El Salvador: Aeropuerto Internacional del Pacífico ejecutó USD 85.04 millones hasta agosto, el 56.09% de lo programado

El Ministerio de Hacienda confirma que la ejecución financiera del Aeropuerto Internacional del Pacífico llegó a 85.04 millones de dólares entre enero y agosto de 2026. La cifra representa el 56.09% de los 151.61 millones de dólares programados para ese período.

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El Ministerio de Hacienda confirma que la ejecución financiera del Aeropuerto Internacional del Pacífico llegó a 85.04 millones de dólares entre enero y agosto de 2026. La cifra representa el 56.09% de los 151.61 millones de dólares programados para ese período, según Diario El Mundo, diario salvadoreño.

Ese monto convierte a la terminal aérea en el proyecto más costoso del Programa de Inversión Pública (PAIP) 2026 y equivale al 6.7% del total vigente a agosto, que suma USD 3,100.5 millones.

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El PAIP 2026, 274 proyectos y el 7,9% del PIB

El PAIP 2026 agrupa 274 proyectos a cargo de 43 instituciones ejecutoras y equivale al 7,9% del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con el informe de Hacienda citado por el diario.

El segundo proyecto más cuantioso del programa es la construcción y el mejoramiento de centros educativos. El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) tiene asignados USD 170.57 millones para esa partida en 2026.

Imágenes aéreas documentan las labores de construcción y ensamblaje de una estructura metálica curva sobre una base de concreto. En la zona de trabajo se observa una grúa torre, maquinaria pesada, áreas de acopio de materiales y personal de obra en distintos puntos del predio. El terreno circundante presenta movimientos de tierra y vegetación en el perímetro, conforme avanzan las obras registradas por la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), entidad responsable de la obra en La Unión, ejecutó en total 106.47 millones de dólares de enero a agosto dentro de su programa de inversión pública, una cifra que no se limita a la nueva terminal.

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Ese total incluye USD 19.05 millones para el área de bandas de equipaje de llegadas del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, USD 2.1 millones para el mejoramiento de la infraestructura eléctrica de esa terminal y USD 213,600 destinados a la unidad ejecutora y administración de CEPA.

La construcción de la primera etapa del Aeropuerto del Pacífico arrancó en enero de 2025 en el cantón El Ciprés, en Conchagua, La Unión. El proyecto ha generado más de 3,600 empleos directos e indirectos y contempla una pista de aterrizaje de 2,400 metros de longitud por 45 metros de ancho.

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La construcción de la primera etapa del Aeropuerto del Pacífico arrancó en enero de 2025 en el cantón El Ciprés, en Conchagua, La Unión. El proyecto ha generado más de 3,600 empleos directos e indirectos y contempla una pista de aterrizaje de 2,400 metros de longitud por 45 metros de ancho.

Los USD 113.71 millones previstos para 2027

CEPA proyecta destinar 113.71 millones de dólares adicionales en 2027 para completar la construcción de la nueva terminal, según el anteproyecto de presupuesto revisado por el diario. La institución estima que, una vez concluida, la terminal reciba a 365,000 pasajeros al año.

La Secretaría de Prensa de la Presidencia indicó esta semana que continúan los trabajos en la estructura de la terminal de pasajeros y que la obra destaca por su “impresionante y llamativo diseño”.

El inicio de las operaciones comerciales se proyecta para el segundo semestre de 2027, de acuerdo con la programación oficial recogida por Diario El Mundo.

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El monto de inversión convierte a la terminal aérea en el proyecto más costoso del Programa de Inversión Pública (PAIP) 2026 y equivale al 6.7% del total vigente a agosto, que suma USD 3,100.5 millones.

Avance físico con cifras que no coinciden entre fuentes oficiales

La ejecución presupuestaria no es el único dato en disputa. A inicios de octubre, CEPA informó un avance físico del 30% en la construcción de la terminal, porcentaje que abarca trabajos de cimentación, sótano, losa de primer nivel, muros, columnas y cubierta, además de cuatro zapatas que sostienen la estructura metálica del edificio.

Sin embargo, la Corporación Andina de Fomento (CAF), organismo multilateral de desarrollo, ofreció un panorama distinto. Tras una visita de su presidente ejecutivo, Sergio Díaz-Granados, a finales de septiembre, la CAF informó que el avance general del proyecto ya supera el 60%, según consignó Infobae.

La diferencia entre ambas cifras responde a que miden componentes distintos de la obra. El dato de CEPA corresponde a etapas específicas de la construcción, mientras que el de la CAF refleja el estado conjunto de toda la infraestructura, incluida la terminal de pasajeros, de acuerdo con el diario.

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La Secretaría de Prensa de la Presidencia indicó esta semana que continúan los trabajos en la estructura de la terminal de pasajeros y que la obra destaca por su “impresionante y llamativo diseño”.

Ni CEPA ni la CAF han confirmado públicamente una fecha definitiva de finalización. El anteproyecto de presupuesto de CEPA mantiene la previsión de que la terminal esté lista durante el primer semestre de 2027, una proyección que contrasta con la que citan otros medios especializados, que ubican el inicio de operaciones en el segundo semestre de ese año.

La primera fase del proyecto, que demanda una inversión total de USD 386.4 millones, contempla además una plataforma de estacionamiento de aeronaves de 12.000 metros cuadrados, calles de rodaje, una torre de control y otras instalaciones aeroportuarias, según el anteproyecto presupuestario.

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