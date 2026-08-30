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Wanda Nara compartió un sensual resumen de fotos de sus últimas semanas: de los lagos italianos a la visita a L-Gante

La conductora sorprendió a sus seguidores al abrir la intimidad de su vida con un carrete lleno de momentos por Europa

Una mujer con pañuelo en la cabeza y gafas de sol yace en la cubierta de un barco en un lago rodeado de montañas con casas
Wanda Nara compartió las fotos de sus últimas semanas (Instagram)
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Durante varios días consecutivos, Wanda Nara eligió mantener una actitud calma y alejada de la exposición en sus cuentas sociales. En ese período, resolvió evitar compartir posteos o materiales relacionados con su vida personal o cuestiones íntimas. Esa cautela, sin embargo, se alteró en la noche del viernes luego de que se mostrara con un hombre misterioso y ahora con una publicación que mostró cómo fueron sus últimas semanas alejada de las redes.

“Mis últimas semanas”, escribió Wanda al pie de las imágenes, con emojis que codifican el recorrido: cámara, avión, bandera de Italia, huella de pata, bandera argentina, y el hashtag #amomivida. El primer tramo del carrete transcurre en Italia. En la imagen de apertura, Wanda aparece recostada en la proa de una embarcación clásica sobre las aguas verdes de un lago —la bandera italiana al fondo no deja margen de duda sobre la geografía—, con anteojos Dolce & Gabbana y un pañuelo floreado en la cabeza.

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La escena siguiente la muestra caminando por las callejuelas empedradas de un pueblo de arquitectura lombarda, con una cartera Chanel de rafia y cuero negro cruzada al brazo y un pañuelo de lunares blancos sobre negro anudado al cuello.

El paso por Italia no se agota en las postales lacustres. Una selfie de interiores muestra a Wanda con un top de bikini negro y verde lima, el pelo suelto y el gesto directo a cámara que caracteriza su producción de contenido más personal. Esa foto contrasta con la que le sigue: ella sentada durante una sesión de maquillaje y peinado, con su perro Pomerania en el regazo, el animal decorado con pequeñas piedras de colores sobre el pelaje y una campera Prada sobre sus hombros.

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Wanda Nara con lentes de sol, pañuelo a lunares en la cabeza y un bolso beige y negro en una calle empedrada
Nara estuvo en Italia a principios del mes de agosto y viajó acompañda de cuatro de sus cinco hijos
Una mujer rubia con un pañuelo en la cabeza y un vestido negro calado sonríe a bordo de una lancha sobre un lago
El viaje a Italia lo hizo acompañada de Martín Migueles, su pareja
Fotografía en primer plano de Wanda Nara, vestida con un top verde y bikini negro, con productos de maquillaje de fondo
Wanda se mostró en pleno proceso de preparación para salir

El regreso a Argentina trae otro ritmo. Una de las imágenes más llamativas del carrete la muestra junto a su hermana Zaira Nara dentro del vestidor de su casa. Detrás de las dos, una pared entera funciona como exhibidor de carteras: bolsos en rosa, fucsia, violeta y rojo de firmas como Chanel y Hermès ordenados en estantes de mármol blanco. Las dos llevan anteojos de sol —Zaira con montura roja, Wanda con negra— y posan sin mirar a la cámara.

La cotidianidad más descontracturada aparece en la foto con su hija menor. Las dos se fotografían frente al espejo del vestidor: la nena completamente cubierta por un disfraz de oso marrón con capucha y orejas, el teléfono con funda de Hello Kitty en la mano; Wanda de pie detrás, en jogging gris, con los brazos levantados imitando las garras del disfraz.

Otro registro de Argentina la ubica en un estudio de grabación junto a Pablo Ini, productor y hombre de confianza de su círculo profesional. Ambos llevan auriculares de estudio y se fotografían desde adentro de la cabina, con el panel de técnicos visible a través del vidrio de separación. Wanda viste la misma campera Prada de las fotos anteriores.

Dos mujeres con gafas de sol posan frente a una estantería de madera con varios bolsos de tonos rosados
Las hermanas Nara en el vestidor que construyo Wanda en su nueva casa en Nordelta
Wanda Nara en primer plano y un hombre detrás, ambos con auriculares grandes en un estudio de grabación
El sábado por la mañana estuvo en el estudio haciendo el doblaje de la película que grabó en Uruguay
Wanda Nara vestida con ropa deportiva gris y una niña con pijama de animal forman un corazón con las manos ante un espejo
La conductora compartió una tierna foto junto a su hija menor, fruto de su relación con Mauro Icardi

Cuatro imágenes del carrete tienen como escenario la propiedad que L-Gante tiene en General Rodríguez, y juntas arman una secuencia que va desde la llegada hasta el interior de la casa. La primera es una selfie desde el asiento del acompañante de un auto, con Wanda de campera Adidas negra con franjas verde flúo y anteojos de montura fina. La segunda, tomada desde arriba hacia abajo, encuadra sus pies —con sandalias negras de tiras doradas— parados sobre el felpudo de entrada, donde se lee el logo personal del cantante.

En el jardín, una foto nocturna muestra un oso de peluche gigante con un corazón rojo apoyado contra un tronco de palmera. Detrás, la pared del fondo tiene pintado un graffiti con la leyenda “La Mafilia” y motivos propios del universo visual del músico. Sobre el corazón rojo que sostiene el oso hay una fotografía de la pareja.

Dentro de la casa, Wanda se fotografió frente al espejo del baño con el conjunto completo: campera Adidas negra y verde, top corto verde lima y pantalón ancho a juego, cartera de pelo negro en la mano. La imagen deja ver la escalera interior y la decoración minimalista de la propiedad. Un primer plano tomado en el mismo ambiente la muestra de cerca, con una cadena dorada gruesa de eslabones al cuello —accesorio recurrente en el universo estético del trap y el RKT— y el gesto completamente serio, sin pose ni sonrisa.

Rostro en primer plano de Wanda Nara, con cabello rubio, chaqueta negra con logotipo deportivo y una cadena dorada gruesa
La empresaria lució una de las cadenas de L-Gante
Un oso de peluche gigante con un corazón rojo descansa en el césped frente a un muro con un grafiti de La Mafilia y un banco de madera
El viernes por la noche, la empresaria se juntó con su expareja, quien ahora formara parte de MasterChef Celebrity
Pies de una persona sobre un felpudo negro con la frase Cumbia 420 escrita en letras blancas sobre un piso claro
Wanda estuvo en la casa de L-Gante en General Rodríguez (Instagram)

La penúltima imagen del carrete encuadra el volante de un Lamborghini: la mano de Wanda apoyada sobre el cuero negro, las uñas cortas en rosa nude, el anillo de brillantes en el dedo anular. El tablero digital marca las 19:40 del 11 de agosto de 2026 y registra 130 kW de potencia disponible, con el selector de modos en Sport, activado en rojo.

Bajo el nombre de usuario lgante_keloke, el cantante dejó un emoji de cara sonrojada en los comentarios a los pocos minutos de que el carrete apareciera en el feed, y su reacción reunió 144 “me gusta” en ese lapso. La última foto del álbum es una selfie en el espejo, con mascarilla facial blanca sobre la piel, pelo húmedo, ropa deportiva gris y el teléfono con funda de Hello Kitty. A través de un ventanal al fondo, entra luz natural y se ve verde exterior.

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