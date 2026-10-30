Pedidos de pasta por delivery aumentan un 22% durante lo que va del año en Panamá

Un repartidor con mochila térmica entrega una bolsa de papel a una clienta en la entrada de una vivienda en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En Panamá, donde la pasta forma parte de las preferencias gastronómicas de los consumidores, su popularidad también se refleja en los pedidos a través de las plataformas de delivery.

En lo que va de este año los pedidos de pasta registraron un crecimiento interanual del 22%, de acuerdo a un estudio de consumo.

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A esta preferencia se suma la diversidad de opciones disponibles en una de las plataformas, PedidosYa, cuyo estudio de mercado señala que actualmente, el 13% de sus partners en el país ofrece propuestas de comida italiana.

Esto, asegura, acercando a los usuarios distintas alternativas de una gastronomía que combina tradición, variedad y sabor.

Durante los 10 meses que han transcurrido del 2026 la lasaña se posicionó como la más elegida, concentrando el 53% del total de pedidos de pasta, seguida por spaghetti y fettuccine.

Una persona retira una bandeja con lasaña horneada de una caja de cartón para entrega de comida sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la hora de elegir, siempre de acuerdo al estudio, el relleno también tiene un papel importante. Los datos aportados indican que entre las distintas opciones la carne ocupa el primer puesto entre las favoritas de los usuarios, seguida por jamón y queso y variedad de quesos.

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Así, este clásico mantiene su protagonismo entre las pastas rellenas, en un universo de sabores que combina tradición y variedad en cada plato.

Y entre las preferencias el toque final también tiene sus favoritos. La salsa pomodoro ocupa el primer lugar entre las más elegidas, seguida por la salsa rosa y la salsa Alfredo, reflejando cómo los clásicos de la cocina italiana se encuentran con los gustos y preferencias de los usuarios panameños.

La pasión por la pasta, según el análisis, también se traslada a la cocina del hogar. A través del supermercado digital de la plataforma, los usuarios tienen la opción de elegir entre distintos formatos para preparar sus propias recetas.

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Se registra que este año las pastas para guiso destacan entre las variedades con mayor demanda, con un crecimiento interanual de 177%.

Un pan baguette cortado reposa sobre un paño de tela en una mesa de madera junto a un recipiente con mantequilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al referirse a los acompañamientos, indica que tampoco se quedan atrás. El queso rallado registró un crecimiento interanual del 146%, mientras que el pan baguette creció un 172% en el mismo periodo, dos productos que complementan este tipo de preparaciones y que también forman parte de los hábitos de compra de los usuarios.

En América Latina la presencia de la pasta se ha visto influida por múltiples factores históricos, económicos y culturales, entre los que destaca el impacto de la migración italiana y la adaptación de recetas al gusto local.

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Aunque los datos no profundizan en la historia regional de la pasta, sí permiten observar cómo medios y actores institucionales de distintos países la presentan hoy como un producto cotidiano, integrado en la dieta y con un fuerte componente de identidad italiana.

El mercado panameño presenta una combinación interesante de tradición y exploración en sus preferencias gastronómicas, con datos que señalan tanto la fuerte presencia de productos como la hamburguesa, como el avance de opciones de cocina italiana y otros tipos de comida.

En Panamá se registraron más de 2 millones de hamburguesas pedidas en el último año, posicionándose como una de las categorías con mayor demanda dentro de la plataforma.

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Una hamburguesa preparada y una bolsa de papel para entrega a domicilio se encuentran sobre una mesa de madera en el interior de un local gastronómico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de los datos muestra que los viernes durante la cena concentran el mayor número de pedidos, convirtiéndose en el momento favorito de los panameños para disfrutar este platillo, y revelando patrones de consumo asociados a horarios y días específicos.

Las preferencias, se afirma, combinan tradición y exploración, con sabores clásicos que mantienen un lugar importante —como la hamburguesa con queso, doble carne, con bacon y queso—.

De igual manera, propuestas con ingredientes diferenciados y combinaciones más elaboradas que ganan espacio, como hamburguesas gourmet o con ingredientes especiales.