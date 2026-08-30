Tiburón ballena: 7 datos sorprendentes sobre el pez más grande del mundo y su lucha por sobrevivir

El tiburón ballena puede superar los 18 metros y pesar hasta 42 toneladas, es la especie más grande de todos los peces del planeta y su comportamiento es inofensivo (REUTERS/Victor Ruiz Garcia)

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El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Tiburón Ballena, una fecha que busca visibilizar la situación de la especie más grande de todos los peces del planeta. Con una longitud que puede superar los 18 metros y un peso de hasta 42 toneladas, el tiburón ballena (Rhincodon typus) combina dimensiones extraordinarias con un comportamiento completamente inofensivo para los seres humanos.

A pesar de su tamaño descomunal, el tiburón ballena es un animal poco conocido por el público general. Su ciclo de vida, sus rutas migratorias, su dieta y su papel en el equilibrio del océano siguen siendo objeto de investigación activa.

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1. No es ballena, es el pez más grande del mundo

A pesar de su nombre, el tiburón ballena no es una ballena. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), se trata de un tiburón (es decir, un pez cartilaginoso) que se alimenta por filtración, un método que comparte con algunas especies de ballenas pero que no lo convierte en uno de ellas.

La Fundación Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) refuerza este punto: el esqueleto del tiburón ballena no está formado por huesos, sino por cartílago, el mismo tejido flexible que compone la nariz humana. Esa característica, además de definir su biología, dificulta la preservación de sus restos y, por tanto, el estudio de su historia evolutiva.

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Su ciclo de vida y rutas migratorias permanecen poco conocidos, la investigación sobre su dieta y rol en el océano aún continúa (M.V. Erdmann)

Es el pez más grande del mundo, con una longitud habitual de 12 metros, aunque los registros históricos superan ampliamente esa cifra. La Fundación para la Megafauna Marina (MMF) documenta un ejemplar capturado frente a las costas de Taiwán que midió 20 metros y pesó 34 toneladas, mientras que otro individuo de la misma zona alcanzó las 42 toneladas. Un tercer caso, registrado en India, correspondió a un animal de 18,8 metros.

2. Se alimenta de lo más pequeño del océano

El método de alimentación del tiburón ballena es uno de los rasgos más llamativos de la especie. Estos animales no pueden morder ni masticar: abren su enorme boca, que puede alcanzar 1,2 metros de ancho, y tragan grandes volúmenes de agua. Ese agua pasa luego por las branquias, donde unas estructuras llamadas rastrillos branquiales funcionan como un tamiz y retienen los pequeños organismos que el animal finalmente ingiere. A pesar de la amplitud de su boca, la garganta tiene el tamaño aproximado de una pelota de béisbol.

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Su dieta incluye camarones, huevos de atún, kril, larvas de cangrejo, copépodos y pequeños peces como anchoas. Un tiburón ballena de tamaño mediano, alrededor de 6 metros, puede filtrar hasta 600.000 litros de agua por hora. En zonas de alta concentración de alimento, como Isla Mujeres en México, ese mismo ejemplar puede consumir aproximadamente 142,5 kilogramos de huevos de atún en un solo día, lo que equivale a unas 43.000 kilocalorías.

3. Tiene memoria espacial y nada miles de kilómetros

A pesar de su nombre, el tiburón ballena no es una ballena, es un tiburón cartilaginoso y se alimenta por filtración (REUTERS/Jorge Silva)

El tiburón ballena es un migrador de largo alcance. Puede recorrer miles de kilómetros entre distintas zonas de alimentación, aunque su velocidad promedio es de apenas 5 kilómetros por hora. Los individuos recorren con frecuencia más de 10.000 kilómetros al año.

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Un caso documentado por la MMF ilustra la precisión de su orientación: un tiburón ballena avistado frente a las costas de Utila, en Honduras, apareció al día siguiente a 100 kilómetros de distancia, en Gladden Spit, Belice, justo a tiempo para una puesta de huevos de pargo que ocurre únicamente durante unos pocos días al mes.

Sostienen que estos animales probablemente utilizan el campo magnético terrestre para orientarse, y que las islas volcánicas y los atolones (que generan anomalías magnéticas pronunciadas) funcionan como puntos de referencia durante sus travesías oceánicas.

4. Es el pez que se sumerge más profundo

Además de ser el más grande, el tiburón ballena ostenta otro récord: es el pez de mayor profundidad de buceo documentada. Ejemplares marcados con etiquetas satelitales fueron registrados a profundidades de al menos 1.928 metros.

