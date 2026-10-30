Homero Pettinato recibió un nuevo botón antipánico: el hombre que lo amenazó accedió a salidas transitorias

En una entrevista para América TV, el conductor y humorista Homero Pettinato brindó declaraciones sobre la liberación de la persona acusada de acosarlo y amenazarlo. Pettinato explicó frente al micrófono en la vía pública que se enteró de la novedad a través de las redes sociales.

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El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (MPF CABA) le asignó preventivamente un botón antipánico a Homero Pettinato tras conocerse que Hernán Bloquero (cuyo verdadero apellido es Di Carlo) —el hombre que lo amenazó de muerte y que también acosaba a su expareja, Sofía Gonet— obtuvo salidas transitorias en el marco de su internación bajo la órbita del Juzgado Civil N° 4 de Junín.

Fue el fiscal Federico Tamarelli quien impulsó la medida al tomar conocimiento de que Bloquero había comenzado un régimen de hospital de día. Según pudo averiguar Teleshow, la decisión fue cautelar: ante la posibilidad de que el hombre retomara contacto con los involucrados, la fiscalía consideró necesario restablecer la herramienta de seguridad para el conductor. Por su parte, las fuentes consultadas señalaron que Gonet mantenía vigentes tanto el botón antipánico como una custodia, dado que su causa aún no había sido archivada a la espera de una pericia pendiente.

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El propio Pettinato confirmó la situación en una nota con el ciclo Lape Social Club (América TV). Consultado sobre cómo había recibido la noticia de la liberación de Bloquero, el conductor admitió que no fue notificado formalmente y se enteró por las redes sociales. “Todo el mundo escribiéndome”, dijo. Sobre el estado de ánimo con el que procesó la novedad, fue más cauto que alarmista: sostuvo que, con el tiempo, su lectura de la situación cambió. “Me parece que era una persona que solo no estaba midiendo sus consecuencias y que necesita tratamiento y está en tratamiento”, señaló.

Homero Pettinato y Hernán Bloquero, el hombre que lo amenazó

El conductor valoró el acompañamiento de la Policía de la Ciudad, que lo mantuvo informado sobre las salidas transitorias de Bloquero. “Cuando los necesitás y están, la verdad que te sentís agradecido”, reconoció. Consultado sobre si requeriría custodia personal, declinó la posibilidad. Argumentó que los agentes “son laburantes” y que tenerlos a disposición permanente le generaba incomodidad. “Si se pone peligroso, obvio que sí, pero sinceramente creo que no es una situación de peligro”, afirmó.

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El antecedente que explica la intervención de la jueza civil de Junín es la evaluación psiquiátrica practicada en el marco de las causas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, tanto la de Gonet como la de Pettinato. En ese proceso, se determinó que Bloquero no comprendía la criminalidad de sus actos, lo que derivó en su internación y en que la magistrada juninense asumiera la competencia sobre su situación y sobre el tratamiento que hoy transita en modalidad ambulatoria.

El momento en que Homero Pettinato relató cómo fue la amenaza de muerte que recibió y el agresor apareció en vivo

El caso se originó cuando Bloquero se presentó en la puerta del estudio de Olga

El episodio que desencadenó las denuncias penales ocurrió en septiembre de 2024, cuando Bloquero —oriundo de Junín— se apostó frente al ventanal del estudio del canal de streaming Olga, en Palermo Hollywood, y realizó un gesto de degüello dirigido a Pettinato mientras el conductor estaba al aire en Soñé que volaba. Según el conductor, el hombre lo había amenazado a través de redes sociales durante los dos años previos, desde que comenzó su relación con Gonet: “Te voy a matar, se te va a apagar la tele, te voy a ir a buscar a la puerta de Olga y te voy a pegar un tiro en la cabeza”, había enumerado Pettinato al relatar las amenazas recibidas. Gonet, en tanto, era seguida por Bloquero en plataformas digitales desde hacía una década.

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Tras las denuncias, Bloquero habló públicamente y negó ser un obsesivo. Explicó que sus tatuajes alusivos a Gonet respondían a “una promesa personal” y describió su presencia frente a Olga como una casualidad: aseguró haber llegado al lugar sin advertirlo mientras “paseaba la primavera” por el barrio. “Cuando lo vi empecé a ver rojo. Empecé a ver rojo y por eso fue que pasó lo que pasó”, declaró.

Hernán Bloquero se refiere a Homero Pettinaro como "el gordo putito"

Un amigo de la infancia de Bloquero reveló que fue internado tras la muerte de su madre

En paralelo al desarrollo judicial, desde Junín emergió un testimonio que aportó datos sobre la historia personal de Di Carlo y que contradijo, al menos en parte, lo que el propio acosador había declarado públicamente. Un amigo de la infancia identificado como Andrés habló ante las cámaras del canal 10 de Junín en el marco de la cobertura que ese medio realizó junto a *Primicias Ya (América TV)*.

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Andrés precisó que conoce a Di Carlo desde los tres años y que compartieron la escuela primaria en el campo hasta los doce o trece. El último recuerdo nítido que conserva de esa etapa es una visita a la casa de Di Carlo, donde vio a la madre en un estado preocupante. “Yo veo a la madre, que estaba durmiendo, y bueno, pobre, él me decía que andaba mal, estaba operada”, relató.

Ese relato chocó de frente con la versión que Di Carlo le había ofrecido al conductor Pablo Layus en su primera aparición pública, donde aseguró que convivía con su madre. La conductora Marina Calabró, desde el piso de Primicias Ya, marcó la contradicción: “No es erróneo lo que vos tenías, es erróneo lo que él le contó a Layus”. La periodista móvil en Junín ya había anticipado el dato: “Es una persona que desde muy chica está sola. Su mamá falleció”.

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El tramo más significativo del testimonio llegó cuando Andrés describió qué ocurrió con Di Carlo tras el fallecimiento de su madre. Según relató, un tío residente en Junín lo habría internado en un establecimiento que anteriormente funcionaba como institución psiquiátrica. “Fue el tío que vive acá, lo internó en un lugar. Antes funcionaba así. Se llevaban a todas estas personas”, dijo. Di Carlo no había mencionado ningún tipo de internación ni trayectoria vinculada a la salud mental.