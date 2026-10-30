Olvidar un nombre o perder el hilo de una charla puede ser la primera señal: la complicación del hígado que llega al cerebro

Una falla hepática puede silenciosamente dañar el cerebro. Muchos lo ignoran hasta que es tarde (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La salud del hígado es uno de los temas que la comunidad médica sigue con mayor atención, y no sin razón. El daño hepático puede desencadenar una cadena de consecuencias que va mucho más allá del órgano en sí: afecta otros sistemas del cuerpo, altera funciones básicas y, en los escenarios más graves, puede comprometer la vida del paciente.

Una de esas complicaciones, según especialistas citados por la revista Parade, es la encefalopatía hepática manifiesta (EHM), una enfermedad cerebral directamente ligada al daño del hígado. Cuando este órgano, afectado por cirrosis, pierde capacidad para filtrar toxinas, estas viajan por el torrente sanguíneo hasta el cerebro. Lo que sigue puede comenzar con algo tan sutil como olvidar un nombre o perder el hilo de una conversación, y escalar, si no se detecta a tiempo, hasta la desorientación profunda, cambios de humor y, en los casos más graves, el coma.

PUBLICIDAD

Lo que agrava el panorama, según Natalie Oliver, especialista en enfermedades hepáticas de Liver Specialists of Texas, es que muchas de estas complicaciones pasan inadvertidas durante demasiado tiempo. “La mayoría de mis pacientes no llegan con síntomas. ¿Cómo podemos esperar que reconozcan los cambios si no saben qué buscar?”, señaló. “Son los cuidadores y las personas que conviven con ellos quienes los notan primero.”

El avance del daño hepático en el sistema cerebral puede derivar en desorientación profunda y coma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales que la familia puede detectar

La revista recogió los testimonios de dos pacientes que atravesaron la enfermedad sin reconocerla en un primer momento. Sus relatos ilustran uno de los rasgos más característicos de la EHM: que quienes la padecen son, paradójicamente, los últimos en advertirlo.

PUBLICIDAD

Lorrinda, que desarrolló episodios de EHM mientras atravesaba una enfermedad hepática en etapa terminal, tardó en darse cuenta de lo que le ocurría. Trabajaba gestionando contratos, seguros y garantías en proyectos de construcción, una tarea que exige precisión y orden. Cuando empezó a perder el rastro de documentos y detalles, fueron sus compañeros quienes se lo señalaron; ella, en cambio, no percibía nada fuera de lo común. “Eso es lo que tiene la EHM: no sabes lo que no sabes”, explicó. Fue su tía quien, al verla salir un día sin terminar de maquillarse, intentó advertirle que algo no andaba bien.

Melaine, que convive con esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH) y maneja la EHM desde 2013, tuvo su primer indicio durante una conversación cotidiana. En un momento, no pudo recordar el nombre de su sobrina. “Estaba ahí sentada tratando de recordar su nombre, y ella se llama como yo”, relató.

PUBLICIDAD

Lo que siguió fue una acumulación de señales que su entorno captó antes que ella. Su hijo le dijo a su padre que ella lo había asustado al volante tras golpear algo con el auto. En otra ocasión, Melaine realizó una compra nocturna de USD 300 y no guardó ningún recuerdo del episodio al día siguiente. La fatiga extrema, la inversión del ciclo de sueño y los cambios de humor completaron el cuadro, con familiares que la percibían más emocional, paranoica y sensible que de costumbre.

Con el tiempo, combinar el tratamiento con ajustes en su estilo de vida marcó una diferencia concreta. “Sigo teniendo momentos difíciles con mi EHM, pero estoy en un lugar mejor que antes”, compartió.

PUBLICIDAD

La paradoja de esta enfermedad: quien la vive es el último en notarlo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claves para reducir el impacto de la EHM

La lactulosa es el tratamiento de primera línea para la EHM. Oliver explicó que el medicamento actúa en el intestino para retener toxinas y eliminarlas a través de las heces, y subrayó que es clave que los pacientes comprendan por qué lo toman y cómo funciona.

Sin embargo, llegar a ese punto exige primero superar una barrera más básica: reconocer las señales de alerta. El Dr. Joseph Galati, hepatólogo de Liver Specialists of Texas, hace hincapié en que los síntomas de la EHM suelen atribuirse a causas más comunes como el cansancio del trabajo, el envejecimiento o las noches de poco sueño. Esa confusión retrasa la consulta médica y, con ella, el acceso a un diagnóstico y a un tratamiento oportunos.

PUBLICIDAD

“Si identificas que los síntomas de tu familiar están relacionados con enfermedad hepática y EHM, vas a llegar antes al médico, te van a evaluar antes y posiblemente te van a derivar a un especialista antes”, señaló el hepatólogo. Cada uno de esos pasos, remarcó, representa una oportunidad para intervenir y reducir la frecuencia de los episodios. Su recomendación para pacientes y familias es concreta: elevar el conocimiento sobre salud para tener las herramientas necesarias en la consulta médica y no minimizar señales que, aunque sutiles, pueden ser graves.

La principal barrera, advierte Galati, no es la falta de alternativas terapéuticas sino la falta de concientización. “La EHM es uno de los primeros síntomas que presentan los pacientes con enfermedad hepática. Es la punta del iceberg”, afirmó.

PUBLICIDAD