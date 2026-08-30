Lácteos, microbiota y alimentos fermentados: las claves que debatirán los expertos en las Jornadas Argentinas de Nutrición y Obesidad

Las Jornadas Argentinas de Nutrición y de Obesidad analizarán la evidencia sobre lácteos, microbiota intestinal y alimentos fermentados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los lácteos y los alimentos fermentados forman parte de la vida diaria, pero su impacto en la salud sigue generando preguntas que hoy ocupan a investigadores de todo el mundo. Aspectos como la evidencia sobre el consumo de lácteos, el papel de la microbiota intestinal y los nuevos enfoques para tratar la obesidad estarán en el centro de las XVII Jornadas Argentinas de Nutrición y las V Jornadas de Obesidad, que se desarrollarán del 2 al 4 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires.

Más allá de indicadores clínicos como el peso, el índice de masa corporal (IMC) o la composición corporal, los profesionales incorporan hoy una perspectiva más integral, que contempla el entorno social, emocional y familiar de cada paciente. Ese cambio de paradigma estará también presente en el encuentro organizado por la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), que este año celebra 85 años de trayectoria.

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Lácteos: de los mitos al análisis científico en la nutrición actual

Durante años, los lácteos quedaron atrapados en discusiones simplificadas: para algunos eran un alimento básico; para otros, una categoría bajo sospecha.

La agenda científica actual intenta salir de esa lógica y mirar el tema con más detalle. En estas jornadas, ese debate formará parte del programa a partir de la evidencia disponible sobre su consumo y su relación con la salud.

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La Sociedad Argentina de Nutrición realizará el encuentro del 2 al 4 de septiembre de 2026 en Buenos Aires con especialistas nacionales e internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las exposiciones estará a cargo del Dr. Andrew Mente, de la Universidad de McMaster, en Canadá, y se enfocará en la evidencia científica sobre el consumo de lácteos. La expectativa está puesta en revisar qué aportan estos alimentos en distintos patrones de alimentación y cómo se los evalúa hoy dentro de recomendaciones más amplias, lejos de lecturas lineales.

El punto de fondo es que la nutrición ya no observa los alimentos de manera aislada. Un vaso de leche, un yogur o un queso no se analizan solo por una cifra en la etiqueta, sino por su lugar dentro de la dieta total, la frecuencia de consumo y las características de cada persona. El mismo alimento no siempre impacta igual en todos los contextos.

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Microbiota intestinal: por qué despierta tanto interés en nutrición

Otro de los focos del encuentro será la microbiota intestinal, un concepto que aparece cada vez más en notas de salud, redes sociales y consultorios. Se trata del conjunto de microorganismos que habitan el intestino y que se vinculan con distintos procesos del organismo.

El Dr. Andrew Mente expondrá sobre el consumo de lácteos y su evaluación dentro de patrones de alimentación y recomendaciones más amplias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La microbiota intestinal figura entre los temas que hoy generan mayor interés en nutrición. Se trata de una línea de estudio que busca entender cómo conviven bacterias y otros microorganismos en el cuerpo, cómo se relacionan con la digestión y qué asociación pueden tener con otros aspectos de la salud. Esa expansión del tema explica por qué ganó lugar en congresos y reuniones científicas.

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La creciente atención que recibe también abrió la puerta a confusiones. Muchas veces circulan mensajes que prometen soluciones rápidas o atribuyen efectos extraordinarios a un único producto. Frente a eso, las jornadas buscarán ordenar la conversación con una mirada basada en evidencia y con exposiciones a cargo de profesionales.

La presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición, Virginia Busnelli, resumió ese desafío: “La información nutricional nunca debería basarse en tendencias virales o en experiencias personales compartidas en redes sociales”. Y agregó: “Cada recomendación debe apoyarse en evidencia científica y adaptarse a las características de cada persona”.

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Alimentos fermentados: por qué ganan protagonismo en la investigación nutricional

La microbiota intestinal reúne a los microorganismos del intestino y concentra estudios sobre su relación con la digestión y otros aspectos de la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de ese mismo campo también aparece el estudio sobre alimentos fermentados, que tendrán espacio propio en el programa científico. Son productos elaborados a partir de procesos en los que intervienen microorganismos, como ocurre con varios yogures, kéfires y otros alimentos presentes en distintas tradiciones culinarias.

