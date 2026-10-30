Panamá

Pedidos de pasta por delivery aumentan un 22% durante lo que va del año en Panamá

La lasaña se posiciona como la más elegida, concentrando el 53% del total de pedidos de pasta, seguida por spaghetti y fettuccine, según un estudio de mercado

Un hombre con casco y mochila verde entrega una bolsa de papel a una mujer en la entrada de una vivienda junto a la calle.
Un repartidor con mochila térmica entrega una bolsa de papel a una clienta en la entrada de una vivienda en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En Panamá, donde la pasta forma parte de las preferencias gastronómicas de los consumidores, su popularidad también se refleja en los pedidos a través de las plataformas de delivery.

En lo que va de este año los pedidos de pasta registraron un crecimiento interanual del 22%, de acuerdo a un estudio de consumo.

PUBLICIDAD

A esta preferencia se suma la diversidad de opciones disponibles en una de las plataformas, PedidosYa, cuyo estudio de mercado señala que actualmente, el 13% de sus partners en el país ofrece propuestas de comida italiana.

Esto, asegura, acercando a los usuarios distintas alternativas de una gastronomía que combina tradición, variedad y sabor.

Durante los 10 meses que han transcurrido del 2026 la lasaña se posicionó como la más elegida, concentrando el 53% del total de pedidos de pasta, seguida por spaghetti y fettuccine.

Unas manos sostienen un recipiente de aluminio con lasaña dentro de una caja de cartón sobre una mesa de madera junto a un vaso.
Una persona retira una bandeja con lasaña horneada de una caja de cartón para entrega de comida sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la hora de elegir, siempre de acuerdo al estudio, el relleno también tiene un papel importante. Los datos aportados indican que entre las distintas opciones la carne ocupa el primer puesto entre las favoritas de los usuarios, seguida por jamón y queso y variedad de quesos.

PUBLICIDAD

Así, este clásico mantiene su protagonismo entre las pastas rellenas, en un universo de sabores que combina tradición y variedad en cada plato.

Y entre las preferencias el toque final también tiene sus favoritos. La salsa pomodoro ocupa el primer lugar entre las más elegidas, seguida por la salsa rosa y la salsa Alfredo, reflejando cómo los clásicos de la cocina italiana se encuentran con los gustos y preferencias de los usuarios panameños.

La pasión por la pasta, según el análisis, también se traslada a la cocina del hogar. A través del supermercado digital de la plataforma, los usuarios tienen la opción de elegir entre distintos formatos para preparar sus propias recetas.

Se registra que este año las pastas para guiso destacan entre las variedades con mayor demanda, con un crecimiento interanual de 177%.

Un pan baguette entero y otro cortado sobre un paño en una mesa de madera, con mantequilla y un vaso en el fondo.
Un pan baguette cortado reposa sobre un paño de tela en una mesa de madera junto a un recipiente con mantequilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al referirse a los acompañamientos, indica que tampoco se quedan atrás. El queso rallado registró un crecimiento interanual del 146%, mientras que el pan baguette creció un 172% en el mismo periodo, dos productos que complementan este tipo de preparaciones y que también forman parte de los hábitos de compra de los usuarios.

En América Latina la presencia de la pasta se ha visto influida por múltiples factores históricos, económicos y culturales, entre los que destaca el impacto de la migración italiana y la adaptación de recetas al gusto local.

Aunque los datos no profundizan en la historia regional de la pasta, sí permiten observar cómo medios y actores institucionales de distintos países la presentan hoy como un producto cotidiano, integrado en la dieta y con un fuerte componente de identidad italiana.

El mercado panameño presenta una combinación interesante de tradición y exploración en sus preferencias gastronómicas, con datos que señalan tanto la fuerte presencia de productos como la hamburguesa, como el avance de opciones de cocina italiana y otros tipos de comida.

En Panamá se registraron más de 2 millones de hamburguesas pedidas en el último año, posicionándose como una de las categorías con mayor demanda dentro de la plataforma.

