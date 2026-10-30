“Observamos más casos en menores de 15 años”: la anorexia y la bulimia crecieron 71% en tres décadas

Las mujeres y los jóvenes de 10 a 24 años concentran la mayor proporción de estos trastornos alimentarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Entre 1990 y 2023, el número de personas que vivían con anorexia o bulimia nerviosa aumentó 71 % en el mundo, hasta alcanzar 18,1 millones de casos estimados. Cerca de siete de cada diez correspondían a mujeres y el 41,2 % se concentraba entre los 10 y los 24 años, según un análisis publicado en la revista JAMA Psychiatry.

El estudio no permite atribuir ese aumento a una causa única. Los trastornos de la conducta alimentaria responden a una combinación de factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales, y las estimaciones también pueden verse influidas por cambios en la detección, los criterios diagnósticos y la información disponible en cada país.

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Un gráfico detalla las mayores tasas de anorexia y bulimia en Australia, Mónaco e Irlanda respecto al promedio mundial en 2023, según Global Burden of Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Australia registró la tasa más alta entre los países y territorios incluidos, con 1.026,5 casos estimados por cada 100.000 habitantes. Le siguieron Mónaco, con 873,6; Irlanda, con 642,5; Luxemburgo, con 635,6; Bermudas, con 626,5; Finlandia, con 599,7; Noruega, con 595,5; España, con 574.

En Argentina, la tasa combinada fue de 366,4 casos estimados por cada 100.000 habitantes, esto es un 62% superior al promedio mundial de 225,6.

“Estamos observando un aumento en la incidencia de estos casos en menores de 15 años”, señalaron a Infobae la licenciada en nutrición Ornela Dagottoy la licenciada en trabajo social María José Faccini, del Programa de Adolescencia del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), al ser consultadas sobre los resultados de la investigación y el incremento de los trastornos de la conducta alimentaria en edades tempranas.

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Las especialistas vincularon el panorama que observan en la atención de adolescentes con el acceso cada vez más precoz a las redes sociales y una mayor capacidad de detección durante las consultas pediátricas.

Un gráfico de barras compara las tasas de anorexia y bulimia por cada cien mil habitantes en nueve países sudamericanos durante el año 2023 con respecto al promedio mundial. Fuente: Global Burden of Anorexia Nervosa and Bulimia NervIosa, 1990-2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio internacional, encabezado por el Hospital Infantil de la Universidad Médica de Nanjing, China, y realizado con datos del estudio Global Burden of Disease 2023, examinó la evolución de ambos trastornos en 204 países y territorios entre 1990 y 2023.

Los autores proyectan que el total mundial ascenderá a 21,8 millones de personas hacia 2050.

Las cifras no equivalen a diagnósticos registrados en hospitales o consultorios. Son estimaciones poblacionales elaboradas a partir de revisiones de estudios, encuestas, registros civiles y modelos estadísticos. Además, el análisis se limita a anorexia y bulimia, por lo que no mide la totalidad de los trastornos de la conducta alimentaria.

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El número mundial de personas que vivían con estas dos condiciones aumentó 71 % entre 1990 y 2023, según la investigación. La prevalencia estandarizada por edad, que permite comparar poblaciones con estructuras etarias diferentes, creció 20,6 % en ese período.

Las mujeres y los jóvenes de 10 a 24 años concentran la mayor proporción de estos trastornos alimentarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bulimia nerviosa reunió la mayor parte de los casos estimados, con 14,2 millones de personas, y aumentó 75,1 % desde 1990. La anorexia nerviosa alcanzó 3,9 millones de casos, un incremento de 57,9 %.

El aumento de los casos no se distribuyó de forma uniforme. Asia Oriental registró el mayor incremento regional de la tasa estandarizada por edad, con 61,5 %, seguida por Asia meridional, con 48,5 %, y el Sudeste Asiático, con 44,2 %. A escala regional, Australasia presentó la mayor prevalencia estandarizada por edad, con 946,4 casos por cada 100.000 habitantes. Europa Occidental quedó en segundo lugar, con 502,4.

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El estudio advierte que esas diferencias geográficas pueden responder tanto a variaciones epidemiológicas como a la disponibilidad y calidad de los datos, por lo que las comparaciones entre países requieren cautela.

Una infografía de Infobae detalla que los casos de anorexia y bulimia en el mundo aumentaron un 71 % entre 1990 y 2023, con 18,1 millones de personas afectadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú y Ecuador quedaron al frente de América Latina

En América Latina, Perú tuvo la tasa combinada más alta de anorexia y bulimia, con 468,8 casos estimados por cada 100.000 habitantes en 2023. Ecuador, con 457,1, y Guyana, con 438,4, completaron los primeros puestos de la región.

Después se ubicaron Bolivia, con 394,5; Brasil, con 389,6; Chile, con 386,3; Uruguay, con 380; y Argentina, con 366,4. La tasa argentina superó también las de Surinam, Paraguay y Colombia. Venezuela presentó el valor más bajo entre los países relevados en el gráfico regional, con 257,1 casos por cada 100.000 habitantes.

