América Latina

Así fue el atraco a un banco de Uruguay en el que delincuentes se robaron más de 420 mil dólares

Uno de los delincuentes había ingresado a la sucursal haciéndose pasar por cliente e instantes después ingresaron sus compañeros. Cayeron tres de los cinco integrantes de la banda y fueron imputados

Uno de los imputados por el robo al Banco República de Uruguay llegó de muletas (Captura Telemundo/Canal 12)
Uno de los imputados por el robo al Banco República de Uruguay llegó de muletas (Captura Telemundo/Canal 12)
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Todo ocurrió muy rápido. A las 17.47 del lunes 24, cinco delincuentes llegaron en un Mercedes Benz a la sucursal del banco estatal República en Pando, a 35 kilómetros de Montevideo, en el departamento de Canelones. Uno de ellos bajó a cara descubierta, sin guantes, e ingresó al local simulando ser un cliente más. Un minuto después ingresaron los otros tres delincuentes dispuestos a concretar un robo de más de 400 mil dólares en diferentes monedas.

Los tres delincuentes que ingresaron después al banco iban con cara tapada y lo primero que hicieron al ingresar fue reducir al personal de seguridad. A uno de los trabajadores le dieron un culatazo en la cabeza, lo que le provocó una lesión leve.

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El robo al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) ocurrió en menos de un minuto. 17.49 la rapiña ya estaba concretada y la imagen se haría viral rápidamente: los cuatro delincuentes salieron del banco con una bolsa de consorcio negra, se subieron al Mercedes Benz y fugaron a toda velocidad.

Cuatro delincuentes salieron de la sucursal del banco estatal Brou de Pando (Canelones), en Uruguay (@guillelosa)

El llamado a la Policía llegó a las 17.49 del miércoles y tres minutos más tardes los efectivos policiales ya estaban en la sucursal bancaria. “La respuesta fue inmediata y en dos minutos con 36 segundos estuvieron los policías en el lugar”, valoró Fabio Quevedo, jefe de Policía de Canelones, en una conferencia de prensa.

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A las 18.04, 15 minutos después de haberse enterado del robo, la Policía fue advertida de que el Mercedes Benz en el que los ladrones huyeron del banco había chocado en la ruta 101, a unos cinco minutos de Pando. El auto de alta gama había sido robado en octubre del 2025.

Los rapiñeros tuvieron que buscar otra alternativa y se metieron a una casa a pedir, desesperadamente, las llaves de un vehículo. Como no tuvieron éxito, robaron a una familia que se trasladaba en una Fiat Fiorino y continuaron en esa camioneta su fuga.

Sucursal del Banco República de Pando fue robada (Captura Subrayado/Canal 10)
Sucursal del Banco República de Pando fue robada (Captura Subrayado/Canal 10)

Quevedo dijo que este robo estuvo “muy bien programado” por los delincuentes.

Tras el robo, los funcionarios se dedicaron a hacer los arqueos de caja. A partir de este trabajo supieron cuánto dinero faltaba: eran 10 millones de pesos, 70 mil dólares y 90 mil euros.

La Fiat Fiorino apareció en la tarde del miércoles, en el barrio Carrasco, de Montevideo. Estaba estacionada y en perfecto estado. La Policía contactó al dueño del vehículo, que llegó hasta el lugar a levantarla. La víctima era oriunda de Pando, la ciudad en la que estaba la sucursal, y estaba acompañada por dos amigos.

El detenido que gritó “arriba los ladrones”

Un día después del robo, la Policía identificó a dos personas que participaron en el robo. Hubo allanamientos en Barros Blancos, el lugar en el que apareció el auto, y en Montevideo, que terminaron con la detención de uno de los involucrados. Luego, se detuvo a otra persona y la causa judicial avanzó en la semana.

Delincuentes salen de robar un banco en Uruguay
Delincuentes salen de robar un banco en Uruguay

El viernes, la Justicia imputó a un hombre de 45 años por los delitos de suministro de drogas, porte de arma de fuego en lugares públicos, tráfico interno de armas de fuego y asociación para delinquir. Fue enviado a prisión preventiva por 180 días, mientras avanza la investigación.

Por su parte, la Justicia también imputó a otra persona de 48 años por el delito de tráfico interno de armas de fuego. En su caso, fue enviado con arresto domiciliario total y tobillera electrónica durante 180 días como medida cautelar.

Uno de los detenidos llegó hasta el juzgado usando muletas y gritó “arriba los ladrones” ante los medios de comunicación que estaban allí, según la crónica del noticiero Telemundo de Canal 12. Los delincuentes llegaron riéndose y de forma descontracturada.

El sábado, un tercer detenido fue imputado y enviado a prisión preventiva por encubrimiento.

Uno de los requeridos por el robo a un banco en Uruguay (Ministerio del Interior)
Uno de los requeridos por el robo a un banco en Uruguay (Ministerio del Interior)
Uno de los requeridos por el robo a un banco en Uruguay (Ministerio del Interior)
Uno de los requeridos por el robo a un banco en Uruguay (Ministerio del Interior)

A su vez, hay dos personas que continúan requeridas. Uno de ellos llegó a la sucursal del BROU a cara descubierta y ya estaba siendo buscada por un asesinato ocurrido en Montevideo este año. Es decir, si llega a ser detenido, será judicializado por el robo de un banco y un homicidio. El Ministerio del Interior informó que el requerido se llama Inti Camilo Cuba, de 38 años, y tiene antecedentes por rapiña.

La otra persona buscada es Paul Alexander Cosella, de 32 años, quien tiene antecedentes por receptación, soborno, abigeato y hurto. La Policía pidió a la población colaboración para dar con el paradero de estos dos hombres.

La Policía cree que los integrantes de esta banda son todos uruguayos y que son oriundos de Montevideo y Canelones.

Avances “incesantes”

El ministro del Interior, Carlos Negro, destacó el sábado que la causa tuvo “avances incesantes” desde el momento que ocurrió el hecho.

“Se desencadenaron una serie de acontecimientos de investigación que ya permitieron la identificación de prácticamente toda la banda y la detención de dos integrantes de la misma, seguramente con la inminencia de nuevas detenciones”, valoró el funcionario, en una rueda de prensa.

Carlos Negro, Ministro del Interior de Uruguay
Carlos Negro, Ministro del Interior de Uruguay

Negro definió a la respuesta de la Policía como “eficiente” y “pronta”.

Que uno de los delincuentes haya ingresado a cara descubierta al banco “facilitó” el trabajo de la Policía, según el jerarca.

“En general un hecho de estas características donde se asalta a una entidad bancaria siempre genera preocupación y nos alerta a tomar cada vez más medidas de protección a ese tipo de lugares”, finalizó.

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