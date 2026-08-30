Sociedad

Nuevo incendio en Jujuy: la provincia suma 125 focos y advierten una temporada seca

Brigadistas trabajan en Volcán, en el sector Cuna de Nubes y datos provinciales anticipan meses de mayor vulnerabilidad por el calor, el viento y la falta de precipitaciones

El incendio de Volcán en el sector Cuna de Nubes, sobre el río Chilcayoc
El incendio de Volcán en el sector Cuna de Nubes, sobre el río Chilcayoc
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Se desató un incendio de vegetación en Volcán en el sector Cuna de Nubes, ubicado en Jujuy, donde trabajaban para contener el avance de las llamas. El operativo contó con 11 efectivos de la Brigada Central y 4 de la Brigada de Humahuaca, además de cuatro móviles de despliegue rápido. El objetivo inmediato consistía en frenar el avance de las llamas y evitar que el foco alcanzara mayor extensión en una zona atravesada por vegetación seca y relieve complejo.

Según informó Jujuy al Momento, las autoridades pidieron a la población no acercarse al área afectada, respetar las indicaciones del personal de emergencia y reportar cualquier columna de humo o situación sospechosa a la línea 911. La advertencia oficial incluyó además un pedido puntual para evitar conductas que puedan originar nuevos focos, en un momento del año en el que la carga de material combustible gana peso en la evaluación de riesgo.

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Las llamas avanzaron sobre un sector de vegetación seca y relieve complejo en Volcán
Las llamas avanzaron sobre un sector de vegetación seca y relieve complejo en Volcán

En la provincia ya se contabilizan 125 incendios de vegetación en lo transcurrido de 2026. El total de terreno alcanzado por el fuego este año llega a 1.065 hectáreas, frente a las 3.700 hectáreas que ya se contabilizaban a esta altura de 2025. Aunque la cantidad de focos se mantiene en niveles similares a los del año pasado, la menor superficie afectada no redujo la preocupación oficial, sobre todo ante la proximidad de los meses de mayor temperatura.

Marcelo Torrico, director del área provincial encargada del combate del fuego, señaló que la llegada de la primavera y luego del verano puede aumentar el riesgo de incendios debido a las temperaturas, la menor humedad ambiental y la presencia de viento, tres variables que suelen acelerar la propagación de incendios rurales y periurbanos. En ese contexto, el monitoreo sobre nuevos focos y las tareas de prevención pasan a ocupar un lugar central en distintos puntos de la provincia.

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A eso se agrega que el riesgo no depende solo de factores naturales. Desde la Dirección de Incendios advirtieron sobre la quema de basura y la proliferación de microbasurales, en especial en sectores de Palpalá y San Salvador de Jujuy. Torrico sostuvo que esos puntos de residuos se convierten en disparadores de fuego cuando una quema se sale de control y alcanza pastizales. El funcionario también apuntó a la basura acumulada en banquinas y márgenes de rutas, donde persisten focos potenciales aun después de operativos de limpieza.

Advirtieron que los microbasurales y la quema de residuos figuran entre los principales disparadores de focos
Advirtieron que los microbasurales y la quema de residuos figuran entre los principales disparadores de focos

Las autoridades recordaron además que prender fuego puede derivar en consecuencias penales y económicas. “Iniciar un incendio es delito”, remarcó Torrico. El monto mínimo de una multa por iniciar un foco ígneo asciende a 10 millones de pesos, cifra a la que pueden sumarse los costos del operativo desplegado para extinguirlo.

Pronostican una temporada más calurosa y seca

A ese cuadro local se suma el pronóstico climático trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para septiembre, octubre y noviembre de 2026. El informe ubica a Jujuy y al resto del norte argentino en una franja con temperaturas normales o superiores a la normal, una variable que cobra especial relevancia en una provincia que ya acumula numerosos incendios de vegetación.

Pronosticaron temperaturas elevadas y bajas precipitaciones para el trimestre septiembre-octubre-noviembre en el norte argentino
Pronosticaron temperaturas elevadas y bajas precipitaciones para el trimestre septiembre-octubre-noviembre en el norte argentino

En paralelo, para la región del NOA, el reporte también prevé precipitaciones normales o inferiores a la normal, otro dato que refuerza el riesgo por la mayor sequedad de pastizales y monte bajo. Si esas condiciones se combinan con baja humedad y viento, el escenario puede volverse más favorable para la aparición y expansión de nuevos focos.

El organismo aclaró en su boletín que este tipo de pronósticos no anticipa episodios puntuales ni reemplaza los avisos diarios o semanales, pero sí funciona como una referencia para las áreas de prevención, los municipios y los equipos de respuesta.

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