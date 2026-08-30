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Georgina Barbarossa contó el pedido íntimo que le hacía su marido y por qué siempre se negaba: “En la próxima reencarnación”

La conductora estuvo invitada al programa de Andy Kusnetzoff y confesó la fantasía que tenía Miguel “Vasco” Lecuna

La conductora abrió la puerta de su intimidad y contó la propuesta sexual que le había hecho su esposo
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En una de las emisiones de PH: Podemos Hablar, Georgina Barbarossa recordó al aire el pedido que le hacía Miguel “Vasco” para hacer un trío, una confesión que apareció en medio de una charla sobre vínculos, noches de excesos y experiencias de su juventud en el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe. La actriz y conductora evocó además a su esposo, asesinado en 2001 por delincuentes.

La charla comenzó con un intercambio sobre salidas, alcohol y situaciones confusas al día siguiente. En ese marco, Juli Poggio comentó: “Y divertida. Y después, muchas veces, esos pedos que al otro día decís: ‘Che, ¿yo dije esto?’ O te mandan una foto y decís: ‘¿En qué momento me saqué esta foto?’”. A esa observación, Maxi López agregó: “Pero están grabadas las fiestas”.

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A partir de ahí, la conductora llevó la conversación hacia una experiencia personal. “Pero eso es lo de menos. El tema es cuando te despertás y decís: ‘¿Quién es este? ¿Qué es esto? ¿Quién es?’”, expresó entre risas. López replicó: “¿En qué momento pasó?”, y ella contestó: “A mí me pasó”.

Tras la reacción del conductor, que resumió la escena con un “Es terrible eso, Georgina, que decís: ‘¿Quién es? ¿Por qué está desnudo al lado mío este señor?’”, la actriz recordó un episodio concreto. “Me acuerdo en un departamento, en Las Heras y Pereira Lucena. Yo digo: ‘¿Pero qué hago acá?’ Pero pasaba mucho”, relató. López insistió con humor: “Había un señor”, y ella ratificó: “Un señor, sí”.

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Fotografía de una mujer sonriente y embarazada junto a un hombre con bigote que la rodea con el brazo
Georgina Barbarossa comparte una fotografía junto a su esposo Miguel Lecuna en el aniversario del nacimiento del empresario.

Luego sumó más detalles sobre esa situación. “Señor peludo con barba y se ve que pasamos una noche bárbara”, contó la actriz, antes de admitir: “Ni me acuerdo, ¿entendés?”. Desde la mesa, Poggio acotó: “Y te fuiste”, mientras el anfitrión le preguntó si se había escapado.

La conductora negó esa posibilidad y describió cómo fue la despedida. “No, no me escapé. Bueno, hola, qué tal, chau, te va. Viste que no hablás mucho a la mañana cuando tenés desconfianza por la baranda jirafa que uno tiene. Y te vas”, señaló. Kusnetzoff sintetizó: “Chau, y te fuiste”, y ella respondió: “Me fui”.

Barbarossa aclaró que no se trató de un episodio aislado. “No fue la única, fueron varias”, afirmó. Cuando el conductor le pidió más detalles, definió ese período con estas palabras: “Porque era una época donde todo era amor, live, free love, qué sé yo, paz y amor. Y había mucho paz y amor, chicos”.

En ese tramo del programa, Kusnetzoff le preguntó si ese clima estaba asociado al consumo de drogas. “¿Qué es paz y amor? ¿Las drogas? Fumar un poquito”, planteó. La actriz respondió: “Fumar un poquito, borrachito un poquito y le dábamos para que guarde y tenga todos”.

Más adelante, la conversación giró hacia los límites de esas experiencias. López deslizó: “Yo creo que me hubiese gustado estar-”, y Barbarossa aclaró de inmediato: “No partuza, ¿eh?”. El conductor insistió y le preguntó si estaba en contra de eso. Ella respondió: “No estoy en contra”, aunque volvió a marcar distancia: “No, partuza no”.

El emotivo posteo de Georgina Barbarossa a su marido en el día que hubiera cumplido años
Georgina y Vasco fueron padres de mellizos, Juan y Tomás

Fue entonces cuando recordó al “Vasco”. “Él me suplicaba”, reveló. Ante la pregunta sobre qué le pedía, lanzó entre risas: “Yo te cuento, Vasco, jodete”. Kusnetzoff precisó: “Te suplicaba, ¿qué? Que hagan un trío”.

La respuesta de la conductora explicitó el pedido de su esposo: “Que hagamos un trío. Siempre, me lo pidió siempre”. Cuando le preguntaron si alguna vez aceptó, contestó: “En la próxima reencarnación, porque no se lo hice”. Después agregó que su marido “tenía el morbo ese de...”, y ante otra consulta aclaró: “Sí, él”.

Sobre esa fantasía, el anfitrión quiso saber si su marido imaginaba la participación de otra mujer o de un hombre. Barbarossa respondió: “No, quería otra mujer. Yo digo: ‘No, así no, porque me da celos’”. Más adelante, ante una nueva intervención de Poggio, profundizó sobre su negativa: “Porque me da celos. No me gusta que esté chupando ahí algo que no...”.

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