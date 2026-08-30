Se espera un domingo primaveral en el AMBA, mientras diez provincias estarán bajo alerta por tormentas, vientos y nevadas

Peatones transitan por una avenida del Área Metropolitana de Buenos Aires arbolada con jacarandás y lapachos en flor durante un día de cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un domingo con condiciones primaverales, el interior del país estará marcado por condiciones inestables. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un total de 10 provincias seguirán bajo alerta por tormentas, vientos, viento zonda y nevadas.

Con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 19, la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense gozarán de una jornada primaveral. Aunque el cielo estará parcialmente nublado, indicaron que habrá presencia de viento del este de hasta 22 km/h.

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Ese escenario se mantendrá durante el arranque de la semana. En este sentido, anticiparon que el comportamiento del tiempo no presentará cambios marcados entre el lunes y el miércoles en el AMBA, ya que las temperaturas máximas se ubicarán entre los 18 y 19 grados.

Para el lunes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una mínima de 12 y una máxima de 19 grados. El martes se presentaría una mañana más fresca, con una mínima de 8 grados, que para la tarde alcanzará los 19 grados. Finalmente, el miércoles habrá una mínima de 10 y una máxima de 18 grados.

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Un reporte del tiempo detalla las temperaturas máximas y mínimas previstas durante siete días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Aunque el cielo estará mayormente nublado, detalle que será la característica durante los primeros días de la semana, desde el organismo meteorológico indicaron que no se esperarían lluvias para el resto de la semana. No obstante, no descartaron modificaciones en el clima con el paso de los días.

Tormentas fuertes, zonda y nevadas, provincia por provincia, dónde rigen los avisos

Mientras el centro del país mantendrá condiciones estables, el mapa de alertas del SMN incluyó este domingo a 10 provincias con advertencias de distinto nivel. En el caso de las alertas por tormentas, estas alcanzarán al sudeste de Buenos Aires, la totalidad de la provincia de Misiones y al noreste de Corrientes.

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En el sudeste bonaerense, la advertencia amarilla por tormentas abarcará localidades como Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, Balcarce, Miramar y Tres Arroyos, mientras que en el noreste correntino, la misma alerta comprenderá zonas como Paso de los Libres, Alvear, Ituzaingó y Santo Tomé. Por este motivo, recomendaron:

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, busca refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional indica el nivel de alertas meteorológicas en distintas regiones de Argentina para el domingo 30

El noroeste argentino se concentrará otro de los focos de atención por la intensidad del viento. El oeste de Jujuy, Salta y Catamarca permanecerá bajo alerta naranja por vientos, que representa un nivel superior de riesgo frente al aviso amarillo.

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A la vez, el centro de Jujuy y Salta, el noroeste de Tucumán, el centro de Catamarca y el oeste de La Rioja estarán bajo alerta amarilla por viento zonda. Ante el riesgo que podría representar el fenómeno, aconsejaron:

Seguir las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salir solo si es necesario.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Evitar conducir si la visibilidad está reducida.

Hidratarse y proteger los ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.

No encender fuego.

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargar los celulares con anticipación.

Agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Las nevadas afectarán a la zona de alta montaña de Río Negro y del sur de Neuquén (Imagen Ilustrativa Infobae)

A ese esquema se sumarán las nevadas en la zona cordillerana patagónica. El SMN indicó que la cordillera de Río Negro y el sur cordillerano de Neuquén estarán bajo alerta amarilla por nevadas durante el domingo. Además de recordar la importancia de contar con un kit de emergencia y quedarse en las casas, pidieron:

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Circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevar siempre una pala

Revisar el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilar para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurarse de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluir alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Para el lunes, las advertencias perderán alcance territorial, aunque seguirán activas en varios sectores del país. Misiones mantendrá la alerta amarilla por tormentas; el oeste de Jujuy, Salta y Catamarca continuará bajo alerta amarilla por vientos; y el este de Formosa quedará también bajo alerta amarilla por tormentas.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el martes no habrá provincias afectadas por alertas meteorológicas.