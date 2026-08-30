La AFA suspendió a los árbitros Nazareno Arasa y Diego Ceballos tras la polémica en el partido Riestra-Velez

Nazareno Arasa rodeado de jugadores tras haber anulado el gol de Vélez en el final del partido ante Riestra (Fotobaires)

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó la suspensión provisoria de los árbitros Nazareno Arasa y Diego Ceballos luego de la actuación de ambos en el partido que se disputó este sábado en el estadio Guillermo Laza entre Deportivo Riestra y Vélez por la séptima fecha del Torneo Clausura.

“La Asociación del Fútbol Argentino informa que la Dirección Nacional de Arbitraje y su Secretaría técnica, resolvieron suspender en sus funciones al árbitro principal, Nazareno Arasa y al árbitro VAR, Diego Ceballos, a raíz del error cometido durante el partido Deportivo Riestra-Vélez Sarsfield. Quedarán apartados de las designaciones hasta tanto se complete la evaluación correspondiente”, publicó la AFA en sus redes sociales.

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La decisión que tomaron los organismos que regulan el arbitraje en el fútbol argentino se basó en una jugada puntual que se dio en el encuentro que terminó empatado 1-1 en el Bajo Flores. A los 40 minutos del segundo tiempo, Manuel Lanzini remató al arco y convirtió el segundo gol de Vélez tras un desvío en defensor rival. Sin embargo, el tanto fue invalidado por Arasa, quien fue llamado por Ceballos, el encargado del VAR, para revisar una presunta infracción de Dilan Godoy contra Cristian Paz.

Tras tomarse unos minutos delante del monitor, Arasa se dirigió al centro de la cancha para anunciar su decisión: “Luego de la revisión en campo observo que el jugador número 15 de Vélez (Godoy) realiza un contacto sancionable con infracción. Tiro libre directo a favor de Riestra”.

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*El gol que Nazareno Arasa le anuló a Vélez ante Riestra

Luego del partido, el entrenador de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, se refirió al desempeño de los árbitros en la conferencia de prensa. “Lo único que voy a decir del árbitro es que tanto Arasa como Ceballos en el VAR tienen la responsabilidad de que Vélez no esté puntero. Me da tristeza que se haya resuelto así el partido y que no se haya resuelto en la cancha. Es un día triste. Vélez hoy debiera estar en la punta y no lo está. Creo que Arasa y Ceballos no tienen que dirigir nunca más ni en campo ni en el VAR a Vélez Sársfield. El hincha de Vélez se merece eso. Hoy Vélez no está puntero por eso”, lanzó el Mellizo.

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“Vélez hizo todo en la cancha para quedar puntero. Dentro de 20 días vamos a decir que tuvimos la posibilidad de llegar a la punta y va a quedar en el aire esto. Hoy Vélez mereció ganar, lo hizo en la cancha. La verdad es un día triste”, insistió Guillermo Barros Schelotto, quien luego fue consultado por el cambio de arquero que finalmente no ejecutó por una molestia de Tomás Marchiori, pero no consiguió redondear su respuesta y prefirió interrumpir la rueda de prensa. “La verdad no tengo muchas ganas de explicar el partido. Lo único que voy a decir es que hoy Vélez merece estar puntero”, mencionó antes de irse.

Explosiva conferencia de prensa de Guillermo Barros Schelotto

Barros Schelotto se había ido expulsado después de un reclamo de posición adelantada en el gol del 1-0 parcial de Riestra por medio de Tomás González. Sobre esa situación, había aclarado anteriormente: “La expulsión fue por un insulto al aire que (el árbitro) tomó como propio, entiendo que a veces pasa”. Por otra parte, llegó a informar que Ronaldo Martínez (Talleres de Córdoba) estaba definiendo sus papeles y revisión médica para sumarse al plantel fortinero en las próximas horas.

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Vélez quedó en lo más alto de la Zona A del Clausura de manera transitoria (lo pueden pasar Instituto, Gimnasia de Mendoza y Defensa y Justicia), pero se privó de superar la línea de la Lepra mendocina y el Bicho de La Paternal en la Anual. La agenda marca que el próximo miércoles 2 de septiembre los de Liniers viajarán a Córdoba para afrontar los octavos de final de la Copa Argentina frente a Boca Juniors. En la siguiente instancia ya espera Racing, que eliminó a Belgrano de Córdoba.

EL COMUNICADO DE LA AFA

#Arbitraje La Asociación del Fútbol Argentino informa que la Dirección Nacional de Arbitraje y su Secretaría técnica, resolvieron suspender en sus funciones al árbitro principal, Nazareno Arasa y al árbitro VAR, Diego Ceballos, a raíz del error cometido durante el partido… pic.twitter.com/68LPhDSLYw — AFA (@afa) August 30, 2026