noviembre

10:00 hs, Córdoba. Santa Misa en el Predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones): El sector de adelante (clero y vida consagrada) cerró su inscripción el 28 de octubre a la medianoche. La ubicación especial pasa a verificación de email y aprobación, y la organización asigna el lugar con entrada QR.

15:15 hs, Córdoba. Encuentro con el clero: Junto a los seminaristas en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en Calle Independencia 80, esquina con 27 de Abril. La inscripción cerró el 28 de octubre a la medianoche.

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La Catedral de Córdoba emplazada frente a la Plaza San Martín, entre las calles céntricas de la ciudad.

20:15 hs, CABA : Vigilia y encuentro de oración con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, emplazado en el cruce de avenidas del Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo. El sector de adelante (clero, ubicación especial y corralito) cerró su inscripción el 28 de octubre a la medianoche. La ubicación especial pasa a verificación de email y aprobación, y la organización asigna el lugar con entrada QR.

El sector de adelante (clero, ubicación especial y corralito) cerró su inscripción el 28 de octubre a la medianoche

Miércoles 11 de noviembre

10:00 hs, Buenos Aires . Santa Misa en la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. El sector de adelante (clero y ubicación especial) cerró su inscripción el 28 de octubre a la medianoche. La ubicación especial pasa a verificación de email y aprobación, y la organización asigna el lugar con entrada QR.

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Se espera una multitud para la misa de León XIV en Luján del día miércoles 11 de noviembre (RS Fotos)

Qué actividades del papa León XIV son de caracter privado

En estos eventos no se permitirá el acceso de público general, solo los invitados e involucrados en tales ceremonias.

Domingo 8 de noviembre

17:00 hs, CABA. Visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la Plaza San Martín.

17:20 hs, CABA . Ceremonia de bienvenida, en la Casa Rosada

17:50 hs, CABA . Visita al Presidente de la República, Javier Milei, en la Casa Rosada

El papa León XIV y el presidente Javier Milei volverán a verse frente a frente el domingo 8 de noviembre (REUTERS)

18:30 hs, CABA . Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.

Lunes 9 de noviembre

9:15 hs, Buenos Aires . Visita al personal de servicio y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad de Claypole.

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16:10 hs, CABA . Encuentro con el mundo del trabajo, en la Universidad Católica Argentina.

17:30 hs, CABA . Encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas, en el Palacio San Martín.

En Claypole, el Cottolengo Don Orione se prepara para la visita del Papa León XIV (REUTERS/Cristina Sille)

18:45 hs, CABA . Celebración de las Vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales, en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.

19:45 hs, CABA . Cena con los obispos, en el Arzobispado de Buenos Aires.

Miércoles 11 de noviembre

8:00 hs, CABA . Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto

13:30 hs, Buenos Aires. Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, ubicado en Ezeiza.