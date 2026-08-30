¿Por qué sentimos que nunca nos alcanza el tiempo? Qué hay detrás de la ansiedad de vivir siempre apurados

La organización de las actividades diarias influye en la percepción subjetiva del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El reloj marca 24 horas para todos, pero la percepción de que el tiempo nunca alcanza se volvió una experiencia común en la vida actual. Un fenómeno que, según especialistas consultados por Infobae, se vincula más a una lógica de acumulación y a la presión de la productividad que a una verdadera falta de horas en el día. Esta sensación, alimentada por la comparación constante y la sobreestimulación, termina generando ansiedad, frustración y una culpa persistente por no “aprovechar” cada momento.

La licenciada en Psicología, Silvina Zecler (MN. 46424), comenzó a explicar a Infobae que el tiempo, aunque medido objetivamente, se vive de forma subjetiva y personal: “Muchas veces no es que nos falte tiempo, sino que sentimos que todo lo que queremos o debemos hacer no entra en el tiempo disponible”. En su análisis, la cultura de la acumulación es central. “Más trabajo, más actividades, más información, más experiencias, más bienestar; hasta el descanso parece convertirse en algo que debemos ‘hacer bien’”, describió.

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La multitarea y la sobrecarga de estímulos impactan en la capacidad de concentración (Magnific)

La especialista resaltó que el verdadero desafío no reside en administrar cada minuto, sino en revisar cómo habitamos esos momentos y qué lugar ocupan las prioridades. En este punto, las redes sociales ocupan un rol relevante: “La tendencia a idealizar las vidas ajenas y la expectativa de alcanzar estándares impuestos por las mismas es uno de los mayores peligros para la salud emocional de las personas, sobre todo de niños y adolescentes”.

Para el doctor en Psicología y docente, Flavio Calvo (MN 66.869), la sensación de que el tiempo nunca alcanza se origina en una planificación con expectativas poco realistas, como si las horas fueran ilimitadas. “Nuestras expectativas muchas veces no coinciden con el límite que nuestra agenda tiene. A esto se suma un mandato social de ‘ser productivos’ y muchas veces confundimos ser productivos con estar ocupados, que son dos cosas muy diferentes”, puntualizó en diálogo con Infobae.

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La presión social por la productividad puede acentuar la sensación de vivir apurados (Imagen ilustrativa Infobae)

Por su parte, la licenciada en Psicología y jefa del Departamento de Psicoterapia Cognitiva de INECO, Fernanda Giralt Font (MN 20.025), sostuvo que la organización inadecuada del tiempo y la cantidad de demandas que intentamos concentrar en la jornada son factores clave.

“El uso del tiempo requiere una serie ilimitada de decisiones. Una administración eficaz del mismo va a significar establecer prioridades. La sensación de que el tiempo no alcanza no siempre tiene que ver con una falta objetiva de horas, sino con la cantidad de demandas que intentamos concentrar en ellas”, explicó.

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El mandato de la productividad y la lista interminable de pendientes

Los expertos recomiendan diferenciar entre lo urgente y lo importante al planificar (Freepik)

El mandato social de la productividad traspasó el ámbito del trabajo para instalarse en todos los aspectos de la vida cotidiana. Giralt Font señaló: “Culturalmente hemos ido asociando cada vez más el uso del tiempo con el rendimiento”, y que hoy la exigencia se extiende a entrenar, aprender, informarse, mantener una vida social activa, viajar, cuidar los vínculos y aprovechar cada momento libre.

En esa línea, Calvo observó que la sobreinformación y la exposición a los logros ajenos generan una comparación constante y, muchas veces, tramposa: “Comparamos nuestro tiempo real, con cansancio, obligaciones y límites, contra una selección de los momentos más productivos o interesantes de otras personas. Frente a esa comparación, lo que hacemos parece poco”.

