República Dominicana

La OPS lanza un fondo unificado para abaratar vacunas y medicamentos en la región

El nuevo mecanismo fusiona dos fondos previos y permite a 33 países y nueve territorios de América Latina y el Caribe acceder a insumos sanitarios a precios hasta un 50% menores que los de países con ingresos similares

Docenas de frascos de vidrio con líquido transparente y tapas metálicas grises o azules, sin texto, dispuestos sobre una superficie azul lisa, con algunos de pie y dos tumbados.
Varios frascos de vidrio con solución líquida clara y tapas metálicas están dispuestos sobre una superficie azul, simbolizando el desarrollo y la distribución de tratamientos médicos esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Organización Panamericana de la Salud lanzó su nuevo mecanismo de compras conjuntas y pasó de la teoría a la práctica en semanas.

El Fondo Rotatorio Regional, aprobado en octubre por el 63.º Consejo Directivo de la OPS, ya financiaba la compra de millones de dosis contra el sarampión para frenar el brote más grave que enfrenta Guatemala en años.

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El respaldo llegó también desde otros puntos de la región. República Dominicana confirmó ante el organismo su apoyo a la unificación, mientras Estados Unidos mantenía congelado el pago de sus cuotas y México asumía la conducción política del comité ejecutivo de la OPS.

Qué cambia con el nuevo Fondo Rotatorio Regional

El 63.º Consejo Directivo de la OPS, reunido en Washington entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, aprobó fusionar el histórico Fondo Rotatorio para el Acceso a Vacunas con el Fondo Estratégico en un único mecanismo.

La nueva estructura concentra vacunas, medicamentos, diagnósticos y equipamiento médico bajo un mismo esquema de compra conjunta. Durante el último bienio, ambos fondos ayudaron a proteger a unas 170 millones de personas, según datos oficiales de la OPS.

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Un médico con bata, mascarilla y guantes aplica una inyección en el brazo a una mujer embarazada en un consultorio con equipo médico
El 63.º Consejo Directivo de la OPS, reunido en Washington entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, aprobó fusionar el histórico Fondo Rotatorio para el Acceso a Vacunas con el Fondo Estratégico en un único mecanismo.

El nuevo fondo permite que 33 países y nueve territorios de América Latina y el Caribe adquieran insumos a precios más bajos que si negociaran de forma individual.

Santiago Cornejo, gerente ejecutivo de los Fondos Rotatorios de la OPS/OMS, explicó a través de una nota de prensa, que la compra a escala permite pagar más de un 50% menos que otros países de ingresos similares.

“Nosotros como OPS gerenciamos los fondos, pero los fondos son de los países. Los países los crearon y definen sus prioridades”, señaló Cornejo durante el 1.er Congreso Iberoamericano de Salud FICS, realizado el 14 y 15 de octubre en Buenos Aires, Argentina.

Producción regional y medicamentos de alto costo

En 2020, apenas el 1.5% del volumen de vacunas comprado mediante los fondos provenía de fabricantes regionales. Según el informe anual de la OPS correspondiente al período julio de 2025-junio de 2026, esa proporción trepó a cerca de un 26% durante 2025.

El organismo también firmó un acuerdo para reservar dosis ante una eventual influenza pandémica y otro de transferencia tecnológica para fabricar vacunas antigripales estacionales con plataformas celulares en la propia región.

En medicamentos de alto costo, la OPS informó reducciones de entre 60% y 90% en tratamientos para cáncer de próstata y mama, esclerosis múltiple y cáncer pediátrico.

Para sostener esas compras en países con restricciones financieras, la OPS y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) diseñaron un esquema de garantías por hasta USD 1,000 millones, que podría generar ahorros de entre USD 850 millones y USD 2,200 millones en 24 países.

