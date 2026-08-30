Yogur griego: qué dice la evidencia científica sobre su impacto en el metabolismo y la salud intestinal

El yogur griego ganó popularidad en la alimentación cotidiana antes de que la evidencia científica confirmara sus beneficios (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El yogur griego ganó espacio en la alimentación cotidiana mucho más rápido que en la evidencia científica. Mientras su perfil alto en proteínas y su imagen de alimento saludable empujaron su popularidad, la investigación todavía intenta responder una pregunta más específica: qué beneficios aparecen respaldados por datos y cuáles siguen en el terreno de las asociaciones generales.

Esa diferencia importa en un contexto marcado por el auge de los alimentos fermentados y por el interés creciente en la microbiota intestinal, esto es, el conjunto de microorganismos que habitan el intestino y participan en funciones ligadas a la digestión, el metabolismo y la respuesta inmune.

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En ese debate, el yogur suele quedar en un lugar singular frente a otros lácteos, aunque no todos los estudios llegan a las mismas conclusiones ni permiten hablar de efectos directos.

El interés por el yogur creció junto con el auge de los alimentos fermentados y de la microbiota intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese marco, un estudio publicado en la revista BMC Microbiology sumó un dato puntual: el consumo de yogur se asoció con cambios medibles en la composición del microbioma intestinal y con una menor cantidad de grasa visceral, la que se acumula alrededor de los órganos abdominales.

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El hallazgo no prueba por sí solo un efecto causal, pero ofrece una referencia concreta en una discusión donde abundan más las promesas comerciales que las certezas cerradas.

Qué aporta el estudio sobre microbiota

El trabajo analizó información clínica, nutricional y microbiológica de más de mil gemelos del Reino Unido, en su mayoría mujeres, y comparó a quienes consumían yogur con quienes no lo hacían.

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Un estudio publicado en BMC Microbiology asoció el consumo de yogur con cambios en el microbioma intestinal y con menos grasa visceral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según se detalla en el estudio, quienes lo incorporaban a su alimentación presentaban una menor masa de grasa visceral y también un patrón dietario más saludable en términos generales.

El paper identificó además una mayor presencia intestinal de Streptococcus thermophilus y Bifidobacterium animalis subsp. lactis, bacterias utilizadas en la elaboración de algunos yogures.

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El trabajo explica que ese aumento parece transitorio, lo que significa que esos microorganismos pueden pasar por el intestino y detectarse allí sin instalarse de forma estable.

A la vez, una de esas bacterias apareció asociada con metabolitos fecales, compuestos generados durante los procesos químicos del organismo, vinculados a la regulación de la inflamación intestinal.

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La investigación en gemelos del Reino Unido detectó más Streptococcus thermophilus y Bifidobacterium animalis subsp. lactis en quienes consumían yogur (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato no equivale a demostrar que el yogur modifica por sí mismo la salud metabólica. Según se detalla en el estudio, parte de la asociación puede explicarse porque quienes consumen yogur también sostienen hábitos alimentarios más saludables. Esa cautela es central para leer el hallazgo sin exagerarlo.

Qué se sabe sobre diabetes y riesgo metabólico

Un análisis de tres grandes cohortes de adultos de Estados Unidos, publicado en BMC Medicine, siguió durante años a más de 190.000 personas y registró 15.156 casos incidentes de diabetes tipo 2.

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Según se detalla en el estudio, una porción diaria adicional de yogur se asoció con un menor riesgo de diabetes tipo 2, mientras que el consumo total de lácteos no mostró una asociación apreciable con ese desenlace.

El estudio sobre yogur y microbiota advirtió que esas asociaciones también pueden reflejar hábitos alimentarios más saludables y no una relación causal directa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diabetes tipo 2 es un trastorno metabólico en el que el organismo pierde eficacia para usar la insulina, la hormona que regula la glucosa en sangre.

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En ese trabajo, la asociación observada se mantuvo de manera consistente para el yogur y no para el conjunto de los lácteos, un punto que refuerza la idea de que no todos esos alimentos se comportan igual desde el punto de vista metabólico.

Aun así, el paper remarca que se trata de evidencia observacional y que todavía hacen falta estudios clínicos para precisar mecanismos.

A esa línea se suma una revisión en Current Nutrition Reports sobre síndrome metabólico, un cuadro que reúne factores de riesgo como hipertensión, glucosa elevada, triglicéridos altos y aumento del perímetro abdominal.

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Un análisis de más de 190.000 adultos de Estados Unidos vinculó una porción diaria adicional de yogur con menor riesgo de diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según resume ese trabajo, la mayoría de los estudios clínicos y metaanálisis incluidos reportó efectos beneficiosos del consumo de yogur sobre variables vinculadas con ese síndrome.

La revisión atribuye esos posibles efectos a componentes como calcio, vitamina D, proteínas y probióticos, aunque aclara que todavía no está claro qué tipo de yogur ofrece mayores ventajas en cada caso.

Por qué el yogur griego quedó en el centro de esa discusión

El interés particular por el yogur griego no surge solo de una moda. Su proceso de elaboración incluye un colado adicional que elimina parte del suero y concentra nutrientes. Por eso suele aportar más proteínas y menos carbohidratos que el yogur convencional.

Una revisión sobre síndrome metabólico informó que el consumo de yogur mostró efectos sobre variables como la glucosa, los triglicéridos y el perímetro abdominal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto explica por qué aparece con frecuencia en conversaciones sobre saciedad, control del apetito y composición corporal.

Melissa Prest, nutricionista y portavoz nacional de la Academia de Nutrición y Dietética, afirmó, según el artículo de Women’s Health aportado entre las fuentes, que una porción habitual puede aportar entre 15 y 20 gramos de proteína.

Ese dato no convierte al producto en un alimento excepcional por sí solo, pero sí ayuda a entender su lugar dentro de una dieta en la que el aporte proteico influye sobre la saciedad y el mantenimiento de la masa muscular.