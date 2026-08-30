Dos hombres atrincherados en un departamento de Recoleta: la policía entró por la ventana de un piso 14 para reducirlos

La escena movilizó a bomberos, grupos de rescate, policías y ambulancias en un edificio de la calle Anchorena (X: @AlertaArgNews)

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Un operativo con bomberos, rescatistas y policías alteró la tarde del sábado en Recoleta, donde dos hombres atrincherados en un departamento del piso 14 obligaron a desplegar un ingreso por ventana desde la terraza de un edificio ubicado sobre Tomás de Anchorena casi esquina con avenida Santa Fe. La intervención se resolvió después de más de dos horas y terminó sin heridos.

La secuencia comenzó alrededor de las 17.30, cuando la madre de uno de los involucrados llamó al 911 para realizar una alerta: su hijo y otro hombre, ambos mayores de edad, consumían estupefacientes dentro de la vivienda y la situación se tornó agresiva. La mujer relató que, en medio del episodio, uno de ellos le quitó las llaves del departamento y la dejó fuera de su propia casa.

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El operativo se desplegó en un edificio de Tomás de Anchorena al 1400, en Recoleta (Google Maps)

El cuadro que describió la mujer activó una respuesta inmediata. La situación derivó en un despliegue que incluyó a los Bomberos de la Ciudad, efectivos de la Policía de la Ciudad, personal de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), grupos de rescate y ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Los primeros en llegar evaluaron a los dos hombres y dadas las características que presentaban, se convocó a unidades especializadas para intentar controlarlos sin agravar el riesgo dentro del inmueble. Sin embargo, las primeras tratativas no alcanzaron para restablecer un canal de diálogo con los ocupantes del departamento.

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A partir de esa dificultad, el jefe de guardia resolvió convocar a los Grupos Especiales de Rescate (GER), con participación de equipos de Caballito y del GER4, para evaluar un acceso alternativo desde la parte superior del edificio.

(X: @sachallorian)

Mientras una parte del operativo se concentró en la calle y en los accesos del edificio, los especialistas montaron un descenso técnico desde la terraza hasta la ventana del piso 14. El ingreso por una abertura externa del departamento se transformó en la maniobra central de la intervención, con apoyo simultáneo del DOEM, que mantuvo el frente de negociación.

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Desde la calle, muchos observaban el trabajo de los rescatistas, en medio de un fuerte operativo de seguridad y cortes de tránsito preventivos. El movimiento de autobombas, patrulleros y equipos tácticos sorprendió a vecinos y transeúntes en una de las zonas más transitadas del barrio.

Una vez asegurada la posición exterior, los efectivos avanzaron con una maniobra sorpresiva. Uno de los integrantes del DOEM intentó distraer y contener verbalmente a los dos hombres, mientras otros agentes aprovecharon esa instancia para entrar por la ventana y reducirlos. La intervención quedó resuelta cerca de las 20, después de un despliegue que se extendió durante alrededor de dos horas y media.

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Tras el control de la situación, el SAME asistió a los dos masculinos dentro del operativo sanitario dispuesto en el lugar. La madre también recibió contención, dado que había quedado fuera de su casa y en estado de temor. La revisión médica posterior confirmó que todos resultaron ilesos.

La calle Tomás de Anchorena ya había sido escenario de otro episodio policial en Recoleta. Un vecino de la cuadra al 1500 fue denunciado semanas atrás por presuntamente disparar desde su balcón con un rifle de aire comprimido. A partir de esa denuncia, la Policía de la Ciudad realizó un allanamiento, secuestró el arma y municiones, e identificó al sospechoso, que quedó supeditado a la causa judicial.

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