En 2020, apenas el 1.5% del volumen de vacunas comprado mediante los fondos provenía de fabricantes regionales. Según el informe anual de la OPS correspondiente al período julio de 2025-junio de 2026, esa proporción trepó a cerca de un 26% durante 2025. SALUD BIONTECH
En 2020, apenas el 1.5% del volumen de vacunas comprado mediante los fondos provenía de fabricantes regionales. Según el informe anual de la OPS correspondiente al período julio de 2025-junio de 2026, esa proporción trepó a cerca de un 26% durante 2025. SALUD BIONTECH

La inteligencia artificial pasa de piloto a sistema

Sebastián García Saisó, director del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud de la OPS, sostuvo que la tecnología ya ofrece resultados concretos en tareas puntuales. “La inteligencia artificial en salud ya no es una promesa. La pregunta es cómo lograr que produzca valor real para las personas”, afirmó durante el congreso porteño.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó más de 1,600 dispositivos con inteligencia artificial, 258 de ellos solo en 2025.

García Saisó citó el ensayo MASAI, realizado en Suecia con cerca de 100.000 mujeres, donde la mamografía asistida por IA detectó el 81% de los cánceres frente al 74% de la lectura convencional.

Según el especialista, muchos proyectos fracasan al escalarlos por fragmentación de datos y falta de interoperabilidad, no por fallas de los algoritmos. Su propuesta: “Datos primero, inteligencia artificial después, ciberseguridad siempre”.

Guatemala combate con el fondo el peor brote de sarampión de la región

El caso guatemalteco ilustra para qué sirve en la práctica el nuevo mecanismo. Un informe de situación de la OPS detalló que la región acumulaba 55,792 casos de sarampión y 77 muertes, con una caída del 35% en dos semanas pero con las primeras muertes del año registradas en Estados Unidos y Perú.

A través del Fondo Rotatorio, la OPS apoyó la compra de 3 millones de dosis de vacuna contra sarampión y rubéola y de 1.74 millones de dosis de la triple viral, destinadas en gran parte a Guatemala.

El país mantiene una campaña de vacunación activa en los departamentos de Quiché, Chiquimula, Sololá e Izabal y solicitó 500.000 dosis adicionales.

Guatemala y México registran un número reproductivo del virus por debajo de uno, mientras que en Estados Unidos ese indicador se ubica en 1.4, según el mismo informe de la OPS.

La diputada mexicana Mónica Magaña, que participó del Consejo Directivo en Washington, propuso ante los ministros de la región una hoja de ruta jurídica para facilitar compras consolidadas internacionales y el uso de líneas de crédito, según consignó el portal politico.mx.

Una trabajadora de salud con mascarilla prepara una jeringa frente a una mujer y una niña sentadas en sillas azules.
Una profesional sanitaria prepara una dosis de vacuna frente a una niña y su madre en una sala de atención médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

República Dominicana amplía su esquema nacional de vacunación

República Dominicana reafirmó ante el Consejo Directivo de la OPS su respaldo a la armonización de los Fondos Rotatorios Regionales, mecanismo que el país utiliza para acceder a vacunas, medicamentos esenciales y tecnologías sanitarias, según difundió Diariosalud.do, portal dominicano de salud.

La OPS también contribuyó al fortalecimiento de las capacidades nacionales en planificación, vigilancia epidemiológica y preparación ante emergencias sanitarias del país caribeño, de acuerdo con ese medio.

El respaldo dominicano no es nuevo. Durante un acto por el Día Mundial contra la Neumonía, el ministro de Salud, Víctor Atallah, destacó los avances del Programa Ampliado de Inmunizaciones y la incorporación de la vacuna neumocócica 20-valente al esquema nacional, de acuerdo con Diario Libre, diario dominicano.

En esa misma actividad, la directora de Inmunoprevenibles por Vacunas del país, Aida Lucía Vargas, precisó ante el diario: “Las vacunas se adquieren a través del Fondo Rotatorio de la OPS y la OMS, y su impacto justifica cada esfuerzo”.

Un representante de la OPS citado por la publicación añadió que el país cuenta hoy con un esquema de vacunación que incluye la PCV20 y la vacuna contra la influenza.

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