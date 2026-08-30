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Un tiroteo cercano a una fiesta electrónica en Suiza dejó al menos un muerto y cinco heridos

El despliegue policial incluyó a la Unidad Cantonal de Respuesta ante Desastres de Argovia, patrullas, ambulancias y bomberos, con un helicóptero militar que sobrevoló sin focos y con el acceso restringido en los alrededores

Las autoridades pidieron a la población evitar la zona y colaboran solicitando imágenes o vídeos del suceso para avanzar en la investigación.
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Un tiroteo en una fiesta electrónica celebrada en el hipódromo de Aarau desencadenó una operación policial de gran magnitud la madrugada del domingo. La policía de Aarau confirmó la existencia de varias víctimas, aunque no precisó si entre ellas hay muertos.

Las detonaciones se produjeron poco después de las 2:30, en medio del evento, cuando numerosos asistentes informaron haber escuchado disparos repetidos. Un video recogido por el medio Blick, un importante diario suizo, registró el momento exacto a las 2:35, dejando constancia del pánico vivido en el lugar.

Una persona que participó de la rave relató: “A las 2:30 de la madrugada, la música se detuvo de repente, y al cabo de un minuto o dos escuché disparos”, explicó y sumó: “Pensé que eran fuegos artificiales y no le di importancia”. Otro asistente mencionó que escuchó un grito: “¡Todos al suelo!”, lo que provocó que varias personas se escondieran en el lugar.

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Las fuerzas de seguridad desplegaron la Unidad Cantonal de Respuesta ante Desastres de Argovia (KKE) y un helicóptero Super Puma del ejército, que operó sin activar los focos. Además, el área quedó acordonada, con presencia de patrullas, ambulancias y bomberos, y se establecieron controles de identidad a quienes intentan circular cerca del hipódromo.

La vocera policial Vanessa Rumpold informó que la cantidad de heridos no ha sido especificada y que la situación sigue siendo “incierta”. Un mensaje publicado por la policía local en la red X antes de las 6 de la mañana mencionó “varias víctimas”, sin aclarar el alcance de los daños: “Aarau: tiroteo nocturno durante un evento en Schachen. Varias víctimas. La policía está llevando a cabo una amplia intervención. Manténganse alejados de la zona”.

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La Policía de Suiza reportó un tiroteo cercano a una fiesta electrónica que dejó varias víctimas (Créditos: BRK News)
La Policía de Suiza reportó un tiroteo cercano a una fiesta electrónica que dejó varias víctimas (Créditos: BRK News)

Las autoridades pidieron a la población evitar la zona y colaboran solicitando imágenes o vídeos del suceso para avanzar en la investigación. Por el momento, no hay información sobre la identidad de los autores ni sobre si alguno ha sido detenido, por lo que se teme que los responsables continúen prófugos.

El incidente coincidió con el festival “Musig i de Altstadt Aarau”, cuyos organizadores fueron alertados de la emergencia mientras desmontaban el escenario y escuchaban el paso constante de vehículos de emergencia.

La policía mantiene el operativo activo y no descarta nuevas actualizaciones a medida que avance la investigación sobre el tiroteo en el hipódromo de Aarau.

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