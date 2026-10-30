Dante Ortega defendió a Ana Paula Dutil tras las polémicas acusaciones en su contra: “No creo que tenga la intención de romper un vínculo”

"Mi tío está mejor", dijo Dante Ortega

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La ruptura entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi, anunciada apenas 27 días después de su boda civil, sigue provocando reacciones dentro del entorno familiar. Esta vez, Dante Ortega, sobrino del cantante, se refirió al tema en una entrevista con Desayuno Americano y sostuvo que su tío está “mejor”, acompañado por su familia y enfocado en su trabajo.

El joven evitó dar precisiones sobre los motivos de la separación, que Prandi comunicó públicamente a través de una publicación en Instagram. También buscó bajar el tono de las versiones que involucraron a Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel y madre de sus hijos, India y Bautista.

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“Pasan este tipo de cosas, hay separaciones de por medio. Al principio la energía puede ser medio conflictiva”, expresó Dante al ser consultado por la repercusión mediática de la ruptura. “Uno está pendiente de qué piensa la gente y los medios, pero vamos bien y creo que todo se va aclarando”, agregó.

Prandi y Ortega en septiembre, cuando se casaron

Prandi y Ortega se casaron el 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro, luego de seis años de relación y cuatro de convivencia. La ceremonia fue íntima y contó con un grupo reducido de familiares y amigos. El 12 de octubre, la conductora confirmó que había decidido terminar el vínculo.

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“Cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos y algunos no son negociables”, escribió Prandi en sus redes sociales al comunicar la decisión. La modelo no dio detalles sobre las razones de la ruptura y pidió respeto por el momento personal que atravesaba. Así fue como anunció su separación de Ortega a menos un mes de su casamiento: “Decidí dar un paso al costado”

Prandi estuvo sólo 27 días casada con Ortega

Dante sostuvo que el desenlace lo sorprendió, aunque consideró que las relaciones actuales atraviesan sus conflictos de otra manera. “La gente se separa más rápido, tiene menos paciencia”, señaló. Sin embargo, también respaldó la posibilidad de poner fin a un vínculo si ya no funciona: “Hay que poder decir lo que a uno le molesta, lo que ya no tolera”.

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El sobrino del músico insistió en que desconoce qué ocurrió en la intimidad de la pareja. “No sé en este caso qué sucedió puntualmente, pero si hay algo que dejó de fluir en ese vínculo, lo mejor para ellos es que sea por separado”, afirmó.

La defensa de Dante Ortega a Ana Paula Dutil ante las versiones sobre la separación

“Aparte de ser mi tía, es una gran persona”, expresó Dante Ortega al referirse a Ana Paula Dutil

Durante los días posteriores al anuncio de Prandi circularon versiones sobre una supuesta falta a la verdad y un presunto romance de Emanuel con una mujer a la que se la habría presentado Dutil. Ninguna de esas hipótesis fue confirmada por los protagonistas.

Consultado por esas versiones, Dante evitó convalidarlas. “Ustedes me quieren sacar púa”, respondió entre risas. Luego remarcó que conoce el modo de trabajo de su tío: “Entiendo que Emanuel es una persona muy profesional, que trabaja con gente de todos los rangos etarios (NdR: a la supuesta tercerca en discordia la habría conocido en su estudio). He tenido la oportunidad de ir a su estudio y creo que siempre se maneja de la misma manera”.

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Dante Ortega evitó opinar sobre los motivos de la ruptura y sostuvo que se trata de un asunto privado de la expareja

El joven también defendió a Ana Paula Dutil, quien quedó involucrada en algunas especulaciones por haber facilitado contactos laborales para el músico. Dante aseguró que no cree que ella haya tenido intención de afectar la relación. “Anita, aparte de ser mi tía, es una gran persona, una mina con un corazón enorme, así que no creo que jamás tendría la intención de romper un vínculo”, sostuvo.

Dutil ya había rechazado públicamente cualquier participación en la crisis. “No tengo nada que ver”, afirmó, y explicó que el episodio mencionado en las versiones ocurrió meses antes de la boda. También manifestó que le dolió quedar expuesta por una separación que, según señaló, pertenece exclusivamente a la expareja.

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Al final de la entrevista, Dante diferenció el vínculo que tuvo con Dutil y con Prandi. Explicó que llama “tía” a Ana Paula porque ella lo conoce desde chico, mientras que con Julieta no se dio esa costumbre, aunque afirmó que siempre fue cordial con él y estuvo presente en reuniones familiares.

En la charla con el ciclo de América TV, Dante contó que vio a su tío tras la ruptura. “Está mejor. Él está trabajando, sigue laburando con distintos artistas y está bien acompañado en familia”, indicó.