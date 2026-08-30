Ciencia

Un estudio vincula ciertos alimentos con un menor riesgo de hipertensión

El metaanálisis reunió datos de más de 300.000 participantes y reforzó la evidencia sobre el papel de la dieta en la salud cardiovascular

Un corazón con tensiómetro central rodeado de personas realizando ejercicio, comiendo verduras, descansando y en consulta médica.
La hipertensión afecta a más de 1.400 millones de personas y sigue entre los principales factores de riesgo de enfermedad cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La hipertensión afecta a más de 1.400 millones de personas en el mundo y figura entre los principales factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, según se detalla en el estudio publicado en BMJ Nutrition, Prevention & Health.

En ese escenario, la discusión sobre qué cambios alimentarios pueden ayudar a prevenirla mantiene vigencia sanitaria y peso público. Este estudio de largo plazo sumó evidencia en favor de un grupo de alimentos habitual y de bajo costo: las legumbres.

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Durante años, la relación entre dieta y presión arterial se apoyó en patrones generales de alimentación, como la dieta DASH o la mediterránea, más que en alimentos puntuales.

Tres latas metálicas abiertas sin etiqueta colocadas sobre una mesa de madera contienen porotos rojos, garbanzos y lentejas.
Un metaanálisis publicado en BMJ Nutrition, Prevention & Health encontró una asociación entre mayor consumo de legumbres y menor riesgo de hipertensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de ese marco, porotos, lentejas, garbanzos y arvejas aparecían de manera recurrente, aunque con resultados desiguales al medir su vínculo específico con la aparición de hipertensión.

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La pregunta seguía abierta: si el consumo habitual de legumbres tenía una asociación consistente con menor riesgo, o si esa ventaja respondía a otros hábitos propios de quienes comen mejor en términos generales.

Esa duda empezó a ordenarse con un estudio publicado en BMJ Nutrition, Prevention & Health, que revisó la evidencia disponible y encontró una asociación entre una mayor ingesta de legumbres y un menor riesgo de desarrollar hipertensión. El trabajo también evaluó alimentos de soja.

El interés del hallazgo no pasa por presentar un alimento aislado como solución, sino por reforzar con datos de varios países una discusión de salud pública que sigue abierta: cómo traducir la prevención cardiovascular en hábitos concretos y sostenibles.

Una batata, una manzana roja, un cuenco con palomitas, legumbres enlatadas, semillas de chía, lentejas y avena sobre madera.
El análisis de 12 estudios prospectivos registró un 16% menos riesgo de hipertensión entre quienes tenían una ingesta más alta de legumbres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué cambia con este metaanálisis

El estudio reunió datos de 12 investigaciones prospectivas, que siguen durante años a distintos grupos de personas para observar cómo cambia su salud según sus hábitos.

Al comparar consumos altos y bajos de legumbres, el metaanálisis halló un 16% menor riesgo de hipertensión entre quienes más las incorporaban. En el análisis específico se incluyeron 10 cohortes, con 86.098 casos de hipertensión y 309.853 participantes.

Según se detalla en el estudio, por cada 100 gramos diarios de legumbres, el riesgo relativo de hipertensión fue 12% menor, y la reducción se mantuvo hasta una ingesta cercana a 170 gramos por día, con una baja estimada de alrededor del 30%.

Un bol de cerámica de color beige con motas marrones contiene porotos negros cocidos. El bol está apoyado sobre una superficie de madera clara.
El estudio sobre legumbres reunió 10 cohortes con 86.098 casos de hipertensión y 309.853 participantes para evaluar la relación entre dieta y presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo también analizó alimentos de soja y detectó un 19% menor riesgo entre quienes registraban los consumos más altos. En este caso, el mayor beneficio apareció hasta una ingesta aproximada de entre 60 y 80 gramos diarios.

Por qué importa más allá del hallazgo puntual

La relevancia del estudio no reside en descubrir un alimento desconocido, sino en aportar evidencia más precisa sobre una recomendación dietaria que suele quedar formulada de manera general.

La prevención de la hipertensión forma parte de una agenda sostenida en salud pública porque la presión arterial alta aumenta el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y otras complicaciones cardiovasculares.

En ese contexto, identificar alimentos asociados con menor riesgo puede ayudar a convertir mensajes abstractos en decisiones concretas de alimentación.

Estofado de frijoles rojos, lentejas, zanahorias, apio y perejil en tazón. Cuchara. Servilleta. Cuencos con frijoles y lentejas secas. Perejil en tabla.
Por cada 100 gramos diarios de legumbres, el riesgo relativo de hipertensión fue 12% menor y la reducción se mantuvo hasta cerca de 170 gramos por día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores plantean varias hipótesis biológicas que podrían ayudar a explicar la asociación observada. Las legumbres y la soja contienen potasio y magnesio, minerales vinculados con la regulación de la presión arterial, además de fibra dietaria, un componente vegetal asociado con mejores indicadores metabólicos y cardiovasculares.

También aportan compuestos bioactivos, sustancias presentes de manera natural en los alimentos que pueden intervenir en procesos del organismo relacionados con la salud de los vasos sanguíneos.

El potasio ayuda a contrarrestar los efectos del sodio, cuyo consumo excesivo se vincula con aumentos de la presión arterial.

Esa interpretación coincide con declaraciones de especialistas citadas por Women’s Health. “Si tuviera que elegir un alimento, recomendaría las legumbres: frijoles negros, lentejas o garbanzos”, afirmó Kevin Kheder, cardiólogo intervencionista del Instituto Cardiovascular Jeffrey M. Carlton de Hoag, según esa publicación.

Un conjunto de frijoles rojos esparcidos sobre una mesa de madera, con un cuenco de madera lleno de frijoles rojos y una cuchara de madera también con frijoles.
El análisis sobre alimentos de soja observó un 19% menos riesgo de hipertensión en los consumos más altos, con mayor beneficio entre 60 y 80 gramos diarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Son ricas en potasio, magnesio y fibra, lo que contribuye a mantener una presión arterial saludable”, afirmó Kheder, según la misma publicación.

Qué límites tiene la evidencia

Se trata de un metaanálisis de estudios observacionales, de modo que los resultados muestran una asociación entre mayor consumo y menor riesgo, pero no prueban de manera definitiva que las legumbres, por sí solas, causen esa reducción.

El paper señala que, aunque la evidencia respalda una relación probable, todavía hacen falta más estudios de gran escala para confirmar el vínculo y precisar si todos los tipos de legumbres o productos de soja se comportan del mismo modo.

Vista superior de un tarro de cristal abierto con cierre metálico, lleno de lentejas secas y hojas de laurel. Algunas lentejas esparcidas en superficie blanca.
Los autores vincularon legumbres y soja con la regulación de la presión arterial por su aporte de potasio, magnesio, fibra dietaria y compuestos bioactivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según se detalla en el estudio, la evidencia fue considerada compatible con una probable relación causal entre una mayor ingesta de legumbres y soja y un menor riesgo de hipertensión. Esa formulación alude a una relación probable, no concluyente.

El trabajo concluye, además, que los hallazgos respaldan recomendaciones dietarias orientadas a aumentar el consumo de estos alimentos en la población general.

La advertencia clínica apunta en la misma dirección. “No existe un alimento ‘mágico’ que baje la presión arterial de la noche a la mañana”, afirmó Cheng-Han Chen, cardiólogo intervencionista y director médico del Programa de Cardiología Estructural del MemorialCare Saddleback Medical Center, según esa misma publicación.

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