Una hamburguesa con queso, lechuga y tomate junto a una bolsa de papel marrón sobre una mesa de madera con un salón desenfocado al fondo.
Una hamburguesa preparada y una bolsa de papel para entrega a domicilio se encuentran sobre una mesa de madera en el interior de un local gastronómico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de los datos muestra que los viernes durante la cena concentran el mayor número de pedidos, convirtiéndose en el momento favorito de los panameños para disfrutar este platillo, y revelando patrones de consumo asociados a horarios y días específicos.

Las preferencias, se afirma, combinan tradición y exploración, con sabores clásicos que mantienen un lugar importante —como la hamburguesa con queso, doble carne, con bacon y queso—.

De igual manera, propuestas con ingredientes diferenciados y combinaciones más elaboradas que ganan espacio, como hamburguesas gourmet o con ingredientes especiales.

Temas Relacionados

PanamáDeliveryEstudioMercadoLasañaPreferenciasConsumoPedidosSpaghettiFettuccineHamburguesa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En Panamá seis niños continúan a la espera de un trasplante de riñón

Sistema de salud aún no cuenta con suficientes órganos de donantes fallecidos para cubrir la demanda de la lista de espera infantil

En Panamá seis niños continúan a la espera de un trasplante de riñón

Crece el pesimismo económico en Panamá: confianza del consumidor baja a 73 puntos

El 41% de los panameños encuestados ve pocas posibilidades de conseguir empleo

Crece el pesimismo económico en Panamá: confianza del consumidor baja a 73 puntos

A 16 años de prisión condenan a un hombre por el delito de hurto pecuario en Panamá

El acusado ingresó a dos fincas distintas ubicadas en la provincia de Chiriquí y se apoderó de tres animales

A 16 años de prisión condenan a un hombre por el delito de hurto pecuario en Panamá

Panamá ofrece mediar entre Cuba y Washington

La iniciativa, presentada ante las Naciones Unidas, queda supeditada a que Washington y La Habana acepten retomar contactos políticos, sin que exista aún una negociación formal ni pronunciamientos de las partes

Panamá ofrece mediar entre Cuba y Washington

Personas con estatus de refugiados pueden trabajar en cualquier empresa panameña, reiteran las autoridades

La legislación vigente los considera como mano de obra local y no extranjera

Personas con estatus de refugiados pueden trabajar en cualquier empresa panameña, reiteran las autoridades

TECNO

Google y la NASA desarrollan un robot que podría acompañar a los astronautas en sus viajes a Marte

Google y la NASA desarrollan un robot que podría acompañar a los astronautas en sus viajes a Marte

Qué hacer si la pantalla del iPhone Duo se rompió o dejó de funcionar: Apple inicia la reparación

GTA 6 revela a sus protagonistas: quiénes son Jason, Lucia y los personajes que llegarán a Vice City

“Vamos a cubrir todas las pérdidas”: Richard Teng, CEO de Binance, devolverá los 6.340 millones de dólares robados en hackeo

Spotify tendría para 2027 un servicio de pago para remezclar canciones con IA

ENTRETENIMIENTO

El videoclip de “Coming Up Roses” incorpora a la pareja que se comprometió durante un concierto de Harry Styles

El videoclip de “Coming Up Roses” incorpora a la pareja que se comprometió durante un concierto de Harry Styles

Clásicos de terror para Halloween: películas que siguen inquietando al público

La cuantiosa deuda que enfrenta Kevin Federline tras dejar de recibir dinero de Britney Spears

Céline Dion cierra su residencia en París con USD 125 millones y un cuerpo que reconstruyó desde cero

Estrella de ‘Game of Thrones’ compartió refugio con ciudadanos ucranianos ante la amenaza de ataques rusos: “Fue bastante difícil”

MUNDO

El fundador de Villa Vie se declaró “el villano” tras dejar varados a 200 pasajeros en Camboya: “Me siento fatal”

El fundador de Villa Vie se declaró “el villano” tras dejar varados a 200 pasajeros en Camboya: “Me siento fatal”

El Burj Khalifa podría perder su récord ante una torre saudita de más de un kilómetro

Cinco cambios para recuperar el control y transformar lo que queda del año

El líder opositor israelí celebró el resultado electoral y pidió paciencia para armar la nueva coalición de gobierno

Israel agregó a Turquía a los países bajo sospecha de injerencia electoral y el Mossad podría sumarse a la investigación