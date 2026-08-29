Política

La militante kirchnerista que investiga la Justicia por un contrato con la UOM: otras dos casas en Campana, 114 viajes al exterior y un sugestivo apodo

Tras conocerse que compró el departamento de abajo de Cristina Kirchner, esta semana se aportaron a la causa judicial otros datos sobre María Soledad Calle vinculados con sus propiedades y sus numerosos traslados a Europa y América Latina

María Soledad Calle, de la UOM
María Soledad Calle no era sindicalista de la UOM, pero sí empleada y dueña de una empresa que controlaba sus fondos
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María Soledad Calle, la empresaria y militante de La Cámpora que es investigada junto con el sindicalista Abel Furlán en una causa judicial por presunta administración fraudulenta de fondos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), quedó en la mira esta semana luego de la revelación periodística de que había comprado el departamento debajo de Cristina Kirchner por un precio declarado de aproximadamente USD 189.000.

Pero el dato, publicado en el diario La Nación, se complementó con otros datos que los opositores de Furlán aportaron a la Justicia, como los 114 viajes internacionales que hizo Calle entre 2010 y 2026 a destinos como Uruguay, Brasil, España, Estados Unidos, Francia y México, y, además de la compra del departamento de San José 1111 y de un auto BMW M135 X Drive, un vehículo de lujo valuado en USD 70.000, tiene dos propiedades más a su nombre en Campana, una en la calle Belgrano y otra en un importante country.

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Consultada por La Nación sobre el departamento de abajo de Cristina Kirchner, la militante camporista, empresaria y ex empleada de la UOM dijo: “No compré nada. Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asigna, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”.

Abel Furlán y Sol Calle, dirigentes de la UOM
María Soledad Calle y Abel Furlán, el desplazado líder de la UOM

Angel Derosso, el candidato que enfrentó a Furlán en las elecciones en la UOM Zárate-Campana, anuladas por la Justicia debido a serias irregularidades, fue quien, junto con otros dirigentes de la Agrupación Metalúrgica 25 de Febrero Azucena Villaflor, presentó en febrero pasado una denuncia judicial por presunta administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita por la cesión del manejo de los aportes de la UOM a la empresa USEM, propiedad de dirigentes ligados a La Cámpora como María Soledad Calle, que recaudaba más de 100 millones de pesos por mes provenientes de unos 200 mil afiliados.

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En la presentación se mencionó que el contrato otorga el control operativo y financiero mayoritario de los fondos de la UOM a USEM, ya que le permitía, desde febrero de 2023, administrar el 80% de los aportes sindicales, abrir cuentas bancarias en nombre del gremio, ejecutar pagos y administrar la caja sindical.

El contrato estipuló honorarios para USEM equivalentes al 0,5% de todo lo recaudado por la cuota sindical y tiene una duración de 10 años, e incluso establece que únicamente la empresa puede rescindirlo, dejando al sindicato jurídicamente subordinado a esa firma.

María Soledad Calle, de la UOM, en Ginebra
María Soledad Calle, en Ginebra, Suiza

En la presentación ante la Justicia se señala que los accionistas de USEM son María Soledad Calle y Adalberto Raúl Braconi, y se remarca que ella es empleada de la UOM y tiene una “relación cercana” con Furlán. En una ampliación de la denuncia se menciona que Calle habría sido identificada por personas vinculadas con la empresa como “la primera dama”.

Según los denunciantes, ese sobrenombre resultaría “particularmente significativo pues permitiría establecer cuál era su verdadero grado de participación, control o dirección dentro de la sociedad y cuál era su relación concreta con Furlán”. El vínculo entre ambos, agregaron, va en contra del principio de independencia contractual y elimina mecanismos de competencia o auditoría externa sobre la administración de los fondos.

A partir de esa presentación inicial, el juez federal Julián Ercolini, tras un pedido del titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, Eduardo Taiano, allanó en marzo el edificio de la UOM nacional, en Alsina al 400, en un requerimiento en el que apuntó a que se investigue a Furlán y a Calle, accionista y directora de USEM, por el contrato entre la UOM y esa empresa.

Ubicaciones de propiedades de María Soledad Calle en Campana
Las ubicaciones de dos propiedades de María Soledad Calle en Campana

Calle fue concejal del Frente de Todos en Zárate, milita en La Cámpora y seguía a Furlán a sol y sombra, ocupando importantes cargos en nombre del gremio a los que no llegaban miembros del secretariado de la UOM, algo que generaba malestar entre los dirigentes elegidos por el voto de los afiliados. Ante ese clima adverso, el entonces líder metalúrgico explicaba en la intimidad que puso a Calle al frente de varios puestos importantes de representación internacional ante organismos como la OIT e Industriall Global Union porque tenía una capacidad que no encontraba en las filas de su gremio.