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El resultado es una lista interminable de pendientes. Según Zecler, el problema aparece cuando el tiempo deja de ser un espacio para vivir y se transforma en una lista permanente de tareas. “Si estamos viendo una serie, deberíamos estar en el gimnasio o si preferimos leer un libro, posponemos la compra de lo necesario para cocinar la receta viral, y así podría enumerar muchos ejemplos cotidianos”, sostuvo.

Consecuencias de vivir siempre apurados

Los síntomas de vivir siempre apurados incluyen irritabilidad, fatiga mental e insomnio entre otros (Magnific)

La aceleración permanente tiene impacto directo en la salud física y mental. Zecler advirtió que vivir apurados genera “un estado de alerta constante. Comemos rápido, contestamos mensajes mientras hacemos otra cosa, escuchamos a nuestros hijos mirando el celular y hasta descansamos pensando en lo que todavía nos falta realizar”. Este estado afecta la verdadera atención a lo importante y a los propios deseos.

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Calvo agregó que la imposibilidad de estar psicológicamente presente repercute en la percepción de la propia vida: “El cerebro empieza a vivir cada actividad pensando en la siguiente. Estoy trabajando, pero pienso que debería estar entrenando; estoy entrenando y recuerdo lo que dejé pendiente; estoy cenando con alguien y reviso el teléfono porque siento que debería estar resolviendo otra cosa”.

Giralt Font describió el fenómeno como un distrés, un tipo de estrés que deja de ser útil y comienza a interferir con el funcionamiento cotidiano. “Puede manifestarse como irritabilidad, cansancio, ansiedad, dificultades para concentrarse, problemas para tomar decisiones o alteraciones del sueño. Incluso puede producirse una paradoja: cuanto más sentimos que tenemos que apurarnos, menos eficientemente funcionamos”, sostuvo.

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La culpa por descansar y el autocuidado como desafío

El autocuidado requiere un espacio real en la vida cotidiana, no una nueva exigencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descanso, lejos de ser visto como un derecho, suele convertirse en motivo de culpa. Zecler indicó que los pacientes comentan que se sienten culpables si no hacen algo productivo: ”Esto ocurre cuando hemos aprendido a medir nuestro valor personal en términos de rendimiento. Si hacer equivale a valer, entonces no hacer puede vivirse como una amenaza”.

Calvo coincidió y remarcó que la culpa generalmente necesita una regla previa: debería estar haciendo algo, podría estar adelantando trabajo, estoy perdiendo el tiempo. En ese sentido, subrayó: “Si una persona aprendió a medir el valor de su día por cuánto produjo, detenerse puede sentirse casi como una falta”.

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Para Giralt Font, la oposición entre productividad y descanso es errónea desde el punto de vista cerebral. “El descanso no es tiempo perdido. Las pausas y el sueño son fundamentales para procesos como la atención, la memoria, la regulación emocional y la toma de decisiones. Pretender mantener un rendimiento elevado de manera continua no solo es poco realista, sino que termina siendo contraproducente”, afirmó.

El ocio transformado en obligación

La culpa por descansar o tener vida social surge de asociar el valor personal al rendimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno de transformar actividades de disfrute en nuevas obligaciones también fue abordado por los especialistas. Zecler subrayó que “el autocuidado puede necesitar un lugar concreto en la agenda, especialmente cuando estamos muy ocupados. Pero hay una diferencia fundamental: organizar un momento para descansar no debería convertir el descanso en otra obligación”.

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Calvo sostuvo que hasta relajarse puede convertirse en una tarea más por cumplir: “Aparece el mandato de hacer diez mil pasos, leer determinada cantidad de libros, meditar tantos minutos, entrenar cierta cantidad de veces y cumplir una rutina perfecta de autocuidado”.

Para Giralt Font, la lógica del rendimiento se traslada fácilmente al tiempo libre. “El ejercicio, la meditación, la lectura o incluso las vacaciones pasan a convertirse en otra serie de objetivos por cumplir. Agendar espacios de descanso puede ser útil, especialmente cuando las obligaciones tienden a ocupar automáticamente todo el tiempo disponible. Pero la idea no debería ser convertir el autocuidado en una nueva exigencia”, explicó.

