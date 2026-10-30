Crimen de Nancy Godoy: el abogado de Rosa Leguizamón dijo que vieron con vida a la docente dos días después de la desaparición

Nancy Godoy, la docente que fue asesinada

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Marcos Neironi, el abogado defensor de Rosa Leguizamón, una de las acusadas del crimen de la docente Nancy Godoy, aseguró que dos testigos declararon haber visto con vida el 9 de octubre a la víctima; es decir, dos días después de la última señal de vida conocida de la víctima.

En diálogo con el canal TN, el letrado sostuvo que su clienta es inocente y que la mujer continúa imputada por homicidio simple en carácter de coautora material. En ese sentido, indicó que su estrategia de defensa apunta a construir una teoría del caso con pruebas e indicios que, a su criterio, descarten su participación en el hecho.

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En ese sentido, el defensor afirmó que Leguizamón estuvo junto con su pareja y uno de sus hijos en la ciudad de Sauce el 9 de octubre y que ese mismo día -según declararon dos testigos en la causa- Nancy supuestamente fue vista con vida casi a la misma hora.

“Si Nancy estaba viva a las tres de la tarde, que la vieron dos testigos, y mis clientes estaban a las 13.40 en Sauce, no tienen absolutamente nada que ver con esto”, dijo el abogado.

Consultado sobre la identidad de esos testigos, Neironi evitó dar detalles por “estrategia procesal”. Dijo que se trata de personas incorporadas a la causa y aseguró que al menos uno de esos testimonios fue aportado por la Fiscalía. Después de que le plantearon que el último registro con vida de Godoy data del 7 de octubre, el abogado se limitó a decir que el 9 la maestra fue vista con vida.

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Documentación presentada ante la Justicia

Neironi dijo que entregaron a la Justicia constancias sobre la presencia de Leguizamón en la ciudad de Sauce el 14 de octubre. Según su relato, la mujer recibió atención médica por la mañana y fue sometida a estudios radiográficos por la tarde.

“Tenía una atención médica oficial comprobada con instrumentos oficiales públicos y por la tarde tenía radiografías realizadas”, afirmó el abogado. Para la defensa, esos registros permiten acreditar que la imputada se encontraba en esa localidad durante esa jornada.

Sin embargo, durante la entrevista, le señalaron que la relevancia de la investigación se concentra en establecer dónde estuvo la acusada entre el 7 y el 9 de octubre, período posterior a la última señal de vida atribuida a Nancy.

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La ubicación marca el lugar en medio de la vegetación donde fue hallado el cuerpo de Nancy Godoy

El abogado respondió que la defensa busca reconstruir y descartar fechas hasta que las pericias determinen el momento de la muerte. “Todavía no tenemos la fecha concreta y cierta”, sostuvo.

El abogado dijo que su defendida está “devastada”

Neironi también fue consultado por el estado emocional de la acusada. “Claramente está devastada. Esta es una situación que la devasta”, respondió.

El abogado evitó definir si su defendida suele exteriorizar sus emociones. “No tengo la capacidad de saberlo. Sé que puedo tener una sensación con una persona, sobre una dinámica. No me pida que haga algo que no me corresponde”, dijo.

Leguizamón es la única mujer imputada por el crimen. Los fiscales la acusan de homicidio simple en calidad de coautora. Era una de las últimas personas que aseguró haber visto a la docente y vivía cerca de la escuela rural.

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Según la hipótesis judicial, Leguizamón habría engañado a Godoy sobre las posibilidades de regresar a Esquina durante el fin de semana en que desapareció. Los investigadores también detectaron inconsistencias en torno a una supuesta fiesta de doma a la que debía asistir en Sauce.

Declaró haberla visto el 9 de octubre, aunque la investigación tiene acreditado el último contacto de Godoy el 7 de octubre a las 20.45.

Su esposo, Nahuel Rojas, está imputado por femicidio. Ambos fueron detenidos en un primer momento bajo la acusación de encubrimiento agravado, debido a contradicciones y presunto ocultamiento de información en sus declaraciones ante los investigadores. Luego los imputaron como coautores del crimen.

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Durante un allanamiento en su vivienda, la Policía secuestró una campera negra y dos alpargatas que podrían haber pertenecido a la docente. La mujer y su pareja están detenidos con prisión preventiva.

Los otros acusados

El principal acusado es Ireneo Felipe Zarza (34), capataz de la estancia “El Curupí”, el predio donde funciona la Escuela Rural N° 626, en la que Godoy trabajaba como directora suplente. Fue detenido el 21 de octubre. Está imputado como coautor de femicidio.

Irineo Zarza, el capataz acusado de femicidio (Gentileza Radio Dos Corrientes)

Los testimonios incorporados al expediente ubicaron a Zarza en una tapera situada a unos 150 metros de la escuela durante las horas previas a la desaparición de la docente. En esa construcción rural, donde el hombre solía dormir, los investigadores encontraron prendas quemadas.

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La ropa fue secuestrada para determinar, mediante estudios genéticos, si perteneció a Godoy y si conserva material biológico de interés para la causa. Zarza, por lo pronto, permanece detenido con prisión preventiva.

También está acusado como coautor de femicidio Felipe Dionisio Sandoval (55), otro capataz vinculado a la estancia. Fue detenido el mismo día que Zarza.

Por el momento, la investigación no difundió detalles sobre el rol concreto que le atribuye a Sandoval en el crimen. Lo concreto es que el Ministerio Público Fiscal pidió su prisión preventiva y el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos aceptó el planteo.

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El quinto arrestado es Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural imputado por falso testimonio. A diferencia de los otros cuatro detenidos, no enfrenta una acusación por el homicidio de Godoy.

Bordón declaró ante la Policía que la docente había sido asesinada y que el cuerpo fue arrojado a un bañado, aunque luego se retractó. Su abogado denunció que el hombre fue presionado y maltratado durante su detención, y sostuvo que su declaración no tiene validez.