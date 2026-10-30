El gobierno porteño habilitará el Paseo del Bajo para autos de lunes a viernes en horario nocturno

Circulación nocturna en el Paseo del Bajo en Paseo Colón

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A partir del lunes 2 de noviembre, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitará el Paseo del Bajo -diariamente utilizado por camiones y tránsito pesado- para la circulación de autos particulares. La medida se aplicará de lunes a viernes, en el horario nocturno de 22 a 5.

A través de la Resolución 232/26, publicada este viernes en el Boletín Oficial, la secretaría de Transporte porteño, a cargo del ingeniero Guillermo Krantzer, dispuso que los automóviles, taxis, remises y otros vehículos livianos puedan transitar por el corredor vial por la noche, tras evaluarse que técnicamente era razonable ampliar la franja horaria.

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Según se informó, la decisión experimental tendrá una vigencia de 90 días y busca aprovechar la infraestructura vial en horarios de menor circulación, cuando la convivencia con el tránsito pesado no es un problema. De esta forma, la intención es que haya una alternativa de conexión ágil entre el sur y el norte de la Ciudad.

Hasta ahora, los autos sólo podían circular por el Paseo del Bajo los fines de semana, desde las 22 del viernes hasta las 5 del lunes, y los días feriados. Si bien esta medida continuará vigente, a partir de esta ampliación, también podrán hacerlo para los días hábiles en horario nocturno.

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La Secretaría de Transporte de la Ciudad formalizó la medida experimental de 90 días a través de la Resolución 232/26 publicada en el Boletín Oficial.

El Paseo del Bajo conecta la Autopista Presidente Arturo Humberto Illia, al Norte, con las autopistas Dr. Ricardo Balbín (Buenos Aires-La Plata) y 25 de Mayo, al Sur, con una longitud de 7,1 km y dos carriles más banquina por sentido. Fue diseñado para mejorar la operación de vehículos de logística y de ómnibus de transporte de pasajeros, y reducir circulación de micros y tránsito pesado en arterias céntricas.

La dinámica operativa del transporte de cargas baja sensiblemente en los horarios nocturnos y genera una capacidad ociosa en el corredor que da la oportunidad de liberar su uso al tránsito general, con la estricta excepción de las motos por razones de seguridad vial.

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En 2024, el Paseo fue habilitado para el uso de autos los días sábados, domingos y feriados. Actualmente, cada fin de semana lo utilizan unos 35 mil y en esos 30 meses registró más de 4,5 millones de tránsitos de automóviles.

La habilitación, dispuesta por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño y Autopistas Urbanas (AUSA), alcanza exclusivamente a autos y otros vehículos livianos como utilitarios, camionetas, etcétera. Las motos tienen prohibido circular por el Paseo del Bajo.

La medida busca aprovechar la baja operatividad del transporte de carga durante las noches para agilizar el tránsito entre los extremos de la Ciudad.

Según la resolución, la empresa AUSA deberá realizar una campaña de comunicación para difundir los nuevos días y horarios de circulación permitida, y aparecer en los carteles de mensaje variable de todas las autopistas bajo su administración. También tendrá que instalar señalización visible antes de los accesos al Paseo del Bajo, indicando qué tipos de vehículos pueden ingresar y en qué horarios rigen las restricciones.

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La disposición también prevé la colocación de cámaras fijas para controlar infracciones cerca del kilómetro 3,7 de la traza. El objetivo es fiscalizar el cumplimiento de la velocidad máxima de 60 km/h en todo el recorrido.

Las razones técnicas de la habilitación

La evaluación surgió de un informe técnico, que tuvo como conclusión que el Paseo del Bajo cuenta con capacidad disponible para habilitar la circulación de automóviles durante la noche. De acuerdo con los parámetros del Manual de Capacidad de Autopistas, la traza puede absorber hasta 1.424 vehículos por hora en cada sentido, con una velocidad de operación de 60 km/h y un nivel de servicio C.

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Según se desprende del Boletín Oficial, la demanda registrada se ubicó por debajo de ese límite. El análisis detectó que el tránsito cae de manera marcada entre las 21 y las 6 del día siguiente. Con un criterio que exige mantener al menos el 67% de la capacidad libre, las franjas consideradas aptas son las comprendidas entre las 22 y las 5, de lunes a jueves.

Para estimar el impacto de la medida, se tomó como referencia el tránsito que circula por la Autopista Illia y se proyectó que el 30% podría desviarse hacia el Paseo del Bajo, tal como ocurrió en pruebas realizadas durante fines de semana. Incluso con esa incorporación, el volumen total previsto no superaría la capacidad calculada para la vía.

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Como ocurre en todas las autopistas porteñas, el uso de TelePASE es obligatorio. La velocidad máxima en esta autopista es de 60 kilómetros por hora y la tarifa a partir de noviembre será de $10.978,49.