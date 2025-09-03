Ciencia

Microbiota y microbioma: en qué se diferencian y cómo influyen en la salud

Millones de microorganismos conviven en el cuerpo humano y participan en procesos clave para el organismo. Cómo identificar la relación entre especies microbianas, condiciones ambientales y genomas puede abrir nuevas alternativas terapéuticas

Por Bautista Sanjurjo

Guardar
La microbiota y el microbioma
La microbiota y el microbioma cumplen funciones esenciales para la salud humana, desde la digestión hasta la protección inmunológica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de microorganismos habitan el cuerpo humano y cumplen funciones esenciales para la salud. Sin embargo, la diferencia entre microbiota y microbioma genera confusión. Aunque ambos términos se utilizan como sinónimos, describen conceptos diferentes y complementarios. Comprender esta distinción permite entender cómo influyen estos diminutos habitantes en el bienestar general y en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas.

La microbiota es el conjunto de microorganismos —bacterias, virus, hongos y otros— presentes en un entorno específico del cuerpo, como el tracto digestivo. El microbioma incluye no solo estos microorganismos, sino también sus genomas y las condiciones ambientales que los rodean.

Así, la microbiota es la comunidad de seres vivos, mientras que el microbioma es el ecosistema completo en el que interactúan. Medical News Today subraya que diferenciar ambos términos ayuda a comprender su impacto en la salud y la enfermedad.

Diversidad y distribución microbiana en el cuerpo humano

En el cuerpo humano, la cantidad de células microbianas varía entre 10 y 100 billones, dependiendo de estimaciones científicas. Algunos estudios calculan una proporción de células microbianas de 10:1 frente a las humanas, mientras que otros la sitúan cerca de 1:1.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta relación simbiótica beneficia a los microorganismos y a su huésped si se mantiene el equilibrio. La diversidad de la microbiota es sorprendente: más de 1.000 especies diferentes pueden coexistir en una sola persona. La composición microbiana varía sustancialmente entre individuos y zonas del cuerpo, como la boca, la piel, los órganos genitales, el tracto respiratorio y, especialmente, el sistema digestivo.

Funciones de la microbiota intestinal y su impacto en la salud

El intestino humano alberga una de las comunidades microbianas más grandes y complejas: la microbiota intestinal. Esta colección de microorganismos cumple funciones clave como la obtención de energía de los alimentos, la protección frente a patógenos, la regulación del sistema inmunitario y el refuerzo de las barreras bioquímicas del intestino. Si su composición cambia, estas funciones pueden verse alteradas, lo que incrementa la susceptibilidad a infecciones y problemas digestivos.

El papel de la microbiota intestinal va más allá de la digestión. Según un estudio citado por Medical News Today, se ha relacionado la composición y los desequilibrios microbianos con diversas enfermedades, entre ellas: asma, trastornos del espectro autista, cáncer, celiaquía, diabetes, eccema, enfermedades cardíacas, malnutrición, esclerosis múltiple y obesidad.

De acuerdo con esta investigación, en trastornos inflamatorios intestinales como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, las alteraciones en la microbiota resultan relevantes. Además, una baja diversidad microbiana se vincula con mayor riesgo de obesidad y diabetes tipo 2, y el estado de la microbiota se asocia con el síndrome metabólico.

La dieta y el uso
La dieta y el uso de antibióticos influyen directamente en la composición y diversidad de la microbiota intestinal. (Crédito: Freepik)

Factores que afectan la composición de la microbiota

La dieta influye notablemente en la diversidad microbiana. Una alimentación variada favorece mayor diversidad y se asocia con mejores indicadores de salud. Los microbios intestinales no solo ayudan a extraer energía de los alimentos, sino que también facilitan la absorción de nutrientes y la degradación de moléculas complejas, tanto de carnes como de vegetales. Sin su acción, el organismo no podría digerir ciertos componentes, como la celulosa de origen vegetal. Además, la actividad metabólica de la microbiota puede impactar las sensaciones de hambre y saciedad.

El uso de antibióticos representa otro factor crucial. Modificar la microbiota con estos medicamentos puede provocar enfermedades, incluidas infecciones resistentes. La exposición temprana a microorganismos, incluso antes del nacimiento, es clave para el desarrollo del sistema inmunitario. La microbiota intestinal se consolida principalmente durante los primeros años de vida y las alteraciones durante este periodo pueden afectar la maduración inmunológica.

El eje intestino-cerebro y la investigación actual

El vínculo entre la microbiota y el cerebro, conocido como eje intestino-cerebro, ha despertado el interés científico. Se ha observado que la comunicación entre ambos sistemas incide en el funcionamiento intestinal y podría relacionarse con trastornos psicológicos, tales como la depresión.

