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La guerra en Medio Oriente derrumbó la economía de Irán, afectada por las sanciones de EEUU contra sus aliados

La estrategia estadounidense profundiza la crisis en iraní, donde la inflación anual alcanzó el 66% el mes pasado. El líder supremo, Mojtaba Khamenei, llamó a abordar “la cadena de desafíos económicos, como el desempleo y la gestión de precios y mercados”

Irán asegura que hará frente al "DÍA D económico" de EEUU a pesar de la mala situación
Iraníes caminan por un mercado callejero en Teherán, Irán, el 22 de agosto de 2026 (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
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Las autoridades iraníes reconocieron el impacto económico de la guerra con Estados Unidos, mientras el líder supremo, Mojtaba Khamenei, instó al régimen a abordar las dificultades y el presidente, Masud Pezeshkian, admitió que el comercio exterior se redujo en un tercio debido a las sanciones y el bloqueo estadounidense a los puertos del país persa.

A pesar de la presión, Teherán aseguró el sábado que no cederá, mantendrá su control sobre el estrecho de Ormuz y continuará la vía diplomática. Sin embargo, las declaraciones de los máximos representantes de la república islámica en medios estatales revelan que el país sufre las dificultades económicas derivadas de las sanciones y califican al conflicto en Medio Oriente como una prioridad central.

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Por este motivo, las medidas orientadas a frenar la inflación, gestionar los mercados, crear empleo, atraer inversión para la producción interna y reducir gradualmente la dependencia del dólar es un tema central en la mesa de Khamenei y Pezeshkian. Cabe recordar que el inicio de las protestas de enero, duramente reprimidas por las fuerzas del orden iraníes, fueron principalmente por motivos económicos y fastidios por la gestión de los líderes a cargo del régimen.

Seis meses después del inicio de la guerra por parte de EEUU e Israel, las negociaciones por un nuevo alto al fuego permanecen estancadas y, frente la espera de avances, la administración del presidente estadounidense Donald Trump intensificó las sanciones económicas, calificando su estrategia como un “Día D económico”. Washington advirtió que impondrá sanciones secundarias a países que mantengan vínculos comerciales con Irán, aunque hasta ahora no penalizó a socios clave como China e India, por el posible impacto en la economía global.

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Irán asegura que hará frente al "DÍA D económico" de EEUU a pesar de la mala situación
Un hombre iraní lee un ejemplar del diario iraní Hamshahri que muestra una fotografía del presidente estadounidense Donald Trump y un titular en persa que dice: "El arma vacía de las sanciones", informando sobre la nueva y dura amenaza económica de Trump contra Irán, frente a un quiosco en Teherán, Irán, el 22 de agosto de 2026 (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH RESTRICCIONES)

El Departamento del Tesoro sancionó al Banque Misr de Egipto por operar con Teherán, proponiendo restringir las transacciones en dólares desde sus sucursales en Emiratos Árabes Unidos. El banco central egipcio y el Ministerio de Exteriores señalaron que mantienen diálogo con EEUU y que la medida afecta solo a las operaciones en dólares de Banque Misr UAE con bancos corresponsales. Por su parte, el banco egipcio informó que revisa la notificación estadounidense y mantiene sus operaciones en Emiratos. La Casa Blanca también sancionó a una entidad con sede en Hong Kong y a una persona vinculada al Bank Melli de Irán, según registros del Tesoro.

La ofensiva de sanciones profundiza la crisis económica iraní, donde la inflación anual alcanzó el 66% el mes pasado. El líder supremo, fuera del ojo público desde que resultó herido en el ataque inicial de febrero, llamó a abordar “la cadena de desafíos económicos y de subsistencia, como la inflación, el desempleo y la gestión de precios y mercados”, según un comunicado escrito.

El presidente Masud Pezeshkian informó a medios estatales que las exportaciones e importaciones iraníes cayeron casi un 35% por las sanciones y el bloqueo naval a los puertos nacionales. No obstante, destacó que Irán logró vender unos 90 millones de barriles de petróleo durante la vigencia del memorando de entendimiento firmado con EEUU en junio, cuando Washington permitió temporalmente la comercialización de crudo iraní.

Una pancarta con una foto del presidente estadounidense Donald Trump junto a un sistema de misiles iraní en la plaza Azadi de Teherán, Irán, 30 de julio de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Una pancarta con una foto del presidente estadounidense Donald Trump junto a un sistema de misiles iraní en la plaza Azadi de Teherán, Irán, 30 de julio de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

Pezeshkian reconoció el viernes el impacto de las sanciones de Estados Unidos y la situación de conflicto que enfrenta el país: “Algunos dicen que las sanciones (de EEUU) no tienen efecto alguno; francamente no sé qué decirle a esa gente”, declaró a la televisión estatal. “Estamos en situación de guerra, y debemos aceptar las condiciones propias de un tiempo de guerra”.

Además, abogó, que ante la caída de las exportaciones e importaciones en los últimos meses, por aumentar el precio de la gasolina, que estuvo históricamente subsidiada en el país, remarcando que cualquier ajuste es políticamente sensible dada la importancia de Irán como productor y exportador de crudo.

(Con información de Reuters)

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