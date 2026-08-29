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Zelensky afirmó que Washington proporcionó a Kiev información sobre las reuniones del jefe de la CIA en Moscú

El presidente ucraniano dijo que EEUU le transmitió detalles de una serie de encuentros en la capital rusa y defendió la coordinación diplomática para crear condiciones que obliguen al Kremlin a detener la invasión

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (EFE/Octavio Guzmán/Archivo)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (EFE/Octavio Guzmán/Archivo)
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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, confirmó el viernes que recibió información directa de las autoridades de Estados Unidos sobre las reuniones recientes celebradas en Moscú, lideradas por el director de la CIA, y valoró la firmeza de Washington, así como la promoción de una perspectiva “completamente realista” para forzar el fin del conflicto.

“Hoy recibimos información de la parte estadounidense sobre las reuniones que tuvieron lugar en Moscú estos días. Hubo una serie de reuniones. Hablamos antes de las reuniones, y hemos hablado nuevamente ahora con los estadounidenses”, declaró Zelensky en un video publicado en sus redes sociales, luego de que trascendiera que Kiev no tenía constancia de una visita estadounidense a territorio ruso.

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El mandatario ucraniano destacó la importancia de mantener la coherencia diplomática y subrayó que deben generarse las condiciones necesarias para obligar al Kremlin a cesar la agresión.

“Gracias por la información (en referencia a Washington) – y por el tono necesario de la conversación con Rusia. Valoramos la alineación de los pasos y el hecho de que Estados Unidos está avanzando una visión realista de lo que necesita hacerse y lo que debe lograrse. Rusia debe poner fin a su guerra, y deben crearse todas las condiciones necesarias para que eso ocurra”, afirmó Zelensky.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el miércoles que el director de la CIA, John Ratcliffe, realizó una visita a Moscú el martes, y sugirió que el encuentro con las autoridades rusas estuvo vinculado a la invasión a Ucrania. “Fue una especie de semi rutina. Lamento decepcionar a la gente. Nos gustaría ver el fin de la guerra de Ucrania”, declaró el inquilino de la Casa Blanca en una entrevista con el presentador de radio Glenn Beck.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, se dan la mano durante una rueda de prensa (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, se dan la mano durante una rueda de prensa (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

El mandatario estadounidense aseguró que el viaje no guardó relación con Irán ni con amenazas rusas contra la OTAN. “No estaba allí por ninguna de esas cosas que usted menciona”, respondió ante preguntas sobre ambos temas.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que Ratcliffe viajó a Moscú para mantener discusiones “entre servicios secretos”, aunque aclaró que el funcionario estadounidense no se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Hasta el momento, los intentos de Trump por poner fin al conflicto en Ucrania, incluidos encuentros previos como la cumbre realizada en Alaska con Putin hace poco más de un año, no lograron destrabar la guerra.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, afirmó el viernes que Varsovia mantiene un contacto constante con la dirección de la CIA y que no le sorprendió la visita de Ratcliffe, a Moscú. “No nos sorprende ninguna información relativa a las operaciones e iniciativas que está llevando a cabo el director de la CIA”, declaró el jefe de Gobierno durante una conferencia juvenil al ser consultado sobre si la visita debía generar preocupación.

Tusk añadió que Polonia fue informada sobre la necesidad de un debate urgente al más alto nivel entre ambos países sobre este asunto, aunque no ofreció más detalles al respecto.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, observa durante una visita a una zona de entrenamiento militar para conocer el entrenamiento de soldados ucranianos en el sistema de misiles antiaéreos "Patriot", en un lugar no revelado (Jens Buttner/ REUTERS)
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, observa durante una visita a una zona de entrenamiento militar para conocer el entrenamiento de soldados ucranianos en el sistema de misiles antiaéreos "Patriot", en un lugar no revelado (Jens Buttner/ REUTERS)

En paralelo a los diálogos de delegaciones involucradas en el conflicto, Zelensky anunció además el objetivo de triplicar los ataques con drones de largo alcance contra Rusia en medio de una escalada del conflicto en varios frentes. Desde la capital ucraniana, el mandatario detalló: “La tarea es: 1.000 drones diarios. Actualmente llevamos a cabo un promedio de más de 300 de este tipo; esa cifra debe aumentar”. “Tenemos un objetivo concreto y lo cumpliremos”, añadió.

El objetivo de la nueva campaña es presionar militarmente a Moscú para forzar concesiones. “Ya tienen menos combustible, menos exportaciones y una capacidad logística reducida”, señaló Zelensky y advirtió: “Sufrirán aún más pérdidas si Rusia no está dispuesta a negociar con sensatez”.

Las fuerzas ucranianas dirigieron ataques contra refinerías de petróleo, centros logísticos y objetivos militares dentro de territorio ruso. La inteligencia militar de Ucrania documentó que estos ataques disminuyeron el suministro de combustible, los ingresos por exportaciones y la producción de motores de cohetes de combustible sólido en Rusia. Entre los objetivos recientes destaca una refinería en la región de Yaroslavl, ubicada a unos 1.000 kilómetros del frente.

(Con información de Reuters)

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