El eje intestino-cerebro revela la
El eje intestino-cerebro revela la relación entre la microbiota y trastornos psicológicos como la depresión y el autismo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, la investigación sobre microbiota y microbioma avanzó notablemente. El Human Microbiome Project, impulsado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, representó un punto de inflexión al analizar la composición microbiana en diferentes poblaciones y su relación con la salud y la enfermedad.

Gracias a este proyecto, fue posible identificar patrones genéticos y desarrollar métodos para clasificar y analizar la diversidad microbiana. Medical News Today destaca que estos avances permitieron comprender mejor la asociación entre ciertas composiciones microbianas y enfermedades específicas, y propiciaron el surgimiento de nuevas estrategias de intervención.

Importancia de la microbiota y avances terapéuticos

La microbiota es clave para el bienestar: interviene en la digestión, la inmunidad, la defensa contra patógenos y la regulación metabólica. Mantener un equilibrio adecuado y una alta diversidad microbiana se relaciona con menor riesgo de enfermedades y mejor calidad de vida.

Actualmente, los científicos han introducido nuevas cepas microbianas en la microbiota existente mediante la manipulación de nutrientes, sin desequilibrar el microbioma. Este avance, informado por Medical News Today, abre la puerta al desarrollo de tratamientos probióticos y métodos innovadores de análisis de la microbiota intestinal. El equilibrio y la diversidad microbiana representan factores fundamentales para la salud general y la prevención de enfermedades.

Temas Relacionados

Microbiota intestinalMicrobiomaEje intestino-cerebroSaludNewsroom BUE

Últimas Noticias

Dos vacunas destinadas a otras enfermedades podrían reducir el riesgo de demencia

Un estudio de la Universidad de Oxford analizó datos de más de 430.000 personas y sugirió que un adyuvante presente en las inmunizaciones contra el herpes zóster y el VSR podría contribuir a la protección de la salud cerebral

Dos vacunas destinadas a otras

Identificaron un agujero negro supermasivo que desafía las teorías sobre el origen del cosmos

Una inédita observación del Telescopio Espacial James Webb sorprendió a los astrónomos, que plantean nuevas hipótesis de lo que sucedió al poco tiempo de iniciado el Big Bang

Identificaron un agujero negro supermasivo

Científicos documentan el “sueño sin objeto”, un estado de consciencia en el que no hay pensamiento

La investigación de la Universidad de Edimburgo obliga a repensar los límites de la mente y la naturaleza de la experiencia consciente

Científicos documentan el “sueño sin

Los ejercicios isométricos son más efectivos que los aeróbicos para quienes sufren de hipertensión

Un estudio de la Canterbury Christ Church University analizó más de 15.000 casos demostrando que la contracción muscular sin movimiento disminuye la presión sistólica y diastólica

Los ejercicios isométricos son más

Un informe sobre alimentación revela los desafíos en Argentina: “La malnutrición no es solo la falta de comida”

Casi 26 millones de argentinos presentan sobrepeso u obesidad. En el marco del XXIII Congreso Argentino de Nutrición, expertos debaten la magnitud de esta problemática en el país y la brecha entre la producción y el acceso a alimentos saludables. La importancia de declarar la obesidad como una enfermedad crónica

Un informe sobre alimentación revela
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gendarmería peritó el celular de

Gendarmería peritó el celular de Gerardo Milman y no encontró evidencia que lo vincule al intento de asesinato de Cristina Kirchner

Mercados: el riesgo país roza los 900 puntos en medio de la tensión preelectoral

El día de furia que derivó en un brutal asesinato: la cronología del crimen de Milagros Quenaipe en Tandil

Absolvieron al capo narco Esteban Alvarado en el juicio por balaceras y extorsiones: hay tres condenados

Milei en Moreno, en vivo: últimas noticias del cierre de campaña de LLA de las elecciones Buenos Aires 2025

INFOBAE AMÉRICA
Ecuador: tensión en el correísmo

Ecuador: tensión en el correísmo por la postura de alcaldes sobre el Cártel de los Soles

El terremoto en Afganistán: una tragedia que desnuda la vulnerabilidad estructural de un país en crisis

Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un creen que los hombres van a poder vivir 150 años y hablaron de “alcanzar la inmortalidad”

El sorprendente destino de las turbinas eólicas desechadas: viviendas únicas y sostenibles

Elecciones Buenos Aires 2025: los candidatos a senadores provinciales en la Quinta sección

TELESHOW
Natalia Oreiro opinó sobre la

Natalia Oreiro opinó sobre la actualidad del cine argentino y se diferenció de Guillermo Francella

Licha López contó el motivo de su separación de Mica Tinelli tras seis años de relación

Los días de Maxi López en familia: las tiernas imágenes con Elle y la ecografía del bebé de Daniela Christiansson

Mar Tarrés habló sobre su proceso de pérdida de peso y las críticas que enfrentó en las redes: “Me dicen anoréxica”

El romántico saludo de cumpleaños de Valentino López a su novia: fotos, globos y canciones para celebrar su amor