Con Lionel Messi, Inter Miami enfrentará a Montreal antes del debut del Kily González como técnico: hora, TV y formaciones

Lionel Messi, a la espera del debut del Kily González como entrenador de Inter Miami, enfrentará al Montreal de Alexis Sánchez (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cristian Kily González fue confirmado como flamante entrenador de Inter Miami, pero su estreno al mando del equipo deberá esperar. Este sábado, cuando el equipo reciba a CF Montreal desde las 20:30 (hora argentina) en el Nu Stadium de Miami por la fecha 23 de la Major League Soccer (MLS), será Ángel Guillermo Hoyos quien tendrá al equipo bajo sus órdenes. El partido se podrá ver en vivo por Apple TV.

¿El detalle? González no podrá dirigir por ahora al Inter Miami hasta ser habilitado, aunque Hoyos tampoco podrá entrar a la cancha para este duelo: fue suspendido un partido por la MLS debido a que su equipo llegó tarde al campo después del medio tiempo en cuatro de los últimos seis partidos, según detalló el Miami Herald.

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“Inter Miami anunció que ha llegado a un acuerdo con Cristian Alberto “Kily” González para que se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo. González asumirá oficialmente sus funciones una vez que reciba los permisos de trabajo correspondientes. Guillermo Hoyos continuará provisionalmente al frente del equipo hasta la llegada del nuevo entrenador y su cuerpo técnico. Inter Miami desea destacar y agradecer especialmente a Hoyos por su compromiso y total dedicación al Club, demostrada por su disposición a asumir el cargo durante este periodo, que comenzó en abril", comunicó el club hace 48 horas. Las informaciones que brindó el Miami Herald marcan que esos trámites burocráticos podrían estar resueltos la “próxima semana” por lo que su debut se podría celebrar el próximo sábado 5 de septiembre contra Atlanta United también como local.

El rosarino de 52 años reemplazará a Hoyos, quien había asumido de manera interina tras la salida de Javier Mascherano y cuya continuidad se había ratificado el 2 de junio. La racha adversa del equipo —cuatro derrotas en los últimos cinco compromisos entre la MLS y la Leagues Cup, incluido el más reciente 2-1 ante Toronto FC como local— aceleró la decisión de la franquicia de buscar un nuevo conductor.

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Kily González llega a Florida para su primera experiencia como entrenador fuera de Argentina. Antes de este desafío, dirigió a Rosario Central (43,62% de puntos), Unión de Santa Fe (43,16%) y Platense (28,58%), club del que se desvinculó en octubre de 2025. En los equipos santafesinos logró momentos de buen fútbol con un perfil ofensivo y se distinguió por la apuesta a juveniles.

El nuevo DT de las Garzas tendrá bajo sus órdenes a Lionel Messi, con quien comparte un vínculo que va más allá del fútbol: González fue uno de los primeros en abrazar al astro cuando aterrizó en Rosario en helicóptero tras la conquista del Mundial 2022. Ambos también coincidieron en la selección argentina, donde el Kily ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, disputó el Mundial 2002 y jugó dos Copas América con Marcelo Bielsa como técnico.

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El Inter Miami llega al duelo del sábado en el segundo puesto de la Conferencia Este con 39 puntos, a distancia de Nashville, el líder. Su próximo rival, CF Montreal, marcha penúltimo en la misma zona con apenas 21 unidades y viene de empatar 2-2 como local ante Los Angeles Galaxy. En el antecedente más reciente entre ambos, disputado el 25 de julio, el conjunto de Miami se impuso 1-0 con gol de Luis Suárez.

Además de Messi, Las Garzas contarán con figuras como Casemiro, Rodrigo de Paul y el propio Lucho Suárez, mientras que en las filas canadienses sobresalen Daniel Ríos, Prince Owusu, Dani Pereira y Brayan Vera. El encuentro también tendrá como atractivo el cruce entre Messi y el chileno Alexis Sánchez, figura de Montreal.

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“Sinceramente, estoy muy agradecido a todos por la oportunidad de vivir este sueño. Agradezco a Dios, que me puso en este lugar, y a todo el personal del club, a los jugadores, al mejor jugador de todos los tiempos (Messi), a grandes jugadores que han hecho historia como Luis (Suárez), Rodri (De Paul), campeones del mundo, jugadores de la selección nacional. Fue una hermosa oportunidad y seguiré apoyando al club en el futuro. Estoy seguro de que cuando Kily llegue, nos reuniremos y estaremos a su disposición para lo que necesite. Nosotros (él y su equipo) somos miembros de este club. Somos buenas personas y hemos sido muy felices aquí. Todo esto no es un drama. Al contrario, es una oportunidad para que el equipo evolucione y crezca, y debemos apoyarlo. Hay mucha gente a la que quiero aquí, no es solo un trabajo”, dijo Hoyos antes de terminar con su breve ciclo al frente del equipo.

“Llegamos y tuvimos que hacernos cargo de la situación, asumir la responsabilidad, y ahora han encontrado a la persona ideal para este puesto, muy capaz y que puede ayudarnos a llevar al club al nivel que se merece. Está muy claro. Creo que es una buena decisión del club y todos debemos apoyarla”, agregó.

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Probables formaciones:

Inter Miami:

Montreal:

Estadio: Nu Stadium.

Hora: 20:30.

TV: Apple TV.

TABLA DE POSICIONES