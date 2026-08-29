México

Irán a prisión preventiva los dos hombres acusados de hacer trampa en el examen de la UNAM

David “N” y Edgar “N” quedaron vinculados a proceso por fraude genérico tras ser acusados de cobrar a aspirantes por responder en su lugar el examen en línea

Edgar "N" y David "N", operadores de la academia "Más Preparación", habrían usado sus instalaciones para contestar los exámenes en lugar de los aspirantes durante mayo y junio de 2026. (FGJCDMX)
Edgar "N" y David "N", operadores de la academia "Más Preparación", habrían usado sus instalaciones para contestar los exámenes en lugar de los aspirantes durante mayo y junio de 2026. (FGJCDMX)
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Un juez vinculó a proceso a David “N” y Edgar “N”, operadores de la academia “Más Preparación”, por su probable participación en el delito de fraude genérico. Ambos habrían cobrado a aspirantes para suplantar su identidad y contestar en su lugar el examen en línea de ingreso a licenciatura de la Universidad Autónoma de México (UNAM) 2026.

La autoridad judicial encargada les impuso prisión preventiva y fijó un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria.

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