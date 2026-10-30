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Las semifinales del URBA Top 14 ya tienen formaciones para los duelos en La Catedral

Newman llega como líder y defensor del título. Alumni buscará otro golpe en playoffs, CASI intentará volver a una final e Hindú irá por su regreso a la definición

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Los cuatro capitanes juntos en La Catedral (Crédito: prensa URBA)
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Newman y Alumni jugarán la primera semifinal del URBA Top 14 Copa Macro presentada por Zurich, con el pase a la definición en juego. El partido será el viernes 6 de noviembre en La Catedral: la transmisión comenzará a las 19:45 y el kick-off será a las 20:10, con televisación de Disney+ Plan Premium y ESPN 4.

El Bordó llega como líder de la etapa regular y defensor del título obtenido en 2025. Además, atraviesa una racha de 23 partidos sin derrotas, la más extensa de su historia. Alumni, cuarto clasificado, recuperó rendimiento en el tramo final del torneo y buscará dar otro golpe en una instancia eliminatoria.

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Newman terminó la fase regular con 24 triunfos, un empate ante CUBA y una derrota frente al SIC. Marcó 938 puntos, recibió 563 y apoyó 123 tries, contra 65 de sus adversarios.

El equipo tuvo como goleador a Gonzalo Gutiérrez Taboada, con 286 puntos, mientras que Beltrán Salese fue su máximo anotador de tries, con 21. El plantel afrontará su duodécima semifinal en el torneo: llegó dos veces al partido decisivo, en 2008 y 2025, y levantó su primer título la temporada pasada.

Alumni acumuló 17 victorias y nueve derrotas. Sumó 946 tantos, recibió 608 y también consiguió 123 tries; en contra tuvo 73. Bautista Canzani, con 256 puntos, fue el máximo anotador, y Tomás Bivort encabezó la tabla interna de tries, con 20.

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El conjunto de Tortuguitas tuvo un comienzo irregular, pero mejoró en la segunda parte del certamen. La goleada ante el SIC resultó determinante para su clasificación, tras igualar en puntos con el equipo de Boulogne en el cuarto puesto.

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Tomás Bibort junto a Alejandro Urtubey (Crédito: prensa URBA)

El cruce tendrá un antecedente directo en los playoffs. Newman y Alumni jugaron dos veces en semifinales y ambas victorias fueron para el equipo de Tortuguitas: 12 a 9 en 2004 y 24 a 23 en 2023.

No obstante, el Bordó se impuso en los últimos cinco enfrentamientos entre ambos. En la actual temporada ganó 29 a 19 y 32 a 30; en 2025, los resultados fueron 30 a 22 y 24 a 14. En 2024, Newman venció 30 a 19, mientras que Alumni se quedó con el otro duelo por 37 a 26.

Alumni también disputará su duodécima semifinal. Fue finalista en ocho oportunidades y obtuvo dos títulos, en 2018 y 2024.

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Alumni tendrá la dura tarea de vencer al último campeón (Crédito: prensa URBA)

Newman: Miguel Prince; Beltrán Salese, Bautista Bosch, Pablo Cardinal, Alejandro Urtubey, Faustino Santarelli, Joaquín de la Vega y Rodrigo Díaz de Vivar; Lucas Marguery y Gonzalo Gutiérrez Taboada; Justo Ortiz Basualdo, Benjamín Lanfranco, Simón Prince, Santiago Marolda y Juan Bautista Daireaux.

Suplentes: Fermín Perkins, Isidro Bosch, Manuel Lozano, Francisco Lascombes, Jerónimo Ureta, Lucas Nava, Florencio Llerena y Jerónimo Ulloa.

Alumni: Juan Cruz Bottoni; Tomás Bivort, Bautista Vidal, Manuel Mora, Sebastián Fauve, Ignacio Cubilla, Patricio Anderson y Santiago Neyra; Rocco Testoni y Joaquín Díaz Luzzi; Mateo Castanier, Filippo Testoni, Tomás Cubilla, Ramón Fuentes y Bautista Canzani.