Pero a Calle también la cuestionaban en las filas metalúrgicas porque trabajaba como empleada en la UOM y, al mismo tiempo, era una de las dueñas de la empresa contratada para administrar los fondos sindicales.

El caso adquirió más relevancia cuando esta semana salió a la luz que Calle compró el departamento de abajo de Cristina Kirchner, a partir de lo cual, Derosso y los otros denunciantes pidieron a la Justicia que disponga el allanamiento de la propiedad en San José 1111.

Una de las casas de María Soledad Calle, de la UOM, en Campana
Una de las casas de María Soledad Calle en Campana

Al mismo tiempo, aportaron nuevos datos a la causa para que sean investigados, como los viajes de la empresaria y militante de La Cámpora. Según los relevamientos, Calle registró 114 viajes internacionales entre 2010 y 2026, con una secuencia de destinos concentrada en Uruguay, Brasil, España, Estados Unidos, Francia y México. El detalle anual muestra una actividad sostenida durante más de una década, con picos en 2024, 2025 y 2023, y con cruces reiterados hacia países de Sudamérica, Europa y América del Norte.

Entre 2023 y 2026 se acumularon 80 viajes de la dueña de USEM, es decir, más de dos tercios de todo el historial disponible. Sólo en 2023 hubo 22: seis a Brasil, cuatro a Uruguay, tres a Holanda, tres a Francia e Italia en dos ocasiones cada uno, además de dos a México.

El detalle de 2024 fue todavía más intenso. A los 25 viajes se sumaron cuatro entradas a Alemania, tres a España, tres a Brasil, dos a Uruguay, dos a Estados Unidos y desplazamientos individuales a Panamá, Colombia, Holanda y Turquía.

Soledad Calle y Cristina Kirchner
Cristina Kirchner y María Soledad Calle

El año con más movimientos fue 2024, con 25 salidas registradas. En ese período, Calle viajó a Uruguay, España, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Panamá, Colombia, Holanda y Turquía, lo que convirtió a ese año en el más diverso por cantidad y por amplitud geográfica.

En 2025 quedaron asentados 24 viajes. Los destinos de ese año fueron Estados Unidos, Chile, Brasil, Uruguay, España, México y Francia, con un registro singular el 4 de agosto, cuando hubo dos cruces hacia Uruguay en la misma jornada, uno por la mañana y otro por la noche.

En 2026, hasta el 27 de junio -cuando la UOM estaba intervenida y Furlán, desplazado- se registraron 9 viajes. Este año incluyó cinco traslados a Francia, dos a México, uno a España y uno a Estados Unidos. En el sitio web de Industriall, Calle sigue figurando como titular de la organización en América Latina y el Caribe.

Angel Derosso, un hombre calvo con camiseta negra y jeans, de pie con los brazos cruzados, habla ante un grupo de hombres en una sala con el logo de UOMRA
Angel Derosso, candidato opositor de la UOM Zárate-Campana

A partir de los registros de esos viajes y los de Furlán, los opositores de la UOM pidieron a la Justicia que la Dirección Nacional de Migraciones informe todos los movimientos de ingreso y egreso del país de los principales investigados, de modo de confrontarlos con fechas relevantes de transferencias, pagos y suscripciones del contrato con USEM.

Además, sumaron al expediente el registro oficial en la provincia de Buenos Aires de dos propiedades en Campana que figuran a nombre de Calle, uno de los cuales está ubicado en la calle Belgrano de esa ciudad y otro en un country importante de la zona.

En la ampliación de la denuncia también solicitan una investigación patrimonial amplia que incluya bienes inmuebles, vehículos de todo tipo, participaciones comerciales, pólizas, movimientos de tarjetas de crédito e inversiones de todos los señalados en la presentación, como Furlán, Braconi, Calle, USEM y otras eventuales personas o sociedades ligadas a ellos.

Como anticipó Infobae, luego de conocerse la compra del departamento de abajo de Cristina Kirchner, esta semana se supo que el interventor de la UOM, Alberto Biglieri, echó a Calle a pocos días de haber asumido y que el 15 de este mes suspendió el contrato con USEM como una “medida preventiva y de conservación patrimonial”.

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