Irán a prisión preventiva los dos hombres acusados de hacer trampa en el examen de la UNAM

Un juez vinculó a proceso a David “N” y Edgar “N”, operadores de la academia “Más Preparación”, por su probable participación en el delito de fraude genérico. Ambos habrían cobrado a aspirantes para suplantar su identidad y contestar en su lugar el examen en línea de ingreso a licenciatura de la Universidad Autónoma de México (UNAM) 2026.
La autoridad judicial encargada les impuso prisión preventiva y fijó un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria.
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