Suplentes: Máximo Castrillo, Máximo Lamelas, Francisco Bottoni, Santiago Alduncin, Santiago Montagner, Joaquín Pascual, Tomás Passerotti y Santiago González Iglesias.

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Felipe Ezcurra junto a Luis Briatore (Crédito: prensa URBA)

La otra llave del URBA Top 14 enfrentará a CASI y Hindú Club el sábado 7 de noviembre, también en La Catedral. El encuentro comenzará a las 17:10 y se verá en Disney+ Plan Premium y ESPN 4.

La Academia terminó segunda en la fase regular, con 20 victorias y seis derrotas. Anotó 868 puntos, recibió 620 y apoyó 112 tries, contra 72 en contra. Juan Franco Akemeier fue el goleador del equipo, con 328 tantos, mientras que Juan Bautista Torres Obeid marcó 19 tries.

El CASI jugará su séptima semifinal y la segunda consecutiva, luego de 16 años sin llegar a esta instancia. El club de San Isidro, máximo ganador histórico de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), con 33 títulos, solo ganó una semifinal en este formato: fue en 2005, año de su última consagración.

Hindú finalizó tercero, con 19 triunfos y siete caídas. Fue el equipo de mayor producción ofensiva del torneo, con 133 tries a favor, y recibió 81. Sumó 951 puntos, frente a 680 de sus rivales. Fermín Ormaechea, con 186 tantos, y Bautista Farisé, con 129, fueron sus principales anotadores, mientras que Agustín Capurro llegó a 17 tries.

El equipo de Don Torcuato disputará su semifinal número 23, la mayor cifra desde la instauración del formato en 1998. Alcanzó 13 finales y solo perdió tres: en 2013, 2016 y 2018.

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Tomás Bertazza Y Mauro Rossi serán los árbitros de las semifinales (Crédito: prensa URBA)

La semifinal pondrá frente a frente a dos equipos que se repartieron los triunfos durante el torneo. El CASI ganó 29 a 8 en Don Torcuato, mientras que Hindú se impuso 15 a 12 en San Isidro.

En los antecedentes de semifinales, la Academia ganó el primer cruce, en 2005, por 21 a 19. Hindú respondió en 2008 con una victoria en La Catedral y luego se consagró campeón tras vencer a Newman en la final.

El CASI contará con un pack que fue uno de sus puntos fuertes y con la precisión de Akemeier, quien anotó puntos en las 26 fechas. Hindú buscará sostener el juego de varias fases y la velocidad que exhibió durante la parte final del campeonato, ya con Santiago Fernández como entrenador.

CASI: Facundo Scaiano; Juan Bautista Torres Obeid, Joaquín Domínguez Perdigón, Leo Mazzini, Ignacio Larrague, Joaquín Sáenz de Miera, Eugenio Sartori y Luis Briatore; Joaquín Sánchez y Felipe Hileman; Tomás Phelan, Jerónimo Solveyra, Benjamín Belaga, Santiago David y Juan Franco Akemeier.

Suplentes: Juan Ignacio Albareda, Félix Paolucci, Hugo García, Salvador Ochoa, Ignacio Torrado, Benito Paolucci, Elíseo Roger y Alejo Lavayen.

Hindú: Franco Diviesti; Agustín Capurro, Nicolás Leiva, Carlos Repetto, Elías Banach, Santino Amaya, Lautaro Bávaro y Nicolás Amaya; Felipe Ezcurra y Ramón Fernández Miranda; Martín Cancelliere, Bautista Farisé, Santino Trivellini, Sebastián Cancelliere y Pascal Senillosa.

Suplentes: Facundo Gattas, Juan Martínez Sosa, Ramiro Herrera, Juan Comolli, Tomás Scallan, Lucas Fernández Miranda, Lisandro Rodríguez y Tomás Amher.

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