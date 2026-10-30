Así funcionan las gafas con IA para hacer más sencillo el día a día

Con “Hey Meta”, las gafas con inteligencia artificial responden consultas sin sacar el celular. (Cortesía Meta AI)

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Hay momentos en los que sacar el teléfono parece casi automático: para traducir un menú durante un viaje, buscar una dirección, consultar un tutorial de cocina o tomar una fotografía. La tecnología ha facilitado muchas actividades cotidianas, pero resolver algunas situaciones todavía implica hacer una pausa y prestar atención a la pantalla del celular.

¿Pero qué pasaría si fuera posible realizar algunas de estas tareas sin tener que mirar el teléfono? La propuesta de las Meta Glasses es integrar herramientas de inteligencia artificial en unas gafas para interactuar con la tecnología sin dejar de prestar atención a lo que sucede alrededor.

La idea es aprovechar la inteligencia artificial y convertirla en una herramienta más cercana a la vida diaria. En lugar de recurrir constantemente a una pantalla, estas gafas permiten interactuar con Meta AI mediante comandos de voz y escuchar respuestas a través de sus altavoces de oído abierto.

¿Qué se puede hacer con unas gafas con AI?

Imaginemos una escena sencilla. Una persona está preparando la comida y descubre que le falta un ingrediente o no recuerda el siguiente paso de la receta. Una opción sería buscar instrucciones en el teléfono, pero quizá tenga las manos ocupadas o el dispositivo esté lejos.

Con las Meta Glasses puede decir “Hey Meta” y preguntar por un ingrediente sustituto o solicitar orientación para continuar con la preparación. La respuesta llega mediante audio, sin necesidad de dejar de cocinar para consultar la pantalla.

Ese es uno de los principales cambios que propone esta categoría de gafas: que la tecnología acompañe una actividad en lugar de obligar a interrumpirla.

Meta Glasses ofrece opciones de montura, lentes y graduación para distintos estilos personales. (Cortesía Meta AI)

La misma lógica puede aplicarse fuera de casa. Durante un viaje, por ejemplo, es posible pedir ayuda para traducir un menú. Al visitar una ciudad desconocida, también se puede preguntar a Meta AI por información sobre un sitio, su arquitectura o algún punto de interés.

Y si de pronto surge un momento que vale la pena conservar, la cámara permite capturarlo desde la perspectiva de quien lleva las gafas, sin tener que sacar el teléfono.

Una cámara que captura lo que se está viviendo

Uno de los atractivos de las gafas con IA está precisamente en la posibilidad de registrar fotografías y videos mientras las manos permanecen libres.

Esto puede resultar práctico durante un paseo, una excursión o un concierto. En lugar de mirar todo a través de la pantalla del teléfono, las gafas permiten capturar imágenes desde el punto de vista de quien las lleva.

La propuesta también puede trasladarse a situaciones más sencillas: una actividad al aire libre o un momento familiar que ocurre de manera inesperada.

En este caso, la cámara deja de ser solamente una característica técnica y se convierte en una herramienta para documentar lo que sucede sin tener que detenerse para sacar otro dispositivo.

Escuchar sin aislarse de lo que ocurre alrededor

Las Meta Glasses también incorporan audio de oído abierto, una tecnología que permite escuchar música, podcasts y llamadas mientras se mantiene la percepción de los sonidos del entorno.

Esto puede cobrar sentido en actividades como salir a caminar o correr. Es posible escuchar una lista de reproducción y, al mismo tiempo, permanecer atento al tránsito, a las personas y a otros sonidos alrededor.

Las gafas están diseñadas para acompañar actividades al aire libre con funciones manos libres. (Cortesía Meta AI)

La intención es que las gafas se integren a las actividades cotidianas sin aislar por completo a quien las utiliza. No obstante, escuchar el entorno no sustituye la atención necesaria al caminar, conducir o practicar deporte.

La inteligencia artificial también cabe en las tareas pequeñas

Uno de los usos más interesantes de Meta AI aparece precisamente en situaciones que no parecen especialmente tecnológicas.

¿Una planta se está marchitando? Es posible observarla y preguntar a Meta AI qué podría estar ocurriendo. ¿Se está armando un mueble? Las gafas pueden ofrecer orientación mientras las manos continúan ocupadas. ¿Hay dos productos en el supermercado y se quiere comparar cuál contiene menos azúcar? También se puede consultar esta información mediante un comando de voz.

Son acciones pequeñas, pero ayudan a entender las posibilidades de contar con unas gafas con inteligencia artificial: no necesariamente se trata de hacer grandes demostraciones tecnológicas, sino de resolver dudas mientras transcurre el día.

Las respuestas de la inteligencia artificial pueden servir como orientación, aunque conviene verificar la información cuando se trata de decisiones importantes, como las relacionadas con la salud o la seguridad.

Un diseño pensado para usarse todos los días

Existe la idea de que la tecnología debe tener una apariencia futurista para demostrar su innovación. Sin embargo, los dispositivos que se integran a la rutina también necesitan adaptarse a los gustos y las necesidades de quienes los utilizan.

Meta Glasses apuesta por un diseño que combina funciones tecnológicas con monturas pensadas para el uso cotidiano. La colección ofrece distintas propuestas de estilo y opciones de lentes, con una colaboración con Kylie Jenner que incorpora una perspectiva relacionada con la moda y la expresión personal.

La elección de unas gafas con inteligencia artificial no depende únicamente de sus funciones. La forma de la montura, el tipo de lente y la compatibilidad con las necesidades visuales también son factores que deben considerarse antes de elegir un modelo.

Por ello, quienes necesitan lentes graduadas deben consultar las opciones disponibles y confirmar que la graduación sea compatible con el modelo elegido. Las posibilidades pueden variar según el producto y las características de los lentes.

¿Son para todo el mundo?

Quizá la pregunta más interesante no sea qué tan avanzada es una gafa con inteligencia artificial, sino para qué podría servir en la vida real.

(Cortesía Meta AI)

Para alguien que viaja con frecuencia, puede significar tener acceso a traducciones y respuestas sin sacar el teléfono. Para quien disfruta de las actividades al aire libre, una forma de escuchar audio y utilizar determinadas funciones con las manos libres. Para quienes documentan su día a día, una alternativa para tomar fotografías y videos desde otra perspectiva.

En todos los casos, la propuesta es similar: que la tecnología esté disponible cuando se necesita, pero que no obligue a detener la actividad que se está realizando.

Las Meta Glasses forman parte de una nueva generación de dispositivos que busca llevar la inteligencia artificial más allá de la pantalla y acercarla a situaciones tan comunes como cocinar, caminar, comprar, viajar o compartir tiempo con la familia.

Explorar las opciones disponibles permite conocer los diseños, las funciones y las características de cada modelo para encontrar las gafas que mejor se adapten a las necesidades de cada persona.