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Cada tiburón ballena tiene un patrón único de líneas y manchas, esto permite la identificación individual sin técnicas invasivas (REUTERS/Jorge Silva)

Las inmersiones podrían tener una doble función: mejorar la orientación mediante señales magnéticas del fondo oceánico y acceder a fuentes de alimento en las profundidades. Para soportar las temperaturas de esas capas, que pueden descender hasta los 2 °C, el tiburón ballena cuenta con una piel de hasta 30 centímetros de espesor, que actúa como aislante térmico además de protegerlo de posibles depredadores.

5. Cada uno tiene un patrón de manchas único

La piel del tiburón ballena presenta una combinación de líneas horizontales y verticales sobre un fondo oscuro, con cientos de manchas claras distribuidas por todo el cuerpo y el vientre de color blanco. Ese patrón hace que la especie sea inconfundible a simple vista.

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Cada diseño es tan individual como una huella dactilar: ningún tiburón ballena tiene exactamente el mismo patrón de manchas que otro. Esa característica permite identificar a cada animal de forma no invasiva.

6. Vive más de un siglo y crece muy lentamente

El tiburón ballena es una de las especies de mayor longevidad entre los vertebrados. Se estima que los ejemplares adultos pueden vivir alrededor de 130 o hasta 150 años. El problema es que muy pocos lo consiguen: según el WWF, menos del 10% de los tiburones ballena nacidos sobrevive hasta la edad adulta.

Los ejemplares adultos pueden vivir entre 130 y 150 años, y menos del 10% de los nacidos llega a la edad adulta (REUTERS/David Loh)

El crecimiento es extraordinariamente lento. La MMF menciona el caso de dos tiburones, Stumpy y Zorro, que regresan al arrecife de Ningaloo, en Australia, desde hace más de 20 años, y cuyo crecimiento fue “insignificante” durante esas dos décadas.

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Sobre la reproducción, solo se confirmó un embarazo en toda la historia del estudio de la especie: una hembra de 10,6 metros capturada frente a Taiwán en 1995, que portaba 304 crías en su interior, casi el doble que cualquier otra especie de tiburón conocida.

7. Regula el equilibrio del océano

El papel del tiburón ballena en el ecosistema marino va más allá de su tamaño. Estos animales controlan los niveles de plancton y algas en el océano: un exceso de esos organismos reduciría la cantidad de luz solar y oxígeno disponibles en el agua, con consecuencias negativas para el ecosistema.

Además, varios peces más pequeños se alimentan de los parásitos externos que viven en la piel del tiburón ballena y nadan cerca de él para protegerse de otros depredadores. La presencia de tiburones ballena en una zona es un indicador de la abundancia de plancton y, por extensión, de la salud general del océano.

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Estado de conservación: en peligro y con población en descenso

Está en la Lista Roja de la UICN como especie en peligro, enfrenta amenazas como pesca accidental, contaminación y cambio climático (Guillermo Arias / AFP)

El tiburón ballena figura en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) bajo la categoría de especie en peligro, con una tendencia poblacional a la baja. La especie tiene una puntuación de recuperación del 29%, lo que indica que avanza hacia la recuperación, pero aún está lejos de considerarse estable en toda su área de distribución.

Las amenazas son múltiples. El WWF enumera la pesca accidental, es decir, cuando los animales quedan atrapados en redes destinadas a otras especies; la pesca deliberada por sus aletas, carne y aceite; la contaminación por plásticos, que los tiburones ballena pueden ingerir al filtrar el agua, y el cambio climático, que altera tanto las temperaturas del océano como la distribución de sus presas. La IFAW agrega los choques con embarcaciones y el impacto del turismo no regulado, que puede interrumpir su alimentación o provocar heridas por las hélices de los barcos.

La MMF advierte que más de la mitad de la población global fue eliminada desde la década de 1980. Frente a ese panorama, el WWF trabaja en distintos frentes: en Tanzania, monitorea la población local de tiburones ballena en Isla Mafia, donde el recuento pasó de aproximadamente 100 individuos en 2012 a 206 en diciembre de 2019.

En Filipinas, colocó etiquetas satelitales en 29 ejemplares para estudiar sus movimientos. En México, capacita a turistas y operadores de embarcaciones para reducir los encuentros peligrosos. La mayoría de los tiburones marcados permanece dentro de un radio de 200 kilómetros de la costa y pasa la mayor parte del tiempo por debajo de los 45 metros de profundidad.