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Como conjunto, América Latina y el Caribe concentraron una tasa de 305,8 casos por cada 100.000 habitantes. La subregión andina alcanzó 359,2, mientras que América Latina tropical registró 321,7 y América Latina central, 285,3.

Mujeres y jóvenes concentran una parte mayor de la carga

Un mapa mundial expone la tasa de prevalencia estandarizada por edad de la anorexia y la bulimia en diferentes países durante 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mujeres representaron 12,6 millones de los casos estimados en 2023, equivalentes al 69,4 % del total. Entre los hombres, el cálculo fue de 5,5 millones. La tasa estandarizada por edad fue de 318,3 por cada 100.000 habitantes en mujeres y de 135,7 en hombres.

El 41,2 % de los casos correspondió a personas de 10 a 24 años. La prevalencia combinada de anorexia y bulimia tuvo su punto más alto entre los 20 y los 24 años. Al analizar cada condición por separado, el pico se ubicó entre los 15 y 19 años para la anorexia y entre los 30 y 34 años para la bulimia.

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Los autores señalaron que la mayor carga entre las mujeres puede relacionarse con factores biológicos, psicosociales y socioculturales, cuya expresión varía según el contexto. También plantearon que los varones pueden estar infradiagnosticados, una de las razones por las que recomiendan mejorar la vigilancia epidemiológica y reducir las barreras de acceso a la atención.

Dagotto y Faccini indicaron que las manifestaciones pueden variar con la edad: “Mientras que en adolescentes mayores predominan el deseo explícito de adelgazar o la insatisfacción con la figura, los preadolescentes suelen expresar el rechazo alimentario mediante molestias somáticas”, explicaron. Mencionaron dolores abdominales, sensación de plenitud precoz, náuseas y miedo a tragar, atragantarse o vomitar.

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En ese grupo, añadieron, pueden no aparecer conductas purgativas como los vómitos autoinducidos o el uso de laxantes. “La conducta dominante es la restricción dietética o el rechazo selectivo sensorial”, señalaron.

La consulta temprana puede evitar complicaciones físicas y emocionales

La anorexia nerviosa encabeza las cifras de mortalidad en psiquiatría debido a fallas orgánicas y suicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trastornos de la conducta alimentaria requieren atención especializada y temprana. La anorexia nerviosa puede provocar complicaciones cardiovasculares, metabólicas y nutricionales, además de asociarse con riesgo de suicidio. La bulimia, por su parte, puede producir alteraciones hidroelectrolíticas y cardíacas, aun cuando el peso de la persona se mantenga dentro de rangos esperados.

En declaraciones a Infobae , el jefe de Salud Mental del Hospital Alemán, Rolando Salinas, advirtió que “la anorexia nerviosa encabeza las tasas de mortalidad psiquiátrica, impulsada tanto por complicaciones orgánicas severas como por suicidio”. El médico agregó que el riesgo aumenta cuando se retrasa el diagnóstico y se profundizan la pérdida de peso o las conductas restrictivas y purgativas.

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La detección precoz puede involucrar a familias, escuelas, pediatras, clínicos, nutricionistas y profesionales de salud mental. Cambios persistentes en la relación con la comida, preocupación intensa por el peso o la imagen corporal, aislamiento, conductas de restricción o purga y alteraciones en el estado de ánimo son motivos para consultar con un equipo especializado.

En el hogar, las profesionales del Hospital de Clínicas recomendaron prestar atención a “cambios sutiles en la mesa y las conductas alimentarias”. Entre ellos mencionaron una lentitud inusual al comer, separar los ingredientes en el plato, masticar de manera prolongada, beber grandes cantidades de agua entre bocados, desmenuzar o mover la comida para aparentar que se ingirió, buscar excusas para comer a solas o realizar actividad física compulsiva.

Las alteraciones en la mesa y las conductas de aislamiento funcionan como alertas tempranas para las familias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detección tardía durante la adolescencia puede tener consecuencias clínicas, cognitivas y emocionales. “En esta etapa el cuerpo y el sistema nervioso están en pleno desarrollo”, advirtieron Dagotto y Faccini a Infobae.

Entre los efectos posibles enumeraron la detención del crecimiento, el retraso puberal, las complicaciones cardiovasculares, la interrupción de la escolaridad y la pérdida de espacios de socialización.

Las especialistas también alertaron sobre las barreras para acceder a atención especializada en el sistema público. Señalaron la saturación y las listas de espera en centros de referencia, junto con la escasez de hospitales de día e internaciones breves específicas para adolescentes.

La proyección para 2050 anticipa 21,8 millones de casos

La investigación estima que la cantidad de personas con anorexia o bulimia llegará a 21,8 millones en 2050, un alza prevista de 20,3 % frente a 2023. La proyección incluye 4,7 millones de casos de anorexia nerviosa y 17 millones de bulimia nerviosa.

El artículo señala que ese escenario no puede atribuirse a una causa única. Los cambios en la detección, los criterios diagnósticos, los factores sociales y conductuales, el crecimiento de la población y la información disponible en cada país pueden influir en las estimaciones. Frente a esa tendencia, los investigadores plantean fortalecer la prevención, la detección temprana y la atención especializada dentro de los sistemas de salud mental.