En el encuentro se abordará el papel de los alimentos fermentados en la salud, uno de los puntos que hoy concentra preguntas entre profesionales y pacientes. La relevancia del tema radica en que conecta hábitos cotidianos de alimentación con áreas de investigación que crecieron con fuerza en los últimos años.

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Ese interés no implica que exista una respuesta única ni una fórmula universal. Lo que se busca en este tipo de encuentros es discutir qué hallazgos muestran los estudios, cuáles son sus límites y de qué manera puede traducirse esa información a recomendaciones realistas.

Un nuevo enfoque en nutrición: integrar la ciencia con la realidad de cada persona

El abordaje sobre lácteos, microbiota intestinal y alimentos fermentados aparece en un contexto más amplio. La nutrición, según plantea la organización del encuentro, atraviesa un cambio de paradigma: ya no alcanza con mirar solo el peso, el índice de masa corporal o una lista de calorías. El centro de la escena está puesto en la persona, su historia y sus condiciones de vida.

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“Hoy sabemos que detrás de cada paciente existe una historia, un contexto familiar, social y emocional que influye directamente en sus decisiones y comportamiento alimentario”, explicó Busnelli. Y completó: “Nuestro desafío como profesionales es comprender esa realidad para construir estrategias que realmente puedan sostenerse en el tiempo”.

El encuentro con expertos incluirá una agenda sobre nutrición clínica, salud materno-infantil, enfermedades crónicas, actividad física y nuevas tecnologías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese giro también impacta en la forma de discutir temas específicos. Hablar de lácteos no supone solo enumerar propiedades nutricionales. Hablar de microbiota intestinal no implica repetir conceptos de moda. Y hablar de alimentos fermentados no equivale a recomendar productos de manera automática. La propuesta, según el planteo del encuentro, apunta a integrar evidencia científica con situaciones concretas de la vida diaria.

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Obesidad: nuevos enfoques y el desafío de actualizar el tratamiento

La obesidad tendrá un lugar destacado dentro del programa científico, porque su abordaje está atravesando uno de los cambios más importantes de las últimas décadas. Nuevos tratamientos y una mayor comprensión de sus mecanismos están modificando la forma de entender y tratar esta enfermedad.

La obesidad tendrá un lugar destacado dentro del programa científico (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estamos en un momento especialmente interesante para la nutrición porque muchas preguntas que parecían resueltas vuelven a discutirse a partir de nueva evidencia y, al mismo tiempo, aparecen herramientas que están cambiando nuestra práctica”, explicó Marianela Ackermann, especialista en Medicina Interna y Nutrición.

“Queremos que estas jornadas sean el lugar donde esos debates ocurran, donde podamos escuchar a investigadores nacionales e internacionales, confrontar distintas miradas y llevar ese conocimiento a la atención cotidiana de nuestros pacientes. La nutrición tiene hoy un papel central frente a algunos de los mayores desafíos de salud de nuestra población, y creemos que esto debe trascender el ámbito exclusivamente científico”, agregó la vicepresidenta de la SAN.

Buenos Aires reunirá a especialistas y pondrá estos temas en agenda

Las XVII Jornadas Argentinas de Nutrición y las V Jornadas de Obesidad, que se realizarán esta semana en la Universidad Católica Argentina (UCA), contarán con especialistas de distintos países y buscarán extender la discusión más allá del ámbito estrictamente académico. También habrá transmisiones por streaming para público general y comunidad profesional, con entrevistas, recomendaciones y respuestas a consultas frecuentes.

La convocatoria busca acercar respuestas claras y actualizadas a interrogantes presentes tanto en el consultorio como en la vida cotidiana, y confirma el protagonismo que estos temas ocupan en la agenda científica y social actual.

Entre los nombres confirmados figuran Andrew Mente, la Dra. Yudith Preiss, de Chile, y Carla Liria Sánchez-Lafuente, de España. Sus exposiciones se sumarán a un programa que recorrerá desde nutrición clínica y salud materno-infantil hasta enfermedades crónicas, actividad física y nuevas tecnologías aplicadas al cuidado de pacientes.