Prioridades, renuncias y estrategias para recuperar el control

Establecer prioridades ayuda a recuperar el control sobre el tiempo propio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas coincidieron en que la gestión del tiempo requiere priorizar y aceptar que no todo puede hacerse. Para Zecler, la clave es distinguir entre lo urgente y lo importante, y aceptar que no siempre se puede con todo: “Podemos empezar por distinguir entre lo urgente y lo importante, aceptar que no todo puede hacerse y revisar algunas exigencias que asumimos como propias. También tener actividades que no tengan una finalidad productiva, podría ser conversar, caminar, tomar un café o contemplar el atardecer”.

Calvo, por su parte, propuso dejar de organizar solamente tareas y empezar a organizar prioridades: “Podemos preguntarnos: ¿qué cosas necesitan realmente mi atención?, ¿cuáles hago por costumbre?, ¿cuáles sostengo por miedo a decepcionar?, ¿qué podría abandonar sin una consecuencia importante? Muchas veces administramos el tiempo buscando cómo hacer entrar más cosas, cuando una parte importante del trabajo consiste en aprender qué sacar”.

Giralt Font, en tanto, recomendó aprender a decir que no y diferenciar lo importante de lo urgente. “Para administrar el tiempo es necesario aprender a decir que no y diferenciar lo que es realmente importante de lo que no lo es, priorizando lo primero y delegando lo segundo. Dar prioridad a lo importante y urgente pero también a lo importante no urgente”, aconsejó.

Entre las herramientas, la especialista mencionó la matriz de Eisenhower, un cuadro de doble entrada que permite discriminar entre lo urgente e importante y lo no urgente pero importante. Además, sugirió incorporar pausas cortas y reales durante el día, como caminar unos minutos, comer sin trabajar al mismo tiempo, escuchar música o simplemente permanecer unos minutos sin estímulos.

Salud física y mental: el impacto de la sensación de falta de tiempo

El descanso es fundamental para la salud física y mental, según psicólogos (Freepik)

El costo de vivir en estado de apuro se refleja en la salud. Zecler advirtió que el estrés sostenido puede afectar el sueño, el estado de ánimo, la concentración y la capacidad de los vínculos. “Una persona puede estar físicamente presente pero emocionalmente ausente”, explicó.

En ese sentido, Calvo señaló que la aceleración permanente impide que el cuerpo reciba señales para bajar el nivel de activación: “Puede aparecer tensión muscular, irritabilidad, dificultades para dormir, problemas de concentración, cansancio, molestias digestivas y una mayor sensación de ansiedad”.

Giralt Font alertó sobre el riesgo de naturalizar esa sensación: “Cuando se sostiene en el tiempo puede generar un estado de estrés crónico que impacta tanto en la salud mental como física. Podemos observar fatiga mental, irritabilidad, ansiedad, dificultades atencionales, alteraciones del sueño y problemas para tomar decisiones”.

Claves para recuperar la autonomía sobre el tiempo

Incorporar pausas breves durante el día contribuye al bienestar general (Freepik)

Frente a este panorama, los especialistas coincidieron en que es posible recuperar el control. Para Zecler, la intervención analítica permite revisar exigencias y resignificar el valor del tiempo: “No se trata de tener más tiempo. Se trata de poder valorar y honrar el tiempo que tenemos porque cuando pasa, no se recupera”.

Calvo puntualizó que una agenda saludable necesita espacios vacíos y que siempre habrá pendientes: “Si esperamos terminar todo para permitirnos descansar, disfrutar o sentir que el día valió la pena, probablemente ese permiso propio nunca nos llegue”.

Y Giralt Font enfatizó la importancia de recuperar la capacidad de elección: “Aprender a gestionar mejor nuestro tiempo no consiste solamente en aprender a hacer más cosas, sino también en decidir conscientemente cuáles no vamos a hacer. Recuperar esa capacidad de elección es una manera de recuperar autonomía sobre nuestro tiempo y, en definitiva, sobre nuestra vida”.