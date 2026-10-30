Las lágrimas de Jimena Barón por el parto de su perra adoptada: “Teníamos que atravesar esto juntas”

Jimena Barón emocionada por el parto de su perra Lucy

Guardar

Jimena Barón atravesó una madrugada cargada de emociones mientras esperaba que Lucy, la perrita que incorporó recientemente a su familia, diera a luz. La artista acompañó a su mascota durante horas, instaló un espacio para que pudiera descansar y terminó profundamente conmovida al vincular la situación con su propia experiencia de parto. Y finalmente Lucy tuvo familia, alrededor de las ocho de la mañana de este viernes.

Todo comenzó semanas atrás, cuando la cantante adoptó a Lucy sin saber que estaba embarazada. Al enterarse de que la perra tendría cachorros, decidió preparar su casa para recibirlos y asumir un rol activo durante la gestación. Sin embargo, la noche previa al parto se extendió más de lo previsto y derivó en una serie de posteos que combinaron humor, cansancio y una reflexión íntima.

PUBLICIDAD

La vigilia en el living junto a Lucy

La artista improvisó una guardia en el living y se definió como “la partera” de su mascota

Durante la noche del jueves, Barón mostró que Lucy todavía no había dado a luz y buscaba distintos lugares de la casa para acomodarse. La cantante explicó que la perrita intentaba instalarse en algunas cunas, aunque trató de evitarlo porque ya había preparado otro sector para el nacimiento.

“Lucy está acá. No parió. Está intentando meterse en nuestra cuna o en la cuna de Arturo, pero no hay chance de que sea ahí”, contó en una historia de Instagram, mientras se veía a la mascota cerca de los espacios destinados a los integrantes más chicos de la familia.

La cantante se emocionó al recordar su propio parto mientras esperaba que su perrita diera a luz

Con su habitual tono humorístico, la artista describió el operativo que armó en el living para que la perra estuviera cómoda. “Le dejamos todo el living como si fuera la Trinidad de Palermo”, señaló, en referencia a la clínica porteña.

PUBLICIDAD

La intérprete también hizo cálculos sobre cuánto tiempo podrían permanecer los cachorros en su casa después del nacimiento. “Lo bueno, según mis cálculos, los perritos, una vez que nazcan, tienen que estar con la mamá un tiempo que da hasta Navidad”, bromeó ante sus seguidores.

La espera se prolongó y Barón decidió dormir cerca de Lucy para no dejarla sola. En uno de los videos, se presentó como “la partera” de la perrita y aseguró que no se movería de su lado durante la madrugada.

“Quédense tranquilos que yo me voy a quedar acá firme, no me voy a ir a ningún lado. Yo sé lo que es parir sin anestesia, así que me quedo acá forever”, expresó en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

“¿Por qué todo nosotras?”, se preguntó Barón en medio de la larga noche junto a Lucy

El llanto y los recuerdos del parto propio

Con el paso de las horas, el tono de los videos cambió. Mientras esperaba que Lucy comenzara el trabajo de parto, Barón reconoció que la situación le había despertado recuerdos y emociones difíciles de controlar.

“Me está pegando mal esto porque yo parí hace muy poco. Y esta música es terrible”, dijo antes de quebrarse frente a la cámara. La artista vinculó la experiencia de su mascota con la maternidad y el esfuerzo físico que implica atravesar un parto.

Entre lágrimas, planteó una reflexión sobre la desigualdad que, a su entender, existe entre hombres y mujeres en este tipo de procesos. “También pienso todo lo que tenemos que atravesar las mujeres, a diferencia de los hombres”, manifestó.

PUBLICIDAD

Jimena Barón acompañó a Lucy durante toda la madrugada hasta que nacieron sus cachorros

Luego habló sobre la situación de Lucy y la ausencia del perro con el que quedó embarazada. “A ella se la gar..., uno que no sabemos ni quién es, que ni está enterado, y ella está acá, dolorida, y va a parir”, expresó, conmovida por la escena que vivía en su casa.

La artista cerró ese descargo con una pregunta dirigida a quienes seguían sus historias: “La diferencia es enorme. ¿Por qué todo nosotras?”., reflexionó la actriz y cantante.

El mensaje tras el parto y las fotos de los cachorros

Horas después de que Lucy diera a luz a cinco cachorros, Barón compartió un mensaje cargado de emotividad junto a imágenes del nacimiento. “Yo no quería perros. Me pasó algo con vos, particularmente vos. Hoy pienso que teníamos que atravesar esto juntas. Pienso que nos elegimos”, escribió la cantante en Instagram.

PUBLICIDAD

Lucy tuvo a sus crías cerca de las 8 de este viernes, tras una noche de vigilia para Jimena Barón

En el texto, la artista agradeció a su mascota por haberla acompañado durante la espera y por reconectarla con su propia experiencia materna. “Gracias por hacerme abuela, por dejarme estar con vos toda la noche de pre parto, por traerme de vuelta al corazón mi propio parto que fue hace no tanto, mi segundo parto, igual que vos”, expresó.

Barón cerró su mensaje con una dedicatoria a Lucy y a la maternidad en general: “Ahora en casa hay una que me entiende perfecto y yo a ella. Te quiero con todo mi con razón Lucy, gracias por nuestras charlas y miradas. Estoy muy orgullosa de vos, de tus cinco hijos, de todas las mujeres y hembras y de la maternidad. Viva la vida, viva nosotras”.

PUBLICIDAD

Entre las imágenes que acompañaron el posteo se vio a Lucy sentada y sonriente en un sillón blanco, con sus crías recién nacidas debajo de su cuerpo, además de otra fotografía en la que lamía a los cachorros mientras estos se acurrucaban junto a ella. La artista también sumó un dato sobre el lugar elegido para el parto: “Tu abuela, que es obsesiva de la casa, te dejó parir en su sillón blanco y le dio su almohada personal. Es mi demostración de amor más grande”.

Los nombres de los cinco cachorros de Lucy

Jimena Barón también reveló cómo bautizó a cada uno de los cachorros a medida que fueron naciendo. “Manchita nació primera (con una manchita blanca)”, escribió la artista sobre la primera cría en llegar. El segundo cachorro, indicó, “nació segundo”, sin que la publicación aclarara si ese fue el nombre definitivo o una referencia al orden de nacimiento.

PUBLICIDAD

El tercero fue bautizado Rolo, porque, según relató Barón, “no paraba de rolar por el sillón”. La cuarta cría recibió el nombre de Ine, una elección que la cantante vinculó con la ecografía previa al parto: “‘Ine’ esperada, pues en la ecografía eran tres”.

El quinto y último cachorro fue nombrado El Mago, por una particularidad física que llamó la atención de la artista: una pata blanca “como si fuera un guante”.