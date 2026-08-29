Crimen y Justicia

Detuvieron a 3 empleados de Migraciones por falsificar registros para darle la residencia en el país a 101 médicos colombianos

El caso fue investigado por el Departamento Antimafia de la PFA y el juez Federico Villena. Hay otros cuatro sospechosos bajo arresto. En qué consistía el truco

Uno de los sospechosos detenidos
Uno de los sospechosos detenidos
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En las últimas horas, el Departamento Antimafia de la Policía Federal arrestó a tres empleados de la Dirección Nacional de Migraciones. La Justicia federal los acusa de un delito inquietante: falsificar registros migratorios para favorecer a médicos colombianos que buscaban instalar en el país para ejercer su profesión.

El caso comenzó a ser investigado en junio último, luego de una denuncia presentada ante el Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora por abogados de la DNM misma, aseguraron fuentes del caso a Infobae.

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El truco era, básicamente, una cuestión de plazos. Los registros se falsificaban para que los médicos colombianos obtuvieran la residencia legal en la Argentina sin cumplir con los períodos de permanencia mínimos exigidos por la ley. Así, podían radicarse en el país y ejercer su profesión. Hasta el momento, fueron individualizados 101 colombianos involucrados en la maniobra.

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Los médicos entraban a la Argentina con sus pasaportes. Ya en el país, asesorados por la banda, que ofrecía una suerte de servicio de gestoría, comenzaban sus trámites de radicación. Luego, volvían a Colombia, explican investigadores.

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Sin embargo, cuando se aproximaba el vencimiento del plazo por la ausencia del solicitante, la banda de Migraciones hacía su magia, por así decirlo. A cambio de una presunta coima, usaban cédulas de identidad para generar falsos ingresos al país, manipulando los datos biométricos de personas que no eran parte de la maniobra. Así, se simulaba la entrada al territorio nacional.

Los tres empleados de Migraciones no estaban solos, según la acusación del juez Villena. Hay otros cuatro detenidos en la causa, entre ellos, dos mujeres oriundas de Paraguay. Se realizaron diez allanamientos en CABA, Villa Ballester y Moreno. Se secuestraron 14 celulares, tres vehículos, seis notebooks, dos discos rígidos, cuatro pendrives, más de 5000 dólares, así como varios certificados de residencia.

Los delitos investigados son los de violación de los deberes de funcionario público, cohecho, falsedad ideológica y abuso de autoridad.

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